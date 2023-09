Trudeau dit que les partis progressistes doivent donner la priorité aux besoins quotidiens plutôt qu’à de nobles discours

Les politiciens progressistes qui espèrent triompher de leurs adversaires politiques de droite ne pourront réussir que s’ils font un meilleur travail pour relier leurs nobles objectifs aux luttes quotidiennes de la population, a déclaré samedi le Premier ministre Justin Trudeau.

Les remarques de Trudeau ont eu lieu lors d’une table ronde au Sommet mondial d’action pour le progrès à Montréal, un rassemblement de personnalités politiques de gauche passées et présentes.

« Si nous ne réagissons pas à l’endroit où se trouvent les gens [in their] vie quotidienne, alors nous n’aurons plus de contact avec eux », a déclaré Trudeau au panel, qui comprenait également le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, l’ancienne première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et l’ancienne première ministre finlandaise Sanna Marin.

La promesse progressiste d’un monde meilleur et plus juste, a poursuivi Trudeau, est trop ambitieuse pour trouver un écho auprès des personnes qui ont peut-être du mal à subvenir à leurs besoins fondamentaux.

L’objectif, a-t-il déclaré, est « d’amener les gens à être optimistes quant à l’avenir mais aussi à les réconforter face aux défis actuels » en présentant des objectifs progressistes – tels qu’une économie inclusive et la lutte contre le changement climatique – comme des solutions aux problèmes d’accessibilité financière. « C’est là que nous devons entrer en contact avec les gens. »

Trudeau a comparé cette approche à une autre, selon lui, qui est plus courante parmi les dirigeants plus à droite sur l’échiquier politique, qui, selon lui, « réfléchissent et amplifient souvent la colère, la frustration et l’anxiété très réelles que les gens éprouvent et que les gens ont l’impression d’être vu et entendu. »

Si personne ne trouve de réponses, prévient-il, les gens se tourneront vers ceux « qui crient le plus fort et les plus indignés à leurs côtés ».

REGARDER | Trudeau dévoile de nouvelles mesures en matière de logement : Les libéraux annoncent davantage de mesures sur le logement et les prix des produits alimentaires Sous la pression de répondre aux inquiétudes généralisées concernant le coût de la vie et confronté à des questions sur son leadership, le premier ministre libéral Justin Trudeau a annoncé jeudi de nouvelles mesures visant à augmenter les prix des logements et des produits alimentaires.

Trudeau fait face à une pression croissante chez lui de la part de critiques qui prétendent qu’il n’a pas atteint l’objectif même qu’il a articulé lors du panel. Lors de la réunion du caucus de cette semaine à London, en Ontario, le gouvernement s’est engagé à supprimer la TPS sur la construction de nouveaux immeubles d’appartements locatifs et a poussé les plus grandes entreprises d’alimentation du pays à trouver des moyens de stabiliser les prix alimentaires exorbitants.

Les députés participant à la retraite ont déclaré que la réunion de trois jours avait donné lieu à des échanges francs sur les raisons pour lesquelles les libéraux sont à leur plus bas niveau depuis leur arrivée au pouvoir il y a huit ans.

Trudeau a déclaré lors du sommet de Montréal que les partis progressistes doivent présenter une vision de l’avenir tout en répondant aux besoins aigus de la population. (Graham Hughes/La Presse Canadienne)

Ces sondages suggèrent que les Canadiens croient que les conservateurs feraient un meilleur travail pour résoudre les problèmes d’abordabilité et de logement, tandis que les néo-démocrates ont agressivement critiqué les entreprises pour le coût élevé des aliments.

Mais les co-panélistes de Trudeau n’ont pas tardé à soutenir son message samedi. « Nous ne pouvons pas rester là à côté d’une benne à ordures en feu et ne pas reconnaître qu’elle est en feu derrière nous », a déclaré Ardern à propos de la réponse progressiste aux défis mondiaux croissants.

Répondre aux besoins fondamentaux des électeurs, a déclaré l’ancien Premier ministre, « donne aux gens la possibilité d’avoir des discussions plus approfondies » sur les questions sociales et environnementales.

Støre a donné l’exemple du changement climatique, affirmant que les progressistes doivent traduire les objectifs « abstraits » de réduction des émissions en solutions qui affectent positivement les résidents dans leur vie quotidienne.

Le Premier ministre norvégien a déclaré que l’avenir du mouvement progressiste dépend de la création d’opportunités.

« Notre mouvement mourra s’il ne maintient pas une sorte de vision optimiste de ce que nous pouvons réaliser. »