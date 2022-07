Trudeau défend sa décision de rendre les turbines en Allemagne pour le pipeline russe

Le premier ministre Justin Trudeau défend la décision de son gouvernement de rendre les turbines utilisées dans un pipeline pour transporter le gaz naturel de la Russie vers l’Allemagne.

Les turbines – qui avaient été envoyées à Montréal pour des réparations prévues – ont été prises dans les sanctions économiques que le Canada a imposées à la Russie à la suite de son invasion de l’Ukraine.

Le gouvernement fédéral a annoncé samedi qu’il accorderait “un permis limité dans le temps et révocable” à Siemens Canada pour permettre le retour des turbines utilisées pour Nord Stream 1, un ensemble de gazoducs reliant l’Allemagne et la Russie.

Prenant la parole lors d’une conférence de presse à Kingston, en Ontario. Mercredi, Trudeau a déclaré que la décision de rendre les turbines était “difficile” mais nécessaire, compte tenu de la nécessité de soutenir l’Allemagne et d’autres alliés européens face aux menaces de pénurie de gaz naturel.

“Nous avons vu la Russie essayer constamment de militariser l’énergie comme moyen de créer la division entre les alliés”, a-t-il déclaré.

Les pays européens se sont engagés à s’éloigner des sources d’énergie russes, mais la transition prendra du temps. Trudeau a déclaré que le retour des turbines aiderait à consolider les approvisionnements énergétiques européens pendant la transition.

“Nous avons pris cette décision difficile d’être là pour nos alliés, pour faire en sorte qu’en Europe, non seulement les gouvernements mais aussi les populations restent fermes et généreuses dans leur soutien à l’Ukraine”, a-t-il déclaré.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fustigé le gouvernement canadien pour sa décision de rendre les turbines dans un discours nocturne plus tôt cette semaine. (Bureau de presse présidentiel ukrainien via AP)

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fustigé le gouvernement Trudeau plus tôt cette semaine, qualifiant sa décision de rendre les éoliennes d'”absolument inacceptable” et avertissant que Moscou y verrait un signe de faiblesse.

“Si un Etat terroriste peut imposer une telle exception aux sanctions, quelles exceptions voudra-t-il demain ou après-demain ? Cette question est très dangereuse”, a déclaré Zelensky dans son discours nocturne de lundi.

Trudeau a déclaré que son gouvernement continuait de faire pression sur la Russie par d’autres mesures.

Le jour où la décision de restituer les turbines a été annoncée, le gouvernement fédéral a dévoilé une nouvelle série de sanctions contre les agents et organisations russes, en mettant l’accent sur les efforts de désinformation et la fabrication industrielle russes.

“Les sanctions sur lesquelles le Canada mène, que nous continuons à pousser de plus en plus fort, visent à [Russian President Vladimir] Poutine et ses facilitateurs et ne sont pas conçus pour nuire à nos alliés et à leurs populations », a déclaré Trudeau.

Le Congrès mondial ukrainien le dit et le Congrès ukrainien canadien ont exhorté le gouvernement fédéral à reconsidérer sa décision de rendre les turbines.

Dans un communiqué de presse, le Congrès mondial ukrainien a déclaré avoir déposé un avis de demande de contrôle judiciaire de la décision auprès de la Cour fédérale.