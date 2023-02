Trudeau dit que les soins de santé canadiens ne tiennent pas leurs promesses

TORONTO — Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré mardi que le système de santé canadien ne tenait pas ses promesses et qu’il prévoyait d’ajouter des milliards de dollars de plus au financement.

Les premiers ministres demandent depuis longtemps plus d’argent et la pression a augmenté à mesure que le système de santé devenait de plus en plus stressé par la pandémie. Le personnel de santé épuisé et en sous-effectif et les salles d’urgence ne pouvaient pas suivre le rythme de la demande.