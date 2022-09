Trudeau dit que le premier ministre du Manitoba parmi les politiciens est malhonnête au sujet de la taxe sur le carbone

Le premier ministre Justin Trudeau a accusé jeudi certains politiciens d’être malhonnêtes quant aux effets de la taxe sur le carbone du gouvernement fédéral.

Le commentaire, visant en partie la première ministre du Manitoba Heather Stefanson, était le dernier épisode d’un différend de longue date sur la tarification du carbone entre la province et Ottawa.

«Ce que le premier ministre et d’autres partout au pays ne semblent pas être honnêtes avec les Canadiens, c’est que dans des endroits comme le Manitoba, où le prix fédéral de la pollution s’applique, les familles moyennes reçoivent plus d’argent du prix de la pollution que du prix supplémentaire sur la pollution leur coûte », a déclaré Trudeau à Winnipeg, peu avant une rencontre d’une demi-heure avec Stefanson.

“Nous avons trouvé un moyen de lutter contre le changement climatique tout en soutenant les familles qui en ont besoin, et c’est quelque chose que nous allons continuer à faire.”

Les commentaires de Trudeau répondaient aux demandes de Stefanson d’une suspension temporaire de la taxe sur le carbone pour aider les gens à faire face à l’inflation. Plus tôt cette année, elle a envoyé une lettre conjointe avec le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, et le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, qui exhortaient Trudeau à agir.

REGARDER: Stefanson dit qu’Ottawa pourrait faire plus pour aider les Manitobains aux prises avec l’inflation

« Le moment est venu d’aider » : la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, aborde la hausse de l’inflation dans sa province. La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a rencontré le premier ministre Justin Trudeau aujourd’hui pour discuter de la suspension de la taxe sur le carbone et de l’augmentation des transferts en matière de soins de santé. “Ce qu’il faut, c’est de l’argent dans les poches des Manitobains en ce moment”, a-t-elle déclaré.

Après la réunion, Stefanson a déclaré qu’elle et Trudeau avaient discuté de la question mais restaient en désaccord. Elle a déclaré qu’il serait plus utile de suspendre la taxe que de la percevoir et d’accorder ensuite des remboursements.

« Les Manitobains ont besoin de cet argent maintenant. Alors, plutôt que de leur retirer l’argent et d’avoir recours à des remises et tout cela, laissez-leur simplement l’argent », a-t-elle déclaré.

Trudeau s’est également battu avec le prédécesseur de Stefanson, Brian Pallister, au sujet de la tarification du carbone. Le gouvernement progressiste-conservateur de la province avait prévu de mettre en place sa propre taxe sur le carbone en 2017, mais l’a retirée après qu’Ottawa a déclaré que la taxe provinciale n’était pas assez élevée.

Le gouvernement libéral fédéral a alors imposé son propre système de « filet de sécurité ». Il ajoute au prix de l’essence, du gaz naturel et d’autres biens, puis rembourse l’argent au moyen de chèques de remise.

Le Manitoba a porté l’affaire devant les tribunaux et a fait valoir que le gouvernement fédéral n’avait pas le droit d’imposer le filet de sécurité. La Cour fédérale s’est rangée du côté d’Ottawa l’an dernier.

Plus tôt jeudi, les quatre premiers ministres de l’Atlantique ont envoyé une lettre au gouvernement fédéral demandant une prolongation à court terme de la date limite pour soumettre des plans pour leurs propres systèmes de tarification du carbone. La lettre indiquait que les coûts supplémentaires imposés par la taxe amplifieraient les pressions inflationnistes au Canada atlantique.

La date limite d’Ottawa pour que les provinces soumettent leurs plans est vendredi.

Les conservateurs de Stefanson ont travaillé plus harmonieusement avec le gouvernement fédéral sur plusieurs fronts, y compris un accord récent pour moderniser la ligne ferroviaire vers Churchill dans le nord de la province. Les deux gouvernements travaillent également ensemble pour augmenter les niveaux d’immigration, a déclaré Stefanson.

Mais il y a d’autres points de discorde. Stefanson a critiqué le plan du gouvernement fédéral visant à réduire les émissions d’engrais de 30% d’ici 2030. Cette question a été discutée lors de la réunion, a déclaré Stefanson, et elle et le Premier ministre continuent d’être en désaccord.

Au cours de sa visite d’une journée à Winnipeg, Trudeau a également rencontré des étudiants en sciences infirmières de l’Université de Saint-Boniface dans une fausse chambre d’hôpital avec des lits entièrement équipés et des mannequins pour les patients.

Trudeau a ensuite rendu visite aux parents et aux enfants dans une garderie.