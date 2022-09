Trudeau dit que l’armée aidera au nettoyage de la Nouvelle-Écosse et annule son voyage au Japon

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré samedi que l’armée canadienne serait déployée pour aider la Nouvelle-Écosse à se remettre des dommages causés par la tempête post-tropicale Fiona.

Le Premier ministre a également déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse samedi après-midi qu’il ne se lancerait “bien sûr” plus dans un voyage précédemment prévu au Japon pour les funérailles nationales de Shinzo Abe, qui a été tué en juillet.

Trudeau a déclaré avoir parlé aux premiers ministres de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Québec.

“Je leur ai dit que si le gouvernement fédéral pouvait faire quelque chose pour aider, nous serons là”, a déclaré Trudeau.

Un arboriculteur travaille pour nettoyer les arbres tombés et les fils abattus des dommages causés par la tempête post-tropicale Fiona à Halifax samedi. (Darren Calabrese/La Presse canadienne)

Fiona a touché terre en Nouvelle-Écosse tôt samedi en tant que tempête post-tropicale. Des centaines de milliers de personnes à travers le Canada atlantique sont actuellement sans électricité après que la tempête a abattu d’innombrables arbres et lignes électriques et, dans certaines communautés, inondé des maisons.

À Port aux Basques, à Terre-Neuve, une vidéo montrait des maisons détruites, certaines emportées par les inondations.

“La ville est littéralement emportée par la mer petit à petit. Elle doit bientôt ralentir ou nous n’aurons plus nulle part où aller”, a déclaré René Roy, rédacteur en chef du journal Wreckhouse Weekly, à CBC News Network. Samedi.

REGARDER | Dévastation causée par une tempête à Port aux Basques, T.-N.-L. : Maisons emportées par une onde de tempête à Port aux Basques, T.-N.-L. Certains résidents de Port aux Basques ont été forcés de fuir et certains ont perdu leur maison alors que Fiona traversait certaines parties du Canada atlantique.

Les premiers ministres ont déclaré que la priorité était de rendre le courant à des milliers de personnes sans lui samedi.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré que des éléments des Forces armées canadiennes effectuaient actuellement des reconnaissances pour déterminer où ils devraient se déployer pour aider en Nouvelle-Écosse.

“Dès que cela sera terminé, les troupes seront déployées pour aider à l’enlèvement des arbres et des débris, et à la restauration des liaisons de transport et tout ce qui est nécessaire – aussi longtemps qu’il le faudra”, a déclaré Anand.

Trudeau a également déclaré que le gouvernement fédéral allait, pendant les 30 prochains jours, égaler les dons de la Croix-Rouge des Canadiens pour aider ceux qui avaient vécu « 12 heures terrifiantes ».

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a noté qu’il avait parlé à ses homologues ministériels dans les cinq provinces touchées et leur avait assuré que le gouvernement fédéral aiderait à réparer les dommages, en particulier les infrastructures essentielles, y compris les quais.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré que ses collègues provinciaux ont souligné la nécessité d’un soutien fédéral à long terme pour les infrastructures essentielles.

Trudeau a déclaré qu’il visiterait les communautés touchées lorsqu’il serait responsable de le faire.