Trudeau dit qu’il « ne cherche pas à intensifier les tensions » alors que l’Inde demande à 41 diplomates canadiens de partir

Quelle est la probabilité que l’agence d’espionnage indienne ait tué quelqu’un au Canada ?

Le gouvernement a allégué que le gouvernement indien et son agence de renseignement étaient impliqués dans le meurtre d’un citoyen, Hardeep Singh Nijjar, sur le sol canadien, mais certains pensent que cela n’était pas possible. Adrienne Arsenault de CBC se demande si elle est capable de ce dont on l’accuse et quelles sont les implications si c’est vrai.