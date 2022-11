Trudeau dit aux ministres de la Santé que l’argent est là, mais il veut voir des résultats

Le gouvernement fédéral investira davantage dans les soins de santé, mais le premier ministre Justin Trudeau affirme qu’il doit également s’assurer que les Canadiens voient les résultats d’un système amélioré.

Trudeau a fait ses commentaires à Montréal aujourd’hui avant deux jours de réunions à Vancouver par les ministres fédéral, territoriaux et provinciaux de la Santé du Canada.

Le premier ministre affirme que le gouvernement s’est engagé à investir “beaucoup plus” dans les soins de santé, tout en soulignant une récente déclaration du chef de l’Association médicale canadienne selon laquelle il ne sert à rien d’investir plus d’argent dans un système défaillant.

Il dit que le gouvernement veut s’assurer que les gens ont accès à un médecin de famille et à des services de santé mentale, et qu’ils savent que les urgences sont ouvertes lorsque leurs enfants en ont besoin.

Les réunions à Vancouver sont la première fois que tous les ministres de la Santé du Canada se réunissent en personne depuis 2018.

Les premiers ministres se sont rencontrés en juillet, lorsqu’ils ont demandé au gouvernement fédéral d’augmenter les transferts pour la santé à 35 %, contre 22 % selon eux.

Trudeau dit que la prestation des soins de santé doit être améliorée pour les Canadiens.

«Alors oui, nous serons là avec plus d’argent, mais nous devons nous assurer que davantage d’investissements dans les soins de santé finissent par soutenir les gens de première ligne, les infirmières et les médecins qui fournissent ces soins de santé aux Canadiens, et veiller à ce que les Canadiens se sentent les résultats dans notre système de santé.

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a déclaré que l’argent supplémentaire était nécessaire alors que la province s’attaque aux pénuries d’infirmières et de médecins, s’efforce d’améliorer l’accès aux soins de santé numériques et renforce les services de santé mentale et de toxicomanie liés à la crise des drogues toxiques.

L’Association médicale canadienne, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada et SoinsSantéCAN, qui représentent diverses organisations et hôpitaux, se sont également associés avant les réunions de cette semaine pour pousser les ministres de la Santé à travailler sur des solutions urgentes aux pénuries de personnel, à l’épuisement professionnel et à d’autres maux qui affligent le système.

Les groupes demandent conjointement des mesures comprenant des incitatifs pour retenir les travailleurs, comme des soutiens accrus en santé mentale, ainsi qu’une stratégie pancanadienne pour recueillir des données sur la main-d’œuvre afin de permettre aux médecins d’obtenir plus facilement leur permis là où ils sont le plus nécessaires. Ils ont également appelé à un meilleur accès aux soins primaires et aux visites virtuelles.

