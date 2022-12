Trudeau dit que 120 pays sont prêts à accepter un cadre 30 par 30 à la COP15

Le premier ministre Justin Trudeau participe à une discussion avec des membres du Conseil jeunesse environnement et changement climatique à Montréal le mercredi 7 décembre 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Paul Chiasson

Le premier ministre Justin Trudeau dit qu’il croit qu’au moins 120 pays sont prêts à signer un objectif du sommet sur la nature COP15 pour protéger près d’un tiers des côtes terrestres et marines d’ici 2030.

Mais il reconnaît que les négociations avec certains des cinq plus grands pays du monde posent un défi diplomatique et politique.

La Chine est officiellement l’hôte de cette conférence, mais en raison des restrictions COVID-19 en cours là-bas, l’événement se tient à Montréal.

Cela donne au Canada plus d’influence dans les négociations, et Trudeau dit que cela a permis au Canada de faire pression pour plus que ce que la Chine recherchait.

Il dit également que le Canada a clairement indiqué à la Chine et à l’ONU que si la conférence avait lieu à Montréal, elle serait régie par les règles locales, avec une tolérance pour les protestations et les opinions divergentes.

Trudeau dit que la Russie, qui abrite un cinquième des terres boisées du monde, s’avère déjà être une présence perturbatrice à la COP15 – mais le Canada et d’autres pays sont déterminés à ne pas laisser la Russie empêcher un accord réussi.

Des discussions difficiles sur des objectifs difficiles pour sauver la biodiversité mondiale ont commencé mercredi, avec des appels aux pays riches pour qu’ils se mobilisent pour sauver les écosystèmes fonctionnels là où la plupart d’entre eux existent – ​​dans les pays pauvres.

“Nous avons besoin que les pays développés fournissent un soutien financier significatif aux pays du Sud en tant que gardiens de la richesse naturelle mondiale après des siècles d’exploitation et de perte”, a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au début de la conférence COP15.

Les délégués de plus de 190 pays tenteront au cours des deux prochaines semaines d’élaborer ce qu’ils appellent un cadre pour la préservation de la biodiversité avec des objectifs chronométrés et mesurables.

L’une des plus importantes d’entre elles est une proposition selon laquelle près d’un tiers des terres et des eaux de la Terre devraient être protégées d’ici 2030. Les partisans affirment que plus de 100 pays soutiennent l’idée, mais le projet de texte sur les objectifs de conservation contient encore plus de crochets que la formulation convenue.

« Nous avons fait des progrès », a déclaré Stephen Woodley de l’Union internationale pour la conservation de la nature, un groupe de premier plan de gouvernements et d’organisations de la société civile qui conseille les délégués à la conférence. “C’est dur de faire de la luge.”

Mais le financement – ​​connu dans le jargon de la COP sous le nom de « mobilisation des ressources » – est considéré comme tout aussi essentiel au succès.

La raison est simple. La majeure partie de la biodiversité restante se trouve dans les pays en développement du sud, tandis que la majeure partie de l’argent – dont une grande partie a été générée aux dépens de cette biodiversité – se trouve dans les pays riches du nord.

C’est là que s’arrête la simplicité.

“C’est l’une des questions délicates de ce processus”, a déclaré Eddy Perez du Climate Action Network Canada.

Les estimations de l’onglet possible varient énormément.

Perez a déclaré qu’un groupe de pays africains est à la recherche d’environ 100 milliards de dollars par an. L’Union internationale pour la conservation de la nature – un groupe influent de scientifiques et d’organisations non gouvernementales – affirme que le chiffre devrait être le double.

“Le besoin total est très difficile à évaluer”, a déclaré Florian Titze du Fonds mondial pour la nature. “La seule chose qu’ils ont en commun, c’est qu’ils se comptent par centaines de milliards.”

Les négociateurs ne se sont même pas mis d’accord sur la façon dont l’onglet devrait être compté.

Il y a de l’argent pour la biodiversité de la part des gouvernements, dépensé à la fois à l’échelle internationale et nationale. Il y a de l’argent du financement privé qui fait la même chose.

Et il y a des financements de sources publiques et privées qui vont à l’encontre de cela. L’ONU affirme qu’en 2019, les grandes banques d’investissement ont fourni environ 2,6 billions de dollars à des secteurs qui, selon les gouvernements et les scientifiques, sont à l’origine de la destruction de l’écosystème.

Mardi, le Canada a annoncé qu’il consacrerait 350 millions de dollars supplémentaires à des projets de biodiversité dans les pays en développement. Mercredi, l’Union européenne s’est montrée sceptique quant à l’augmentation de sa contribution par rapport à son engagement de 7 milliards de dollars d’ici 2025.

Hugo-Maria Schally, de la direction générale de l’environnement de la Commission européenne, a déclaré à la conférence que les montants actuels en cours de discussion ne sont “pas réalistes”.

Les montants en dollars ne sont même pas toute l’histoire.

“C’est un renforcement des capacités”, a déclaré Perez. « C’est un transfert de technologie.

“Ce ne peut pas être juste une question de nombre.”

De plus, la mobilisation des ressources doit s’accompagner de normes de divulgation, afin que les investisseurs et les électeurs puissent évaluer comment leur argent est utilisé.

“C’est l’un des éléments importants de la réforme du système financier”, a déclaré Titze. “Nous n’avons même pas les données qui nous disent, par exemple, comment une institution financière contribue à la destruction de la nature.”

Lui et Perez conviennent que les discussions sur l’aspect financier de la préservation de la biodiversité ne sont pas aussi avancées que celles sur les zones de conservation.

Le volet conservation a un objectif défini. Les finances ont un plan en 10 points signé par seulement 16 pays.

Mais l’un ne peut pas avancer sans l’autre, a déclaré Titze.

« Si nous ne fixons pas la bonne ambition pour les mesures (de conservation) qui doivent être prises, il est presque impossible de fixer le niveau d’ambition dans la finance. Un côté de la pièce attend l’autre.

Titze a dit qu’une chose est certaine.

« C’est le moment de progresser. »

— Bob Weber et Jacob Serebrin, La Presse canadienne

EnvironnementJustin Trudeau