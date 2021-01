Trudeau dit que Trump a lancé une violente attaque contre la démocratie

Trudeau et Trump se sont pour la plupart entendus, mais Trump a précédemment qualifié Trudeau de « faible » et de « malhonnête ». Et Trump s’est engagé à faire payer le Canada après que Trudeau ait déclaré qu’il ne serait pas intimidé dans les négociations commerciales. Trump a menacé de tarifs sur les voitures et les a imposés sur l’acier et l’aluminium.