Trudeau dit qu’il réfléchit à la façon dont les messages de colère affectent sa famille

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré dans un podcast qu’il réfléchissait aux messages de colère que certains Canadiens lui envoient et aux impacts qu’ils – et son travail en général – auront sur ses enfants.

Trudeau est apparu dans un épisode de À l’intérieur du village qui a été publié vendredi. En plus de parler de ses enfants, le Premier ministre a également parlé de ce qui l’attendra, ainsi que de son Parti libéral en difficulté, ainsi que des réductions récemment annoncées des objectifs en matière d’immigration.

Voici trois points clés à retenir de l’entretien :

Le travail de Trudeau et sa famille

Lorsqu’on lui a demandé s’il parlait à ses enfants de l’animosité dirigée contre lui par certains Canadiens, y compris ceux qui brandissent des drapeaux avec l’inscription « F— Trudeau », le premier ministre a répondu que les gens ne pensent pas beaucoup aux drapeaux « mais je le fais ». « .

« C’est le nom de famille de ma fille sur ce drapeau », a déclaré Trudeau aux animateurs Michael Friscolanti et Scott Sexsmith. « C’est le nom de famille que mes deux fils porteront toute leur vie. »

Le premier ministre a également déclaré qu’il y avait « quelques personnes très en colère, mais elles ne représentent pas tout le monde : la plupart des Canadiens sont honnêtes et réfléchis et essaient simplement de se frayer un chemin dans ce pays de la meilleure façon possible ».

Des manifestants brandissent un drapeau indiquant « Trudeau Must Go » devant le Hamilton Convention Centre, à Hamilton, le 23 janvier 2023. (Nick Iwanyshyn/Presse Canadienne)

Selon des sources qui ont parlé à CBC News, lors d’une réunion tendue du caucus mercredi, au cours de laquelle une vingtaine de députés libéraux se sont levés pour exhorter Trudeau à se retirer avant les prochaines élections, le premier ministre a également fait référence à son travail et à ses enfants.

Le premier ministre lui-même s’est adressé à la réunion et deux députés ont déclaré à CBC News qu’il était devenu ému lorsqu’il a parlé du fait que ses enfants devaient voir des pancartes « F— Trudeau » en public.

Au cours de l’interview, Trudeau a également déclaré qu’il « va essayer de dialoguer et d’essayer de comprendre » les Canadiens qui sont en colère contre lui, mais « il y a des gens qui ne peuvent pas être contactés pour le moment ».

À titre d’exemple, Trudeau a mentionné son demi-frère Kyle Kemper, qui est apparu dans une interview avec le commentateur de droite Tucker Carlson en juin.

Kemper a vivement critiqué les politiques de confinement du premier ministre et le mandat du vaccin contre la COVID-19, mais il a également déclaré que certaines des critiques reçues par Trudeau étaient injustifiées.

« [I] je l’aime, je l’aime toujours, je le ferai toujours », a déclaré Trudeau. « Mais, vous savez, [I] Je ne peux pas avoir de vraies conversations avec lui basées sur des faits et la réalité. Et c’est une proportion réelle de nos communautés, de nos familles, de notre pays qui ont suivi cette voie. »

Mais Trudeau s’est dit rassuré par la « grande majorité » des gens qui « ne veulent pas nécessairement que ce genre de réflexion détermine à quoi ressemblera l’avenir du pays ».

REGARDER | Les manifestants perturbent l’événement de campagne de Trudeau en criant des menaces et des obscénités en 2021 : Des foules en colère perturbent un autre événement de campagne de Trudeau Une foule de manifestants en colère a retardé l’arrêt de la campagne du chef libéral Justin Trudeau en Ontario, quelques jours après l’annulation d’un rassemblement pour des raisons de sécurité. Les désaccords en campagne électorale ne sont pas rares, mais les observateurs politiques affirment que ces événements ont atteint un nouveau niveau de méchanceté.

Les prochaines étapes du Parti libéral

Trudeau a également été interrogé sur la réunion du caucus de mercredi et sur sa réponse aux députés dissidents qui lui ont demandé de se retirer.

Même si Trudeau s’est dit « déterminé à mener ce parti aux prochaines élections », il a également reconnu qu’un certain changement était nécessaire.

