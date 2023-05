Trudeau dit que le Canada ne sera pas intimidé par la Chine alors que la querelle se poursuit

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré qu’Ottawa ne serait pas intimidé par la Chine après que Pékin a expulsé mardi son diplomate canadien du consulat à Shanghai.

Les deux nations ont vu leurs relations se détériorer davantage lors d’une récente dispute diplomatique après que le Canada a évincé pour la première fois le diplomate chinois Zhao Wei de son poste après qu’il a été découvert qu’il avait été impliqué dans un stratagème d’intimidation qui visait le législateur canadien Michael Chong et sa famille. à Hong Kong.

« Il s’agit d’une contre-mesure réciproque prise en réaction à la provocation du Canada pour protéger les droits et intérêts légitimes de la Chine », a déclaré mardi à la presse le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. Il a ajouté que cette décision était « conforme à la pratique diplomatique établie et tout à fait justifiée et nécessaire ».

Trudeau a riposté à la réponse de la Chine et a déclaré: « Nous comprenons qu’il y a des représailles, mais nous ne serons pas intimidés, nous continuerons à faire tout ce qui est nécessaire pour protéger les Canadiens contre l’ingérence étrangère. »

La détérioration la plus récente des relations s’est produite après que la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré Zhao persona non grata lundi.

Selon des journalistes plus tôt ce mois-ci, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a découvert que Pékin avait tenté d’obtenir des informations sur tous les membres de la famille de Chong « qui pourraient se trouver » à l’intérieur des frontières chinoises dans une tentative apparente de « faire un exemple de ce député et dissuader les autres » de prendre des positions anti-chinoises.

« J’ai été clair : nous ne tolérerons aucune forme d’ingérence étrangère dans nos affaires intérieures. Les diplomates au Canada ont été avertis que s’ils adoptent ce type de comportement, ils seront renvoyés chez eux », a déclaré Joly dans un communiqué publié lundi. à Twitter.

La Chine a rejeté les affirmations du Canada comme « fausses » et « sans fondement », qualifiant l’éviction de Zhao de « sans scrupules ».

Mais les relations tendues de longue date entre Pékin et Ottawa remontent à décembre 2018, lorsque les autorités canadiennes ont arrêté Meng Wanzhou, cadre de Huawei Technologies, accusé de fraude à la demande des États-Unis.

La Chine a répondu en arrêtant deux Canadiens accusés d’espionnage présumé plus tard ce mois-là, bien que les trois individus aient été libérés en 2021.

Wenbin n’a pas commenté les commentaires de Trudeau lors de sa conférence de presse de mercredi, bien qu’il ait précédemment qualifié les actions du Canada contre Zhao d' »idéologie et de manipulation politique visant à calomnier et dénigrer la Chine ».

Reuters a contribué à ce rapport.