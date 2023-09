Trudeau dit qu’il témoignera avec « enthousiasme » s’il est appelé comme témoin à l’enquête sur l’ingérence étrangère

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré vendredi qu’il témoignerait « volontiers » devant l’enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les élections si on le lui demandait.

« Volontairement et avec beaucoup d’enthousiasme », a déclaré Trudeau aux journalistes lors d’une conférence de presse à Singapour.

« Je pense qu’il est important que les Canadiens sachent exactement tout ce que fait ce gouvernement en matière d’ingérence étrangère et qu’ils parlent franchement des défis auxquels nous continuons de faire face dans nos démocraties à travers le monde. »

À la suite d’une série de reportages dans les médias, le gouvernement Trudeau a fait face à de vives critiques sur la façon dont il a traité et répondu aux renseignements sur l’ingérence présumée de la Chine lors des deux dernières élections fédérales.

Alors que le Premier ministre et ses principaux conseillers ont nié certaines des allégations , en mai, le gouvernement a confirmé que le Service canadien du renseignement de sécurité avait détecté en 2021 un complot chinois visant à intimider le député conservateur Michael Chong et ses proches à Hong Kong. En réponse, le gouvernement fédéral a ensuite expulsé le diplomate chinois Zhao Wei.

Alors que les responsables du renseignement ont déclaré que l’ingérence présumée ne compromettait pas l’intégrité des élections de 2019 et 2021, les députés de l’opposition ont soutenu qu’une enquête publique serait le seul moyen de maintenir la confiance des Canadiens dans le système électoral.

Jeudi, le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a annoncé que la juge Marie-Josée Hogue de la Cour d’appel du Québec avait été chargée de diriger une enquête publique très attendue sur l’ingérence étrangère.

Les détails de l’enquête – comme la date de début des audiences, la part du travail de Hogue qui sera rendue publique et qui figurera sur la liste des témoins – n’ont pas été réglés.

L’enquête indépendante est chargée d’enquêter sur les informations faisant état d’ingérence de la Chine, de la Russie, d’autres États étrangers et d’acteurs non étatiques dans les élections de 2019 et 2021. Hogue a également été invité à examiner la manière dont les renseignements ont été transmis aux décideurs dans le contexte des deux dernières élections.

La Chine a nié ces allégations. Dans un communiqué jeudi soir, l’ambassade à Ottawa a accusé le gouvernement canadien de continuer à « exagérer les mensonges » sur l’ingérence chinoise.

« La Chine déplore fermement et s’oppose fermement à cela », indique le communiqué.

« Avec des arrière-pensées politiques, certains politiciens et médias canadiens diffusent depuis longtemps des mensonges et de la désinformation contre la Chine. »

REGARDER | Ottawa lance une enquête publique sur l'ingérence soutenue par Pékin

Hogue devient officiellement commissaire le 18 septembre. Son rapport intérimaire est attendu fin février et son rapport final est attendu d’ici fin 2024.

Ce calendrier a été remis en question, compte tenu du peu de temps qui reste avant les prochaines élections fédérales.

Le gouvernement minoritaire libéral pourrait tomber suite à un vote de confiance à la Chambre des communes, envoyant ainsi les Canadiens aux urnes plus tôt. Le NPD a accepté de soutenir le gouvernement Trudeau lors des votes clés aux Communes jusqu’en juin 2025 en échange de progrès sur les priorités néo-démocrates – mais le parti arrivé en quatrième position pourrait toujours retirer son soutien. Trudeau pourrait également demander au gouverneur général de dissoudre le Parlement s’il choisit de déclencher lui-même des élections.

Richard Fadden, qui a été chef du Service canadien du renseignement de sécurité et conseiller à la sécurité nationale auprès de deux premiers ministres, a déclaré jeudi à CBC News qu’il espérait que le gouvernement n’attendrait pas le rapport final de Hogue avant d’agir.

« Il existe un certain nombre de domaines » dans lesquels la nécessité d’agir est « assez évidente », a déclaré Fadden, soulignant les appels en faveur d’un registre des agents étrangers.

S’exprimant à Singapour, Trudeau a souligné que le rapport intérimaire de Hogue serait attendu au début de l’année prochaine.

« Il y aura du temps pour écouter ce qui s’y dit », a-t-il déclaré.