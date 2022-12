Trudeau dit qu’il n’est plus disposé à lancer la réforme des soins de santé sur la route

Les gouvernements fédéral et provinciaux semblent dans l’impasse dans leurs négociations sur l’avenir des soins de santé au Canada, et les derniers commentaires du premier ministre Justin Trudeau suggèrent qu’il ne sera pas le premier à cligner des yeux.

Dans une entrevue de fin d’année avec La Presse canadienne lundi, Trudeau a déclaré qu’il n’était pas disposé à accélérer la réforme des soins de santé, même si les premiers ministres provinciaux réclament plus de fonds fédéraux pour renforcer leurs systèmes de santé en difficulté.

“Ce ne serait pas la bonne chose à faire de simplement jeter plus d’argent sur le problème et de s’asseoir et de regarder le problème ne pas être résolu parce que nous n’avons pas utilisé ce moment pour dire:” Non, non, non, il est temps de améliorer le système », a déclaré Trudeau.

L’impasse se produit alors que les hôpitaux pour enfants à travers le pays sont inondés d’enfants souffrant de maladies respiratoires. Dans certains cas, les hôpitaux ont été submergés par la combinaison calamiteuse d’un nombre record de patients malades et d’un nombre extrêmement faible de personnel pour les soigner.

Le problème remonte à plus d’un an, lorsque les provinces ont demandé pour la première fois une rencontre avec le premier ministre pour discuter d’augmentations de financement à long terme et durables après que la pression pandémique leur a laissé d’importants arriérés et une main-d’œuvre épuisée.

Ils veulent voir Ottawa couvrir 35 pour cent des coûts des soins de santé à travers le pays, contre 22 pour cent actuellement, en augmentant le Transfert canadien en matière de santé.

Trudeau leur a dit que ces discussions devraient attendre après la pandémie, mais a consacré 2 milliards de dollars en financement ponctuel pour les surmonter pendant la vague Omicron.

Maintenant, le premier ministre dit que le système a besoin d’être réformé et qu’il ne cédera pas l’argent à moins que les provinces ne s’engagent à changer.

“Les Canadiens ont raison de regarder tous les ordres de gouvernement et de dire:” C’est terrible, vous devez vraiment résoudre ce problème “”, a déclaré Trudeau.

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a fait une ouverture aux provinces le mois dernier, offrant une augmentation du transfert fédéral en matière de santé en échange d’un meilleur partage des données à travers le pays.

La réunion s’est terminée sans progrès.

Imposer des mesures de rendement sur le Transfert canadien en matière de santé aux provinces est plus ou moins inconnu, a déclaré Haizhen Mou, professeur à l’Université de la Saskatchewan qui étudie la politique de la santé.

Il est compréhensible que les dirigeants provinciaux ne veuillent pas changer ce précédent, a-t-elle déclaré lors d’une entrevue mardi.

«Je ne pense pas que le gouvernement fédéral ait le droit d’imposer de tels indicateurs de performance sur le type général de transfert en matière de santé», a-t-elle déclaré, mais a ajouté qu’elle comprenait pourquoi les libéraux ne veulent pas continuer à investir dans un système qui est Ca ne fonctionne pas.

Une situation politiquement plus acceptable pourrait être d’offrir des fonds ciblés pour des priorités spécifiques et de signer des accords individuels avec chaque province, a-t-elle dit, plutôt que de les traiter comme un groupe.

C’est ce que le gouvernement de Paul Martin a fait en 2005 pour réduire les temps d’attente, et ce que Trudeau a fait en 2016 pour financer les services de santé mentale et de soins à domicile dans des circonstances similaires.

En 2016, les provinces étaient unies alors qu’elles faisaient pression pour une augmentation inconditionnelle du transfert de santé, “mais à la fin, elles se sont séparées, l’alliance a éclaté”, a déclaré Mou.

Le gouvernement a signé une entente bilatérale avec le Nouveau-Brunswick et d’autres provinces ont emboîté le pas. Mou pense que ce n’est qu’une question de temps avant que cela ne se reproduise.

«Je ne sais pas combien de temps ils pourront tenir parce que les revenus, le pouvoir de la capacité fiscale, sont toujours entre les mains du gouvernement fédéral», a-t-elle déclaré.

Les défenseurs des soins de santé, y compris les associations d’infirmières et de médecins, ont fait écho à l’appel de Trudeau pour un plan visant à transformer le système brisé du Canada et à le faire rapidement.

« Les soins aux patients souffrent tandis que les conditions de travail des infirmières et autres travailleurs de la santé se détériorent », a déclaré la présidente de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers, Linda Silas, après la fin des pourparlers entre les ministres de la Santé le mois dernier.

« Il est absolument essentiel que nous mettions de côté la politique et que nous entamions des discussions productives autour de solutions concrètes à la crise du personnel de santé. »

On a demandé lundi à Trudeau comment il prévoyait de lancer les négociations s’il ne s’asseyait pas avec les premiers ministres, mais il semble croire que c’est aux dirigeants provinciaux et territoriaux de passer à l’étape suivante.

« Nous sommes absolument disposés à investir beaucoup plus dans les soins de santé, mais il doit y avoir des engagements clairs et des résultats qui vont changer les choses pour les Canadiens », a-t-il déclaré.

—Laura Osman, La Presse Canadienne

Politique FédéraleSantéJustin Trudeau