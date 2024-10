Trudeau dit que cela l’a « dérangé » lorsque Singh a mis fin à l’accord de gouvernance sans appeler au préalable

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que cela l’avait « dérangé » lorsque le chef du NPD, Jagmeet Singh, a mis fin à l’accord de crédits et de confiance de son parti avec les libéraux sans appeler au préalable.

«La relation n’était évidemment pas celle que je pensais», a déclaré Trudeau lors d’une récente conversation avec le député libéral Nathaniel Erskine-Smith sur le podcast Uncommons.

« Je sais que si j’avais choisi d’y mettre fin, cela aurait commencé par un appel. J’aurais dit : ‘Tu sais quoi, Jagmeet ? Ça ne marchera pas.’ C’est à vous de prendre des décisions difficiles. »

Pendant plus d’une heure, Trudeau et Erskine-Smith — un député libéral non-conformiste qui a voté contre son propre gouvernement — ont abordé un certain nombre de sujets, notamment les récentes défaites de son parti aux élections partielles, son approche initiale envers le chef conservateur Pierre Poilievre, le message il l’emportera lors des prochaines élections et son plus grand regret en tant que Premier ministre.

Montre | Le premier ministre Justin Trudeau et Nathaniel Erskine-Smith sur le podcast Uncommons :

L’accord de subsides et de confiance conclu entre les libéraux et le NPD en mars 2022 engageait le NPD à soutenir le gouvernement libéral lors des votes de confiance en échange d’engagements législatifs sur les priorités du NPD.

L’accord, qui assurait la survie du gouvernement libéral minoritaire, était le premier accord formel de ce type entre deux partis au niveau fédéral. Singh a annoncé que l’accord était terminé le mois dernier.

« Je ne sais pas pourquoi il ne m’a pas appelé parce que… je sais qu’il veut sincèrement voir ce pays avancer de manière plus progressiste », a déclaré Trudeau. « Qu’il fasse ça de cette façon, ça m’a énervé. Cela m’a énervé parce que je sais que ces choses comptent pour lui. »

Trudeau a déclaré qu’il pensait que Singh avait pris cette décision parce qu’il subissait des pressions de la part de sa base pour mettre fin aux relations de travail avec les libéraux et créer une distance entre les partis avant les récentes élections partielles à Winnipeg et à Montréal.

« Je ne ferais pas cela », a déclaré Trudeau, ajoutant qu’il pensait « qu’il n’y avait pas de rancune » à propos de ce qui s’est passé entre les deux dirigeants.

Singh a déclaré qu’il mettait fin au pacte parce que les libéraux n’avaient pas résisté aux intérêts des entreprises.

Le premier ministre Justin Trudeau prend la parole lors d’un rassemblement pour le candidat à l’élection partielle Ian MacIntyre à Winnipeg, le mercredi 28 août 2024. (John Woods/Presse Canadienne)

Lors des récentes élections partielles, le NPD a réussi à conserver son siège à Winnipeg, mais les libéraux ont perdu le siège sûr de LaSalle-Émard-Verdun à Montréal au profit du Bloc Québécois.

Cette défaite est survenue quelques semaines après que le candidat conservateur Don Stewart ait battu son adversaire libéral dans Toronto-St. Paul’s, un siège détenu par les libéraux depuis plus de 30 ans.

« L’une des choses que j’aurais aimé pouvoir faire plus tôt, c’est de mettre le candidat en place et de travailler sur le terrain plus longtemps », a déclaré Trudeau.

« Lors de ces deux élections partielles, nous n’avons pas donné [Leslie Church] assez de temps sur le terrain, nous ne l’avons pas donné [Laura Palestini] suffisamment de temps sur le terrain. »

Le premier ministre Justin Trudeau et le chef conservateur Pierre Poilievre attendent d’escorter le nouveau président de la Chambre des communes Greg Fergus à son siège sur la Colline du Parlement le 3 octobre 2023. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Erskine-Smith — qui ne se présente pas aux prochaines élections — a demandé à Trudeau pourquoi, lorsque Poilievre a été nommé chef conservateur en septembre 2022, les libéraux ne lui ont pas pris « le combat » dès le début et ont plutôt donné à Poilievre « un peu plus de pouvoir ». un laissez-passer » depuis qu’il est devenu leader.

Trudeau a déclaré que l’ancien premier ministre Stephen Harper avait tenté cette approche d’attaque immédiate lorsque Trudeau est devenu chef et que « rien de tout cela n’a vraiment fonctionné ».

