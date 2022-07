Trudeau défend la décision relative à la turbine Nord Stream 1

Le Premier ministre Justin Trudeau défend la décision du Canada d’accorder à une entreprise canadienne une exemption de deux ans aux sanctions fédérales, lui permettant de restituer les turbines d’un pipeline russe qui fournit du gaz naturel à l’Allemagne.

Le premier ministre a déclaré que même s’il s’agissait d’une « décision très difficile », la Russie tente de « militariser l’énergie comme moyen de créer la division entre les alliés » et que la décision du Canada a été prise pour aider l’Allemagne à court terme alors qu’elle et d’autres pays européens s’efforcent de réduire leur dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz russes.

“Le Canada a été l’un des pays les plus forts au monde en se tenant aux côtés de l’Ukraine”, a déclaré Trudeau lors d’une conférence de presse à Kingston, en Ontario. mercredi, promettant la poursuite de soutiens tels que des sanctions, tout en citant les milliards de dollars d’aide militaire et humanitaire offerts à ce jour.

Les turbines, qui font partie du pipeline Nord Stream 1, ont été envoyées à Siemens Canada à Montréal pour réparation, mais une fois que le gouvernement fédéral a imposé des sanctions à l’entreprise énergétique publique russe Gazprom, l’entreprise n’a pas été autorisée à renvoyer l’équipement.

Samedi, le Canada a annoncé qu’il avait décidé d’accorder un “permis limité dans le temps et révocable” pour permettre le retour du matériel.

Le Canada a fait face à des pressions de la Russie et de l’Allemagne pour rendre les turbines à l’Allemagne, craignant le risque d’une nouvelle instabilité énergétique. Le géant de l’énergie a affirmé qu’il avait besoin des turbines pour continuer à approvisionner l’Allemagne, après avoir déjà considérablement réduit le débit de gaz dans le gazoduc, ce qui a incité les Allemands à s’inquiéter d’un manque d’approvisionnement de réserve.

“Les pays d’Europe, en particulier l’Allemagne, ont également massivement soutenu l’Ukraine, et nous devons rester unis, en particulier face aux tentatives de la Russie de militariser la politique énergétique, de nous diviser entre nous”, a déclaré Trudeau, ajoutant que les sanctions du Canada visent à cibler et à punir « Poutine et ses acolytes », et non d’autres pays alliés.

“Et c’est exactement pourquoi nous avons pris cette décision difficile, d’être là pour nos alliés, de faire en sorte qu’en Europe – pas seulement les gouvernements, mais les populations – restent inébranlables et généreux dans leur soutien à l’Ukraine.”

LE CONGRÈS UKRAINIEN ESSAIE D’ANNULER LE PERMIS

La décision controversée – bien que soutenue par les États-Unis et l’UE – a été fermement condamnée par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy ainsi que par les partis d’opposition fédéraux. Et, il fait maintenant face à un défi juridique.

Mardi soir, le Congrès mondial ukrainien a annoncé qu’il avait déposé un avis de demande de contrôle judiciaire de la décision auprès de la Cour fédérale, arguant que l’octroi du permis “n’était pas raisonnable, transparent ou correctement autorisé”.

« Au cours des derniers jours, le Congrès mondial ukrainien et le Congrès ukrainien canadien ont imploré le gouvernement du Canada de révoquer la dérogation… À ce jour, nos efforts ont été infructueux et nous n’avons eu d’autre choix que d’intenter une action en justice. “, a déclaré le Congrès dans un communiqué.

“Il ne s’agit pas seulement d’une turbine ou peut-être de plusieurs turbines pour soutenir les exportations d’énergie de la Russie, il s’agit de succomber continuellement au chantage de la Russie. Cela pourrait être le moment de Siemens”, a déclaré le président et chef de la direction du Congrès mondial ukrainien, Paul Grod, à propos de l’effort pour annuler le permis.

Zelenskyy a déclaré que la décision du Canada était plus qu’une décision erronée de remettre les turbines, mais une “exception absolument inacceptable au régime de sanctions contre la Russie” qui crée un précédent inquiétant.

Alors que initialement facturé par le ministre des Ressources naturelles Jonathan Wilkinson en tant que “permis limité dans le temps et révocable”, l’accord permet le déplacement de six turbines qui, selon son bureau “suivent un programme d’entretien régulier” qui pourra être suivi pendant deux ans, avec la possibilité pour le permis peut être révoqué à tout moment.

“L’exemption est de 2 ans, en attendant sa révocation”, a déclaré le porte-parole de Wilkinson, Keean Nembhard, dans un courriel à CTVNews.ca.

En soutenant la décision du Canada de restituer les turbines, la Commission européenne affirme que, ce faisant, “l’une des excuses utilisées par la Russie pour réduire les flux de gaz a été supprimée”.

“La Commission continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux, dont le Canada et les États-Unis, afin d’assurer la sécurité énergétique de l’Europe pour l’hiver à venir”, a déclaré la Commission.

Parallèlement à la décision de restituer les éléments clés de l’infrastructure pipelinière, le gouvernement fédéral a annoncé l’imposition d’une nouvelle série de sanctions visant le secteur pétrolier et gazier russe, et Trudeau a promis mercredi que des sanctions “toujours plus fortes” viendraient.