Trudeau dit que le gouvernement surveille après que le SCRS rapporte que l’Iran a proféré des menaces de mort contre des Canadiens

Le premier ministre Justin Trudeau dit qu’il est au courant des informations selon lesquelles les Iraniens “s’immiscent” dans la vie des Canadiens et que son gouvernement surveille les menaces.

CBC News a rapporté vendredi que l’agence d’espionnage du Canada enquêtait sur ce qu’elle appelle plusieurs menaces de mort “crédibles” de l’Iran visant des individus au Canada. Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a déclaré que les menaces compromettaient la sécurité des Canadiens et qu’il travaillait avec des alliés pour y répondre.

REGARDER: Trudeau réagit aux informations faisant état de menaces de mort contre des Canadiens

“Nous surveillons et évaluons constamment les menaces posées aux Canadiens par l’ingérence étrangère de divers pays”, a déclaré Trudeau lors du Sommet de la Francophonie à Djerba, en Tunisie, dimanche.

“Mais de toute évidence, l’Iran est une préoccupation importante ces jours-ci, avec non seulement l’extraordinaire héroïsme des femmes et des filles en Iran qui s’opposent au régime… Nous savons également qu’il y a des inquiétudes importantes concernant l’interférence des Iraniens avec le bien-être des citoyens canadiens ici au Canada.”

Trudeau a souligné que le gouvernement fédéral avait annoncé une série de sanctions au cours des dernières semaines pour interdire aux dirigeants iraniens – y compris des responsables du Corps des gardiens de la révolution islamique – d’entrer au Canada. Il a dit que l’objectif est de s’assurer qu’ils ne peuvent “jamais bénéficier du Canada, s’immiscer au Canada ou considérer le Canada comme un refuge sûr”.

Des informations faisant état de menaces de mort surviennent alors que l’Iran entre dans son troisième mois de manifestations antigouvernementales déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui a été arrêtée par la soi-disant police des mœurs et est décédée en détention après avoir prétendument porté son hijab de manière inappropriée.

REGARDEZ/ Le SCRS enquête sur les menaces de mort de l’Iran contre des personnes au Canada

Au moins 341 personnes – dont des adolescents et des enfants – ont été tuées et plus de 15 800 ont été détenues en relation avec les manifestations en Iran, selon Human Rights Activists News Agency, une organisation de militants iraniens. Les experts suggèrent que les chiffres réels pourraient être beaucoup plus élevés, compte tenu de la répression du régime contre la publication d’informations en temps réel en ligne.

L’Iran a kidnappé et assassiné à l’étranger des militants, des journalistes et des intellectuels qui s’élèvent contre le régime. Entre 1988 et 1988, des dizaines d’éminents dissidents iraniens à l’étranger ont disparu ou ont été tués.

Kaveh Sharooz, un avocat et militant des droits humains canado-iranien, appelle maintenant la police et les agences de renseignement canadiennes à prendre ces menaces au sérieux.

“Nos vies sont entre leurs mains maintenant”, a déclaré Sharooz au News Network de CBC samedi.

Sharooz est un Irano-Canadien qui critique ouvertement le régime iranien. Il était l’un des organisateurs d’une grande manifestation antigouvernementale le mois dernier à Richmond Hill, en Ontario. La police a estimé que plus de 50 000 personnes étaient présentes.

Il a déclaré que les autorités canadiennes ne lui avaient pas dit s’il était une cible et espère que les gens sont avertis qu’ils pourraient être en danger.

“C’est profondément effrayant que cela se produise au Canada et que cela puisse arriver à des gens que je connais”, a déclaré Sharooz, qui est également chercheur principal à l’Institut Macdonald-Laurier.

REGARDEZ/ Un militant des droits de l’homme dit que “c’est franchement terrifiant”

La canado-iranienne Lily Pourzand a fui l’Iran en 1999 mais s’est toujours inquiétée pour sa sécurité ici.

“Je ne me sens pas en sécurité au Canada”, a déclaré Lily Pourzand. “Je ne me suis jamais senti en sécurité à Toronto, l’endroit où je vis depuis 24 ans. Nous savons que les gens du régime sont ici.”

Sa mère, Mehrangiz Kar, était une militante des droits humains et une prisonnière politique détenue en Iran.

Son père, Siamak Pourzand, était un journaliste qui a été condamné à 11 ans de prison en 2002 pour des allégations d’espionnage et d’incitation à commettre des actes de corruption. Pourzand se serait suicidé en 2011 alors qu’il était assigné à résidence, mais sa fille a déclaré qu’il avait été assassiné par les autorités iraniennes.

Simak Pourzand (à gauche), Mehrangiz Kar (au centre), Lily Pourzand (à droite), Azadeh Pourzand (bébé) à Téhéran en 1985. (Soumis par Lily Pourzand)

En septembre, un juge fédéral du tribunal de district américain du district de Columbia a déclaré l’Iran responsable de prise d’otages et de torture, Bloomberg UK a rapporté. L’Iran a été condamné à payer à la famille de Pourzand, qui comprend des citoyens américains, plus de 34 millions de dollars de dommages et intérêts. Sa fille a dit qu’il est probable qu’ils ne verront jamais un dollar, mais le symbolisme compte.

“Cela a pris des années”, a déclaré Lily Pourzand. “Mais la justice était la seule chose que mon père demandait.”

Elle a dit qu’elle se sent enfin validée par le fait que des pays occidentaux comme le Canada écoutent enfin les préoccupations que les militants ici soulèvent depuis des décennies.

Complot en 2021 pour capturer 3 Canadiens

L’année dernière, le gouvernement du Canada a condamné le “modèle d’intimidation et d’ingérence étrangère” de l’Iran après que les autorités américaines ont porté des accusations en lien avec un prétendu complot iranien visant à kidnapper cinq personnes – dont trois personnes du Canada – et à les emmener en Iran. Des documents du FBI allèguent que les Canadiens faisaient partie des personnes mises sous surveillance.

Des membres de la famille au Canada qui ont critiqué le gouvernement iranien après avoir perdu leurs proches dans la destruction du vol 752 d’Ukraine International Airlines en 2020 ont également signalé à la GRC qu’ils avaient été la cible de menaces et d’intimidation de la part de Téhéran.

Le vol 752 a été abattu par le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) peu après le décollage le 8 janvier 2020, tuant les 176 passagers et membres d’équipage à bord.

Le MI5, l’agence nationale de contre-espionnage du Royaume-Uni, a déclaré la semaine dernière que les services de renseignement iraniens ciblaient les dissidents à l’étranger qu’ils “perçoivent comme des ennemis du régime” et sont responsables d’au moins 10 menaces potentielles d’enlèvement ou de meurtre de personnes britanniques ou basées au Royaume-Uni. cette année.