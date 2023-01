Trudeau dit que son «cœur se brise» après le tournage du Nouvel An lunaire

VANCOUVER –

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré dimanche son “cœur brisé” pour les personnes dont les célébrations du Nouvel An lunaire ont été “violemment attaquées” et dont la vie a été changée à jamais après une fusillade de masse en Californie.

Un homme armé a tué 10 personnes et en a blessé 10 autres dans un studio de danse de salon à Monterey Park, en Californie, une ville à l’est de Los Angeles composée principalement d’immigrants asiatiques de Chine ou d’Américains d’origine asiatique de première génération. L’attaque est survenue après une célébration du Nouvel An lunaire samedi soir.

La fusillade s’est déroulée au cœur du centre-ville de la ville où des lanternes rouges décoraient les rues pour les festivités du Nouvel An lunaire.

La célébration à Monterey Park est l’une des plus importantes de Californie et a attiré des dizaines de milliers de personnes tout au long de la journée. Deux jours de festivités, qui ont réuni jusqu’à 100 000 personnes ces dernières années, étaient prévus mais les autorités ont annulé les événements de dimanche après la fusillade.

Trudeau, qui a assisté dimanche à l’un des plus grands défilés du Nouvel An lunaire au Canada dans le quartier chinois de Vancouver, a déclaré qu’il était agréable que tout le monde puisse se rassembler pour célébrer le Nouvel An lunaire en personne pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Mais il a ajouté que la nouvelle de la fusillade avait également causé de la tristesse au milieu de ce qui devrait être une période joyeuse.

“Nous serons là pour tout le soutien que le Canada pourra offrir”, a déclaré Trudeau aux journalistes avant le début du défilé samedi.

Il a dit qu’il envoyait ses condoléances aux familles et aux amis de ceux qui ont été tués et qu’il gardait les victimes dans ses pensées.

Ses remarques ont été faites alors que des milliers de Canadiens se rassemblaient pour lancer l’Année du lapin à travers le pays.



