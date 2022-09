Trudeau discutera d’abordabilité et de plans d’automne avec le cabinet

VANCOUVER –

Le premier ministre Justin Trudeau convoque une réunion de plusieurs jours avec des membres du cabinet fédéral pour élaborer leurs plans pour l’automne, en mettant l’accent sur les problèmes d’abordabilité, selon son bureau.

La retraite, qui se déroule à Vancouver, réunit tous les ministres fédéraux pour une série de réunions entre mardi et jeudi. Les réunions doivent commencer mardi soir.

“Pendant la retraite, le Cabinet discutera de ce qu’il a entendu lorsqu’il a parlé aux Canadiens au cours de l’été”, a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué sur la conférence du Cabinet.

Après un été où de nombreux Canadiens ont connu le chaos des voyages et les effets de l’inflation à l’épicerie et aux pompes à essence, les ministres sont susceptibles de faire part des préoccupations qu’ils ont entendues de première main dans leurs circonscriptions et de rencontrer d’autres personnes à travers le pays.

Alors qu’une autre hausse des taux d’intérêt est prévue cette semaine, le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré que de nouvelles mesures destinées à aider les Canadiens à traverser la crise de l’abordabilité seront “l’un des principaux sujets de conversation” lors de la retraite.

“Nous pensons que le gouvernement peut faire plus”, a-t-il déclaré lors de la période des questions de CTV dimanche. “J’ai parlé aux premiers ministres de tout le pays tout l’été de ce que font les gouvernements provinciaux. S’il y a des mesures que le gouvernement du Canada peut prendre, elles seront complémentaires.”

Se réunissant dans l’une des villes les plus chères du Canada – en particulier en matière de logement – ​​le cabinet sera également la prochaine étape du gouvernement lorsqu’il s’agira de tenir ses promesses de rendre le logement plus abordable.

Avant le début des réunions, le premier ministre fera une annonce sur le logement à Vancouver et devra répondre aux questions des journalistes.

Selon le bureau de Trudeau, d’autres sujets de discussion devraient être abordés : les retards “inacceptables” liés aux demandes de passeport et d’immigration, le changement climatique et les plans libéraux de transition vers une économie propre et le renforcement de la démocratie. Le cabinet du premier ministre a également noté des plans pour que les ministres parlent de «créer des communautés plus sûres», ce qui pourrait être lié à la politique de contrôle des armes à feu du gouvernement.

Avec une chasse à l’homme toujours en cours pour l’un des suspects dans une série d’attaques au couteau – l’un des pires meurtres de masse de l’histoire du Canada – qui ont eu lieu en Saskatchewan au cours du week-end, l’offre de ressources fédérales est également susceptible d’être un sujet de conversation.

Alors que les libéraux élaborent leurs plans d’automne, une dynamique supplémentaire en jeu est l’accord de confiance et d’approvisionnement en cours avec le NPD qui, s’il est maintenu, maintiendra le gouvernement minoritaire de Trudeau au pouvoir jusqu’à la fin de la législature actuelle en 2025.

Pour assurer cette stabilité, les libéraux se sont engagés à faire des progrès sur une série de priorités de longue date du NPD, et sans action concrète sur des piliers clés comme les soins dentaires bientôt, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a laissé entendre qu’il serait prêt à se retirer de l’accord.

La retraite du cabinet se terminera quelques jours seulement avant que les conservateurs fédéraux n’annoncent qui a remporté leur processus de course à la direction qui a duré des mois. Le gagnant est sur le point de ne pas perdre de temps à défier les libéraux sur leurs plans, ce qui a incité le fondateur de Nanos Research, Nik Nanos, à prédire une “Chambre des communes laide et énervée cet automne”.