Trudeau dit que les fonds pour les soins de santé doivent profiter aux Canadiens

Ottawa –

Le premier ministre Justin Trudeau dit qu’il s’est engagé à travailler avec les provinces pour atténuer certaines des «pressions réelles» sur le système de santé canadien, mais tout nouvel investissement doit produire des résultats pour les Canadiens.

Trudeau a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi qu’aucun autre premier ministre de l’histoire n’a rencontré les premiers ministres pour discuter des soins de santé autant de fois qu’il l’a fait au cours des deux dernières années, et il a déclaré qu’il continuerait de travailler avec eux pour réduire les temps d’attente pour un médecin de famille, rattraper les retards de chirurgie causés par la pandémie de COVID-19 et améliorer les soutiens en santé mentale, mais il n’a pas dit si cette coordination impliquerait une augmentation des transferts de santé.

Les lacunes importantes du système de santé – classées par de nombreux professionnels de la santé comme un système en crise – ont été au centre d’une réunion des premiers ministres à Victoria, en Colombie-Britannique cette semaine.

Les premiers ministres ont critiqué le premier ministre alors qu’ils faisaient pression pour une augmentation permanente des transferts fédéraux en matière de santé. Ils estiment que le gouvernement fédéral assume environ 22 % du coût des soins de santé pour chaque Canadien, un montant qu’ils souhaitent voir passer à 35 %.

«Oui, le gouvernement fédéral sera là, mais notre objectif – à chaque étape du processus, et les Canadiens de partout au pays, dans chaque province, comprendront cela – est de nous assurer que ces dollars que nous investissons livrent des résultats réels et tangibles des résultats pour les Canadiens, des temps d’attente plus courts, de meilleurs services, l’accès à un médecin de famille, et c’est ce sur quoi nous avons insisté, et c’est ce dont nous continuons de parler aux provinces », a déclaré Trudeau.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a accueilli la réunion des premiers ministres cette année, lors de leur premier rassemblement en personne depuis le début de la pandémie.

“Il ne s’agit pas de venir avec notre bol de mendicité et de dire” S’il vous plaît, monsieur, donnez-nous un peu plus “”, a déclaré Horgan mardi, en référence à” Oliver Twist “.

Trudeau a déclaré que les investissements passés dans les soins de santé par les gouvernements fédéral et provinciaux n’ont pas toujours apporté les améliorations nécessaires à long terme au système.

« Au sortir de cette pandémie, nous avons l’occasion non seulement d’investir davantage, ce que nous ferons, mais de nous assurer que ces investissements sont ressentis par les familles, ressentis par les personnes âgées, par les personnes qui ont besoin de services, de santé mentale, mais aussi ressentis par ces héros du système : les infirmières, les médecins, les aides-soignants et les travailleurs hospitaliers qui ont été épuisés, épuisés et mis au défi par cela », a déclaré Trudeau.

«Oui, le gouvernement fédéral sera là pour investir dans les soins de santé, mais nous allons nous assurer que ces investissements profitent aux Canadiens», a-t-il également déclaré.