« Est-ce que cela m’a défini ? Pas particulièrement, parce que les Canadiens avaient en quelque sorte une idée de qui j’étais », a-t-il déclaré. « Les Canadiens n’ont pas vraiment une idée de qui est Poilievre [is]. Il est à la Chambre depuis 20 ans, personne ne sait qui il est. »

Sous la direction de Poilievre, les conservateurs devancent désormais les libéraux de près de 43 pour cent à 23 pour cent, selon Suivi des sondages de CBC .

Trudeau a déclaré qu’il aurait pu attaquer Poilievre dès qu’il était devenu chef, mais pensait que son attention à l’époque devrait être concentrée sur la reprise après la pandémie et la lutte contre l’inflation.

« Cela aurait pu fonctionner, cela aurait pu fonctionner… mais en même temps, il y avait quelque chose qui ne me semblait pas vrai en termes de ‘Maintenant, je vais me battre avec lui alors que je devrais me battre pour les Canadiens.’ , alors que je devrais essayer de lutter contre l’inflation », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a déclaré qu’il avait également calculé qu’il serait peut-être plus avantageux de réserver ces attaques pour plus tard.

« Si je dois faire chuter quelqu’un dans les sondages un an ou deux avant une élection, ou même trois ou quatre ans avant une élection, est-ce le meilleur moment pour le faire tomber et me relever ? » dit-il. « Ou est-ce que je veux que cela se produise de manière un peu plus organique, plus proche du jour où les gens choisissent ? »

Le message avant les prochaines élections

Le premier ministre a déclaré qu’une partie de son message pour les prochaines élections fédérales consistera à avertir les électeurs que les conservateurs réduiront les programmes populaires mis en œuvre par son gouvernement.

« Nous devons souligner certaines des choses que nous avons faites [that are] franchement, ils sont en danger », a-t-il déclaré.

Trudeau a déclaré que ces réalisations comprennent l’Allocation canadienne pour enfants, qui a contribué à réduire la pauvreté au Canada un politique nationale sur le changement climatique , soins dentaires , garde d’enfants et progresser vers un repas scolaires programme et limité assurance-médicaments .

« Mais si les Canadiens ne comprennent pas ce que nous avons fait et ce que nous avons réalisé, alors il y a un véritable défi », a-t-il déclaré.

« Nous devons également avoir cette ambition positive du genre : ‘C’est ce que nous allons faire ensemble au cours du prochain mandat, c’est la prochaine étape vers où nous allons.’ Et c’est quelque chose que nous sommes en train de mettre en place avec le caucus et tout le monde en ce moment. »

Regrets sur la réforme électorale

Erskine-Smith a demandé à Trudeau s’il avait des regrets persistants après ses neuf années au pouvoir. Sans hésitation, le Premier ministre a évoqué sa gestion du dossier de la réforme électorale.

Lors des élections de 2015, Trudeau a promis d’abandonner le système uninominal majoritaire à un tour et de le remplacer par un « système électoral qui reflète mieux les préoccupations et les voix des Canadiens d’un océan à l’autre ».

Trudeau a par la suite abandonné sa promesse lorsqu’il a constaté un soutien croissant en faveur de la représentation proportionnelle (l’option privilégiée par Erskine-Smith) plutôt que l’option préférée de Trudeau d’une représentation proportionnelle. scrutin préférentiel.

En réfléchissant à cette décision cette semaine, Trudeau a déclaré qu’il avait commis deux erreurs majeures dans la gestion de ce dossier. La première, a-t-il dit, était de permettre à la représentation proportionnelle de faire partie du débat.

« La deuxième raison était que je n’ai pas utilisé ma majorité pour introduire le modèle que je voulais », a-t-il déclaré.

« Je crois au scrutin préférentiel. Vous donnez aux gens le choix de se classer un, deux, trois. » [and] les partis essaieront de se présenter comme le deuxième, voire le troisième choix des gens. Et cela entraîne davantage de coopération et de chevauchement entre les partis politiques, de manière à contrecarrer toute tentative agressive de polarisation.

« Mais les conséquences d’un changement de notre système électoral sont si importantes. Lorsque vous changez la façon dont les gens sont élus, il devient très difficile de le changer… Cette idée d’avoir besoin d’un consensus général et de ne pas l’obtenir, est la raison pour laquelle j’ai choisi de dire : » Ok, je ne vais pas risquer un changement irréversible juste pour tenir la promesse que j’ai faite de changer ça. »

Trudeau a décrit le fait de devoir abandonner la réforme électorale comme étant « déchirant ».