Le premier ministre Justin Trudeau dit qu’il pense que le nouveau chef d’État du Canada est aligné sur les priorités de nombreux Canadiens sur des questions comme l’environnement et la réconciliation avec les peuples autochtones.

Trudeau et un groupe d’autres Canadiens – dont la gouverneure générale Mary Simon – ont assisté au couronnement du roi Charles III samedi, et le premier ministre s’est entretenu avec les médias avant de rentrer chez lui au Canada dimanche.

Trudeau a déclaré qu’il connaissait Charles comme « quelqu’un qui s’est profondément engagé à protéger et à préserver la nature, comme quelqu’un qui a fait preuve d’une ouverture remarquable, comprenant les défis de l’histoire coloniale dans laquelle la Couronne a été enveloppée ».

« Le travail qu’il a fait pour tendre la main aux dirigeants autochtones au cours des dernières années, y compris encore cette semaine, je pense que cela montre qu’il est profondément aligné sur certaines des priorités vraiment fondamentales des Canadiens. »

L’accession de Charles au trône a été accueillie avec tiédeur dans une grande partie du pays, des sondages suggérant qu’une majorité de Canadiens appuient le fait de ne pas le reconnaître comme chef d’État.

Trudeau a déclaré la semaine dernière que bien qu’il y ait eu beaucoup de discussions sur l’opportunité de se débarrasser de la monarchie au Canada, il a vu peu d’accord sur ce que serait l’alternative et les Canadiens se concentraient sur d’autres choses.

Et Simon a dit à CBC La maisondans une interview diffusée samedi, que les Canadiens devraient donner à Charles une chance de faire ses preuves en tant que roi.

REGARDER | Que s’est-il passé lors du couronnement du roi Charles : Vous avez manqué le couronnement du roi Charles ? Voir les temps forts Le roi Charles a été couronné, aux côtés de son épouse la reine Camilla, lors d’une cérémonie à l’abbaye de Westminster samedi. Découvrez les moments forts de la cérémonie – et le moment où le roi nouvellement couronné a accueilli le public depuis le balcon du palais de Buckingham.

John Craig, professeur d’histoire britannique et anglaise à l’Université Simon Fraser de Vancouver, a déclaré que la plupart des Canadiens ne pensent probablement pas beaucoup à la monarchie.

« À part la visite occasionnelle d’un membre de la famille royale ouvrière ou d’un autre, cela semble totalement éloigné de la vie des gens », a-t-il déclaré dans une entrevue avec La Presse canadienne.

Cependant, Craig a également déclaré qu’il ne ressentait pas une « véritable vague d’intérêt » pour la modification de l’arrangement constitutionnel du Canada, que ce soit de la part des citoyens ou des politiciens.

Discussions autour de la 1ère visite en tant que King

Les Canadiens ont eu un aperçu de Charles lorsque le prince de l’époque a fait une tournée au Canada avec sa femme, Camilla, en 2021. Les deux ont visité Terre-Neuve-et-Labrador, Ottawa et les Territoires du Nord-Ouest.

On ne sait pas quand le roi effectuera sa prochaine visite au Canada. S’adressant à CBC Pouvoir et politique Vendredi, le principal envoyé du Canada au Royaume-Uni a déclaré qu’il pensait que le voyage se ferait «relativement rapidement».

« Je sais qu’il y a une conversation sérieuse en cours en ce moment pour savoir quand la première date disponible serait pour un voyage au Canada », a déclaré Ralph Goodale.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré samedi à CBC News qu’il espérait qu’un voyage aurait lieu bientôt.

« Ils sont allés au Canada plusieurs fois, mais ce sera un sentiment différent d’avoir Sa Majesté sur le sol canadien en tant que roi couronné du Canada », a déclaré LeBlanc, dont le père Roméo LeBlanc a été gouverneur général de 1995 à 1999.

King et les dirigeants autochtones se rencontrent

Les membres du gouvernement canadien tenaient à souligner le fait que Charles avait rencontré, juste avant son couronnement, les dirigeants des trois principaux groupes autochtones nationaux au Canada.

La réunion a été facilitée par le gouverneur général Simon, qui, dans une interview sur Rosemary Barton en direct Sunday a déclaré que les participants avaient discuté – bien qu’avec peu de détails – de la possibilité d’excuses officielles de la Couronne pour son rôle dans la colonisation et le système des pensionnats au Canada.

Simon a déclaré qu’elle ne savait pas si des excuses et toute action ultérieure se produiraient, notant que les excuses officielles précédentes – comme celles du gouvernement canadien en 2008 en ce qui concerne les pensionnats – avaient pris des années.

REGARDER | La gouverneure générale discute de la rencontre entre King et les dirigeants autochtones : Le roi Charles devrait mieux connaître les Canadiens, selon la gouverneure générale La gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a déclaré que le roi Charles III connaît les problèmes auxquels les Canadiens sont confrontés, mais qu’il devrait dialoguer avec les citoyens pour réaffirmer le rôle de la famille royale.

« Il y a beaucoup de travail à faire et nous le reconnaissons tous », a déclaré Simon. « Mais commencer de manière positive et continuer à avancer, je pense que c’est la partie importante, car cela fait partie de la réconciliation. »

Les dirigeants autochtones ont quitté la réunion jeudi en la qualifiant de «productive» et de «positive» et marquant un point d’inflexion dans la relation entre la Couronne et les peuples autochtones.

« En parlant avec le roi aujourd’hui, j’ai mentionné quelque chose d’un de mes aînés, qui a dit que les relations se construisent plus de 100 tasses de thé », a déclaré la présidente du Ralliement national des Métis, Cassidy Caron.

« Aujourd’hui, nous avons eu notre première tasse de thé, pour construire cette relation, pour identifier nos priorités communes et partagées pour aller de l’avant, pour trouver des façons de travailler ensemble qui créeront un changement réel et tangible dans nos communautés. »