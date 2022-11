Trudeau dit qu’il «ne cherche pas à se battre» sur la loi sur la souveraineté de l’Alberta

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il “ne cherchait pas à se battre” après que le gouvernement de l’Alberta a déposé un projet de loi controversé. La première ministre Danielle Smith a déclaré qu’elle dirait à Ottawa de “se retirer” de la compétence de la province.

La loi sur la souveraineté de l’Alberta au sein d’un Canada uni, déposée mardi à l’Assemblée législative de l’Alberta, a été la pièce maîtresse de la campagne de Smith à la direction du Parti conservateur uni au pouvoir cet automne.

Le projet de loi décrit comment le gouvernement de l’Alberta prévoit de refuser d’appliquer la législation, les politiques ou les programmes fédéraux qu’il juge « préjudiciables » aux intérêts de l’Alberta ou qui enfreignent la répartition des pouvoirs dans la Constitution.

Cela accorderait également au cabinet de Smith de nouveaux pouvoirs pour contourner l’Assemblée législative et modifier unilatéralement les lois provinciales.

REGARDER | Trudeau dit qu’il “ne cherche pas la bagarre”

Trudeau dit qu’il «ne cherche pas à se battre» avec l’Alberta au sujet de la loi sur la souveraineté Le premier ministre Justin Trudeau prévoit de suivre l’évolution du projet de loi litigieux, mais affirme que son gouvernement se concentrera sur « la prestation pour les Albertains ».

“Je pense que nous avons retenu leur attention”, a déclaré Smith à propos du gouvernement fédéral lors d’une conférence de presse mardi.

“J’espère que nous avons envoyé un message à Ottawa que nous défendrons vigoureusement nos domaines de compétence et qu’ils devraient tout simplement écraser.”

Lorsqu’on lui a demandé comment le gouvernement fédéral pourrait réagir au projet de loi, Trudeau a déclaré qu’il adopterait une approche attentiste.

“Nous allons voir comment cela se déroule”, a déclaré Trudeau aux journalistes mercredi. “Je ne vais rien retirer de la table, mais je ne cherche pas non plus la bagarre.”

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, regarde le ministre de la Justice, Tyler Shandro, expliquer sa loi sur la souveraineté attendue depuis longtemps, qui élargirait considérablement les pouvoirs provinciaux. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a écarté l’argument selon lequel le projet de loi conteste la compétence fédérale, affirmant que la législation proposée n’a pas encore été promulguée et pourrait être modifiée au fur et à mesure qu’elle est débattue à l’Assemblée législative de l’Alberta.

“Je ne sais pas si quelqu’un a une conférence de presse, cela constitue une contestation constitutionnelle”, a déclaré LeBlanc en référence à Smith.

Le député libéral Anthony Housefather était moins réservé – il a qualifié la législation de “un peu exagérée”.

“Je crois que le Canada est plus que la somme de ses parties”, a-t-il déclaré. “Je crois fermement, en tant que Canadien, que tout le monde devrait jouer dans son couloir – et jouer dans son couloir signifie que les législatures ne déterminent pas si quelque chose est constitutionnel d’un autre niveau de gouvernement.”

Le député conservateur de l’Alberta, Garnett Genuis, a déclaré que la loi met en évidence la frustration des Albertains à l’égard du gouvernement fédéral.

“Le Premier ministre doit répondre aux mesures qu’il a prises et qui ont causé ce genre de tension et de frustration”, a-t-il déclaré. “Nous pourrions faire plus au niveau fédéral pour promouvoir l’unité nationale.”

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a abordé la loi sur la souveraineté lors de la période des questions à la Chambre des communes mercredi. Singh a suggéré que l’Alberta pourrait utiliser la loi pour saper la Loi canadienne sur la santé et privatiser certains services de santé dans la province.

“Que fait le premier ministre pour empêcher Danielle Smith de détruire les soins de santé en Alberta?” a demandé Singh.

En réponse, Trudeau a déclaré que même s’il comprend que certains s’inquiètent de la loi, il souhaite travailler de manière constructive avec les Albertains sur les questions de santé, économiques et environnementales.

Défis antérieurs aux lois fédérales

Avant que Smith ne succède à Jason Kenney au poste de premier ministre, le gouvernement de l’Alberta a contesté un certain nombre de lois fédérales devant les tribunaux, notamment la législation autorisant la taxe fédérale sur le carbone.

En mars 2021, la Cour suprême du Canada a confirmé la taxe dans une décision 6 contre 3 contre une contestation judiciaire de l’Alberta, de la Saskatchewan et de l’Ontario. Smith a déclaré en octobre qu’elle contesterait à nouveau la loi.

L’Alberta a également contesté une loi fédérale sur l’évaluation environnementale qui permet aux organismes de réglementation fédéraux de tenir compte des effets des grands projets de construction – comme les pipelines – sur une gamme de problèmes environnementaux et sociaux, y compris le changement climatique.

La Cour d’appel de l’Alberta a invalidé la loi sur l’évaluation d’impact – anciennement connue sous le nom de projet de loi C-69 – en mai, mais la Cour suprême n’a pas encore pesé.

Mardi, Smith a déclaré que sa nouvelle loi proposée “réinitialiserait la relation avec Ottawa”.

“Nous avons essayé différentes choses dans le passé et cela n’a pas fonctionné”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle espère ne jamais avoir à utiliser l’acte.