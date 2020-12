Les vaccinations ont commencé cette semaine alors que le Canada a été l’un des premiers à approuver et à distribuer le vaccin Pfizer-BioNTech. Trudeau s’attend à 125 000 doses la semaine prochaine et 255 000 ce mois-ci.

Trudeau a déclaré que le Canada possède le plus grand nombre de vaccins par habitant et le portefeuille d’options de vaccins le plus diversifié au monde.