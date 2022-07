Trudeau dit que le Canada envisage de fournir de l’énergie à l’Europe

Alors que les pays européens sont invités à réduire leur consommation de gaz face à l’incertitude persistante concernant l’approvisionnement énergétique de la Russie, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il était en pourparlers depuis des mois avec le chancelier allemand Olaf Scholz sur “comment le Canada peut être une solution”.

“Il y a des choses que nous essayons de faire à très court terme, alors que nous regardons cet hiver et les défis auxquels les Allemands vont être confrontés avec le choix de la Russie d’armer la source de gaz et de pétrole pour eux”, a déclaré Trudeau. dit jeudi.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé mercredi tous les pays membres de l’Union européenne à réduire leur consommation de gaz de 15% dans les mois à venir, afin d’assurer un stockage adéquat pour un “hiver sûr” alors qu’ils se préparent au potentiel que la Russie coupe. sur les principaux approvisionnements en gaz naturel.

“La Russie nous fait chanter. La Russie utilise l’énergie comme une arme. Et donc dans tous les cas, qu’il s’agisse d’une coupure majeure partielle du gaz russe ou d’une coupure totale du gaz russe, l’Europe doit être prête”, a déclaré von der Leyen.

L’Europe a été confrontée à une crise d’approvisionnement énergétique alors que le président russe Vladimir Poutine a utilisé la dépendance des pays à l’égard de la Russie pour le pétrole et le gaz comme ce que les responsables considèrent comme une forme de représailles contre les sanctions imposées en soutien à l’Ukraine. Cela a entraîné des réductions considérables du flux de gaz naturel, laissant les pays réclamer de renforcer leurs réserves.

“À court terme, oui, les chaînes d’approvisionnement du monde entier examinent comment nous pouvons livrer plus de pétrole et de gaz à l’Europe dans l’immédiat”, a déclaré Trudeau. “Mais aussi comment nous quittons le pétrole et le gaz de Russie, ou de n’importe où, beaucoup plus rapidement qu’avant. Nous voyons donc cela comme une sorte de problème à double sens.”

Comme l’a rapporté La Presse canadienne, le Canada a précédemment déclaré que les producteurs nationaux pourraient augmenter leur production de l’équivalent de 300 000 barils de pétrole et de gaz naturel par jour d’ici la fin de 2022, pour aider à compenser la dépendance aux combustibles fossiles russes.

Scholz a exprimé son intérêt à ce que le Canada devienne une alternative énergétique et prévoit de se rendre au Canada en août « pour garantir des partenariats clés sur la sécurité énergétique, les minéraux critiques et les technologies propres », selon un communiqué du cabinet du Premier ministre publié à la suite de la rencontre des deux dirigeants. lors du sommet du G7 en Allemagne en juin.

Les commentaires de Trudeau ont été faits en réponse à une question d’un journaliste de la Nouvelle-Écosse sur le potentiel d’avancement des projets de GNL dans cette province, compte tenu de la situation actuelle en Europe.

“Je dirai que nous examinons un certain nombre de propositions différentes à ce sujet”, a déclaré Trudeau, refusant de parler d’installations potentielles spécifiques d’exportation de GNL dans cette province ou dans d’autres, dont il n’y en a actuellement aucune au Canada.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle suggestion du gouvernement fédéral, la manière et le moment précis où le Canada pourrait fournir du GNL à l’Europe n’ont pas été précisés.

Cependant, le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a récemment déclaré à Bloomberg News que le Canada envisageait d’accélérer la conversion d’une installation d’importation de GNL au Nouveau-Brunswick qui, si elle était poursuivie par ses propriétaires privés, pourrait commencer à approvisionner l’Europe d’ici trois ans.

Le Premier ministre a poursuivi en suggérant que les projets à venir pourraient être utilisés pour exporter de l’hydrogène, une alternative de carburant propre.

“A moyen terme, nous savons que le Canada, par exemple, sera un partenaire énergétique fiable et solide dans la livraison d’hydrogène”, a déclaré Trudeau. “Donc, même si nous envisageons d’essayer de sortir des combustibles fossiles… Savoir que nous pouvons investir dans des infrastructures de GNL à court terme qui seront ensuite utiles pour l’hydrogène à moyen et long terme, signifie que nous pouvons relever à la fois ces défis à court terme et les défis à long terme.”

Le Premier ministre a déclaré que la dépendance de l’Europe vis-à-vis du pétrole et du gaz russes ne peut pas continuer, “parce que les milliards de dollars qui sont envoyés à la Russie pour son pétrole et son gaz sont ensuite utilisés pour poursuivre cette guerre illégale contre les Ukrainiens”.

Le Canada a été critiqué ces dernières semaines par les Ukrainiens, leurs partisans, ainsi que les partis d’opposition fédéraux au sujet de la décision d’accorder une exemption aux sanctions russes, permettant à Siemens Canada d’en renvoyer un et de permettre la réparation continue d’une poignée d’autres Russes- turbines en propriété utilisées dans le gazoduc Nord Stream 1 qui fournit du gaz naturel à l’Allemagne.

Le Canada a fait face à des pressions pour que les turbines soient rendues, la société énergétique publique russe Gazprom affirmant qu’elle avait besoin de l’équipement ou que le débit de gaz déjà réduit dans le pipeline pourrait encore être restreint, ce que Poutine continue de menacer, selon l’Associated Press.

Dans leur critique de cette décision, les conservateurs fédéraux ont accusé Trudeau de fermer les yeux pendant que la Russie finance sa guerre avec les bénéfices de l’énergie qu’elle vend à l’Europe, et ont appelé le Canada à « intensifier » sa fourniture de gaz naturel.

« Le gouvernement libéral n’a pas reconnu l’énergie canadienne comme vitale à la fois pour notre économie et pour la sécurité collective du Canada et de l’Europe. Bien qu’il soit le cinquième plus grand producteur de gaz naturel au monde, le Canada n’a pas réussi à intervenir en cette période de crise extraordinaire », ont déclaré les conservateurs dans un communiqué réagissant au permis Nord Stream 1.

Le gouvernement fédéral a défendu la décision de rendre les turbines comme une décision difficile, mais qui était nécessaire pour garantir que l’Allemagne et d’autres alliés européens soient en mesure de “rester fermes et généreux dans leur soutien à l’Ukraine”, ce qui deviendrait plus difficile à faire. si leurs économies ressentaient l’impact de ressources énergétiques réduites.