« Mon point de vue est oui, nous devons apporter des changements significatifs dans la façon dont nous dialoguons avec les Canadiens au cours des prochains mois. Mais cela fait partie intégrante de ce qu’est une campagne électorale », a déclaré Trudeau.

Selon Le suivi des sondages de CBCles conservateurs mènent de 19 points sur les libéraux et remporteraient un gouvernement majoritaire massif si des élections avaient lieu aujourd’hui.

Interrogé sur la baisse actuelle des sondages, Trudeau a déclaré qu’il avait rappelé à ses collègues élus en 2015 qu’ils « s’étaient inscrits pour se présenter au troisième parti à la Chambre des communes… et nous avons réussi quelque chose de grand ». « .

REGARDER | Les députés libéraux réagissent au fait que Trudeau déclare qu’il restera pour les prochaines élections : Les députés libéraux réagissent au fait que Trudeau déclare qu’il restera aux prochaines élections Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré jeudi qu’il mènerait les libéraux aux prochaines élections. Certains députés libéraux ont exhorté Trudeau à démissionner de son poste de chef du parti lors d’une réunion du caucus national mercredi, citant de sombres chiffres dans les sondages. Les députés libéraux Wayne Long, Patrick Weiler, Yvan Baker et Sean Casey réagissent aux commentaires de Trudeau.

« Pendant toute la première moitié de l’élection de 2015, nous étions très en retard dans les sondages », a déclaré Trudeau. « Les Canadiens ont donc tendance à se décider plus tard. »

Le Premier ministre a déclaré qu’un « niveau énorme de frustration » lui était adressé, « mais préjuger déjà du résultat d’une élection est quelque chose que je ne pense pas que les gens seraient trop sages en faisant ».

Bien que Trudeau ait déjà déclaré publiquement qu’il resterait leader malgré la demande de certains de ses députés, ils lui ont quand même donné jusqu’à lundi pour décider de son avenir.

Ce qui se passera après cette date limite n’est pas clair, mais le député du Nouveau-Brunswick Wayne Long – qui fait partie du groupe dissident – ​​a déclaré que cela dépendrait « de chaque député ».

Réduire les objectifs d’immigration

Jeudi, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il réduirait le nombre prévu de nouveaux résidents permanents de 485 000 cette année à 395 000 en 2025, avec de nouvelles réductions à 380 000 en 2026 et 365 000 en 2027.

Trudeau a déclaré lors de l’interview que la pandémie avait perturbé le flux d’immigration au Canada et qu’une fois que les choses seraient revenues à la normale, il y aurait toujours une « pénurie massive de main-d’œuvre » à laquelle il fallait remédier.

«Nous avons fait venir beaucoup de travailleurs étrangers temporaires», a déclaré Trudeau. « En fin de compte, cela a permis de développer notre économie au maximum.

« Mais la croissance de notre population, qui a atteint un record au cours des dernières années, a dépassé la capacité de notre communauté à la soutenir », a-t-il ajouté.

Jeudi, le ministre de l’Immigration, Marc Miller, a déclaré que le nouveau plan stabiliserait la croissance démographique et soulagerait la pression sur le marché du logement.

REGARDER | Le gouvernement fédéral annonce des réductions des objectifs de résidence permanente : Le gouvernement fédéral annonce des réductions des objectifs de résidence permanente Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, a déclaré que le nouveau plan d’immigration du gouvernement devrait contribuer à soulager la pression sur le marché du logement. Le gouvernement fédéral réduit le nombre prévu de nouveaux résidents permanents de 485 000 cette année à 395 000 en 2025.

« Les gens savent que l’immigration est bonne pour la croissance », a déclaré Trudeau. « Mais pour l’instant, nous devons nous assurer que nous reprenons le contrôle de la situation. »

Le premier ministre a également déclaré que ce n’est pas que son gouvernement n’aurait pas dû faire venir des travailleurs étrangers temporaires après la pandémie, « mais nous n’avons pas été aussi prompts que nous aurions pu l’être pour fermer les robinets ».

Le nouveau plan sur les niveaux d’immigration entraînera une baisse de la population de 0,2 pour cent au cours des deux prochaines années, indique un communiqué de presse du gouvernement. Le plan permettra également de « réduire l’écart entre l’offre de logements d’environ 670 000 unités » au cours des prochaines années.