Trudeau dit qu’il n’a aucune foi que la Russie respectera l’accord d’exportation de céréales ukrainiennes

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il n’avait aucune confiance en la Russie pour respecter sa fin d’un accord visant à rouvrir les ports ukrainiens de la mer Noire pour les exportations de céréales.

La Russie et l’Ukraine ont signé vendredi des accords séparés avec la Turquie et les Nations Unies ouvrant la voie à l’exportation de millions de tonnes de céréales ukrainiennes désespérément nécessaires – ainsi que de céréales et d’engrais russes – mettant fin à une impasse en temps de guerre qui avait menacé la sécurité alimentaire dans le monde entier.

Lorsqu’on lui a demandé s’il faisait confiance à la Russie pour respecter sa part de l’accord, Trudeau a déclaré qu’il n’avait pratiquement aucune confiance en Moscou.

“La confiance du Canada dans la fiabilité de la Russie est à peu près nulle, ils n’ont fait preuve que de mauvaise foi”, a déclaré Trudeau aux journalistes lors d’un point de presse vendredi.

La Russie et l’Ukraine, toutes deux parmi les plus grands exportateurs mondiaux de produits alimentaires, ont envoyé leurs ministres de la Défense et de l’Infrastructure respectivement à Istanbul pour participer à une cérémonie de signature, ont indiqué les deux parties.

REGARDER | Trudeau discute d’un accord pour exporter du grain ukrainien : Trudeau réagit à l’annonce d’un accord entre l’Ukraine et la Russie sur les exportations de céréales Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada travaillera aux côtés de ses homologues internationaux pour exporter en toute sécurité les céréales des silos ukrainiens, mais reste sceptique quant à la fiabilité de la Russie dans l’accord d’exportation de millions de tonnes de céréales des ports bloqués de la mer Noire.

La Russie a créé des crises alimentaires et énergétiques mondiales: Trudeau

Le blocus par la flotte russe de la mer Noire a aggravé les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale et, avec les sanctions occidentales imposées à Moscou, a alimenté une forte inflation des prix des denrées alimentaires et de l’énergie depuis que les forces russes ont envahi l’Ukraine le 24 février.

Trudeau a carrément pointé du doigt la Russie pour avoir créé les deux crises en envahissant l’Ukraine.

“Ils ont précipité une crise énergétique mondiale, une crise alimentaire mondiale avec leur invasion illégale de l’Ukraine, et le reste d’entre nous a travaillé très, très dur pour essayer d’atténuer ces problèmes dans le monde”, a-t-il déclaré.

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et le ministre ukrainien des Infrastructures Oleksandr Kubrakov ont signé des accords séparés avec le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et le ministre turc de la Défense Hulusi Akar. La cérémonie s’est déroulée en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, à droite, et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres sont assis alors que les représentants de l’Ukraine et de la Russie se serrent la main lors d’une cérémonie de signature à Istanbul vendredi. (Khalil Hamra/Associated Press)

Le chef de l’ONU qualifie l’accord de « lueur d’espoir »

“Aujourd’hui, il y a un phare sur la mer Noire”, a déclaré António Guterres. “Une lueur d’espoir, une lueur de possibilités, une lueur de soulagement dans un monde qui en a plus que jamais besoin.”

“Vous avez surmonté les obstacles et mis de côté les divergences pour ouvrir la voie à une initiative qui servira les intérêts communs de tous”, a-t-il déclaré en s’adressant aux représentants russe et ukrainien.

Trudeau a déclaré qu’il avait parlé avec Guterres ces dernières semaines et qu’il était “optimiste” quant à l’accord, mais a également déclaré qu’il voulait s’assurer que la souveraineté et la sécurité de l’Ukraine ne soient pas mises en danger.

“C’est ce que nous surveillerons de très, très près, pour nous assurer que cela ne met pas davantage l’Ukraine en danger”, a-t-il déclaré.