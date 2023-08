Trudeau dénonce le blocage des nouvelles de Meta alors que les incendies forcent les évacuations

Le premier ministre Justin Trudeau a fustigé lundi le géant des médias sociaux Meta pour sa décision de bloquer les nouvelles locales alors que les incendies de forêt continuent de forcer des milliers de Canadiens à quitter leur domicile.

« En ce moment, dans une situation d’urgence, où des informations locales à jour sont plus importantes que jamais, Facebook fait passer les bénéfices des entreprises avant la sécurité des personnes, avant le journalisme local de qualité. Ce n’est pas le moment pour cela », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. un arrêt à l’Académie Island Montessori à Cornwall, Î.-P.-É., lundi matin.

« Il est tellement inconcevable qu’une entreprise comme Facebook choisisse de faire passer les profits de l’entreprise avant de s’assurer que les organes de presse locaux peuvent fournir des informations à jour aux Canadiens et les joindre là où les Canadiens passent la plupart de leur temps – en ligne, sur les réseaux sociaux. , sur Facebook. »

Meta, la société mère de Facebook et d’Instagram, a empêché les Canadiens de voir les nouvelles des médias canadiens en réponse à l’adoption par le gouvernement libéral de sa loi sur les nouvelles en ligne, le projet de loi C-18, en juin. Google a menacé une action similaire.

La loi oblige les grandes plateformes de médias sociaux à négocier une compensation pour les éditeurs de nouvelles canadiens lorsque leur contenu est partagé.

En conséquence, le contenu des fournisseurs de nouvelles dans le Nord – y compris CBC, le journal local The Yellowknifer et le diffuseur numérique Cabin Radio – est bloqué et les gens ne peuvent pas accéder ou partager des informations provenant de sources d’information sur Facebook et Instagram, deux des plus sites de médias sociaux populaires.

Le premier ministre Justin Trudeau critique Facebook lors d’un événement médiatique à l’Île-du-Prince-Édouard le lundi 21 août 2023. (Radio-Canada)

Meta a subi des pressions pour lever son interdiction en réponse aux incendies.

Dans une déclaration envoyée à CBC News la semaine dernière, la société a déclaré qu’elle s’en tenait à sa position. Il a également déclaré que les sites gouvernementaux et autres sources qui diffusent des informations ne sont pas soumis à l’interdiction.

« Les gens au Canada peuvent utiliser Facebook et Instagram pour se connecter à leurs communautés et accéder à des informations fiables, y compris le contenu d’agences gouvernementales officielles, de services d’urgence et d’organisations non gouvernementales », a déclaré le porte-parole de Meta, David Troya-Alvarez.

La société affirme avoir activé une fonction appelée Safety Check qui permet aux utilisateurs de cliquer sur un bouton pour mettre à jour leur statut et faire savoir à leurs amis et à leur famille qu’ils sont à l’abri des incendies de forêt.

Trudeau est sur l’île pour une retraite du cabinet afin de rencontrer de nouveaux ministres et de discuter du programme de son gouvernement avant le retour de la Chambre des communes le mois prochain.