Trudeau défend le SCRS après qu’un auteur britannique affirme qu’un informateur de l’agence a introduit clandestinement des filles en Syrie

Mercredi, le Premier ministre Justin Trudeau a soutenu la principale agence de renseignement civil du pays en réponse à une allégation selon laquelle l’un de ses sous-traitants aurait aidé il y a sept ans à trafiquer trois adolescentes britanniques à des extrémistes de l’État islamique.

Un nouveau livre de l’écrivain britannique Richard Kerbaj — L’histoire secrète des cinq yeux – devrait être publié jeudi. Il prétend qu’un informateur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a introduit clandestinement Shamima Begum, 15 à l’époque, et ses camarades de classe Kadiza Sultana et Amira Abase – 16 et 15 à l’époque – dans le nord de la Syrie, et que l’informateur a dit ses maîtres-chiens canadiens.

Le livre poursuit en affirmant que le SCRS a ensuite approché la branche antiterroriste de la police métropolitaine de Londres – qui enquêtait sur la disparition des adolescents – et a demandé que l’agence ne devienne pas le centre d’attention.

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le SCRS et les autres agences de renseignement doivent respecter des “règles strictes”. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Trudeau a déclaré que le gouvernement donnerait suite aux réclamations.

“La lutte contre le terrorisme exige que nos services de renseignement continuent d’être flexibles et créatifs dans leurs approches”, a déclaré Trudeau après la prestation de serment de deux ministres jeudi.

“Mais à chaque étape, ils sont liés par des règles strictes, par des principes et des valeurs chers aux Canadiens, y compris autour de la Charte des droits et libertés, et nous nous attendons à ce que ces règles soient respectées.”

Trudeau a déclaré « qu’il existe des mécanismes de surveillance rigoureux » régissant les agences de renseignement – ​​une référence au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (NSICOP).

(De gauche à droite) Kadiza Sultana, 16 ans, Shamima Begum, 15 ans, et Amira Abase, 15 ans, passent la sécurité à l’aéroport de Gatwick avant de prendre un vol pour la Turquie le 17 février 2015. (Police métropolitaine/Associated Press)

Kerbaj allègue que l’informateur, Mohammed Al Rasheed, a facilité le voyage des adolescentes vers la Syrie contrôlée par l’Etat islamique, a pris des photos par téléphone des passeports utilisés par les écolières britanniques et les a montrées à son gestionnaire canadien en Jordanie. Au moment où l’information a été transmise au Royaume-Uni et à la police métropolitaine, affirme Kerbaj, les filles se trouvaient déjà sur le territoire de l’Etat islamique.

Deux des filles – Sultana et Abase – sont maintenant décédées, tandis que Begum s’est vu refuser l’autorisation de retourner au Royaume-Uni et a été déchue de sa citoyenneté britannique.

Ses avocats ont fait valoir que le retrait de sa citoyenneté était injuste parce qu’elle était victime de la traite des êtres humains.

Tasnime Akunjee, l’un de ses avocats, a déclaré à CBC Radio Comme ça arrive mercredi que le fait que son client ait été victime de la traite est bien connu, mais entendre que les responsables canadiens en étaient conscients est “utile” pour son cas.

“Le fait est qu’ils l’ont communiqué à la police, qui ne nous l’a pas communiqué. Soit que Richard Walton, le chef de l’enquête à l’époque, ait décidé depuis sept ans de ne rien dire de tout cela à la famille mais plutôt de le mettre dans un livre qu’il était heureux de publier, ce que nous pensons être plutôt flagrant de sa part », a déclaré Akunjee, se référant à l’interview que Walton a accordée à Kerbaj pour le prochain livre.

Une “phrase tordue”

L’affirmation de Trudeau selon laquelle les agences de renseignement sont censées être “flexibles” et “créatives” a suscité une vive réponse d’Akunjee, qui a cité la restitution et la torture de l’ingénieur canadien Mahar Arar en Syrie au début des années 2000.

“C’est bien beau qu’un Premier ministre, un président ou un chef d’État dise : “Oui, nous suivons les règles”, mais ce n’est manifestement pas le cas”, a déclaré Akunjee.

“Dans de nombreux exemples, et dans ce cas, être flexible est plutôt une expression, peut-être, tordue lorsque vous parlez de l’intelligence qui vaut plus que la vie des enfants.”

Les responsables de la sécurité canadiens et britanniques disent qu’ils ne commentent pas les questions de renseignement.

En ce moment, Begum vit dans un camp de détention dans le nord de la Syrie. Elle a donné naissance à trois enfants, tous morts jeunes.