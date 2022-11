Trudeau craignait « le pire » si la Loi sur les urgences n’était pas invoquée

OTTAWA –

Dans un échange franc lors de l’enquête fédérale examinant l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré à la barre qu’un facteur central dans sa décision de promulguer des pouvoirs sans précédent pour mettre fin aux manifestations du « Freedom Convoy » était sa peur de ce que pourrait arriver s’il ne le faisait pas.

Après avoir expliqué comment il a pesé tous les conseils qui lui ont été donnés pour invoquer la loi – du chef du SCRS, de son conseiller à la sécurité nationale, de hauts fonctionnaires et de son cabinet – il a déclaré qu’il s’était également arrêté pour réfléchir à la conséquence s’il disait : ” Donnons-lui quelques jours.”

“D’abord, et si le pire s’était produit dans les jours suivants ? Et si quelqu’un avait été blessé ? Et si un policier avait été hospitalisé ? Et si, quand j’avais eu l’occasion de faire quelque chose, j’avais attendu et nous avons eu un événement impensable… J’aurais porté cela d’une manière dont nous aurions certainement parlé dans un forum comme celui-ci », a déclaré Trudeau à la Commission d’urgence de l’ordre public vendredi.

Le premier ministre est le dernier témoin à témoigner dans le cadre du processus d’audience publique d’une semaine, déclenché par sa décision le 14 février d’invoquer les pouvoirs fédéraux jamais utilisés auparavant par crainte pour la sécurité économique et nationale du Canada. Ce faisant, le gouvernement fédéral a mis en place une vaste gamme de mesures pour aider les provinces, les municipalités et les forces policières à mettre fin aux manifestations.

“Plus que cela, la responsabilité d’un premier ministre est de passer les appels difficiles et d’assurer la sécurité des gens. Et ce fut un moment où l’avis collectif du cabinet, de la fonction publique et ma propre inclination, c’était que c’était un moment faire quelque chose… pour assurer la sécurité des Canadiens. Et sachant très bien que c’était une conséquence inévitable de ma signature « Je suis d’accord » sur cette note, j’étais très confiant que nous étions à un moment où c’était la bonne chose à faire, et nous l’avons fait », a déclaré Trudeau.

Ce moment de son témoignage est survenu juste avant la pause du matin et juste après que Trudeau a brossé un tableau saisissant de ses consultations et conversations avec les premiers ministres, les hauts fonctionnaires, les membres de son caucus libéral et les chefs des partis d’opposition dans les heures qui ont précédé sa décision.

Il a révélé à la commission que, la veille au soir, il y avait un consensus autour de la table fédérale du “groupe d’intervention en cas d’incident” sur l’invocation de la loi et que, même si cela était utile, il ne recherchait pas nécessairement l’unanimité.

Trudeau a également déclaré à la commission qu’il n’avait finalement pris sa décision que vers 15h40 le 14 février, lorsqu’il a reçu une “note d’invocation” du greffier du Conseil privé, l’informant que le seuil avait été atteint. Jusque-là, a-t-il dit, il était toujours possible qu’il ne soit pas ici pour témoigner aujourd’hui, étant donné que la commission est le produit de son invocation.

« C’était une grande chose, pas une petite chose, que le chef de la fonction publique recommande officiellement l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence et la déclaration d’une urgence d’ordre public. Ce n’est pas quelque chose qui n’avait jamais été fait au Canada auparavant », dit Trudeau.

Le premier ministre a également été interrogé sur certains témoignages antérieurs qui indiquaient que les responsables craignaient que l’invocation puisse aggraver les choses ou attiser les tensions, et qu’aux yeux du SCRS, il n’y avait aucune menace pour la sécurité du Canada en vertu de la Loi sur le SCRS.

Trudeau s’est lancé dans sa propre explication, comme d’autres se sont efforcés de le faire, pour expliquer qu’à son avis, le seuil pour que le gouverneur en conseil trouve des motifs raisonnables de menace à la sécurité du Canada en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence était «très différent» que le SCRS qui doit répondre à une « délibérément étroit” seuil pour ouvrir une enquête comme la définition était initialement prévue dans cette loi, rédigée quelques années seulement avant la Loi sur les mesures d’urgence.

“Ce ne sont pas les mots qui sont différents. Les mots sont exactement les mêmes dans les deux cas, la question est de savoir qui fait l’interprétation ? Quelles entrées entrent en jeu ? Et quel en est le but ?” dit Trudeau.

Plus tôt dans son témoignage, Trudeau a déclaré qu’il était clair, même avant qu’il ne commence, que le convoi de camionneurs à venir serait “une marque différente” de manifestation, et au fur et à mesure qu’il progressait, la pression s’est intensifiée pour qu’il intervienne.

Le Premier ministre a également confirmé à la commission quelque chose qui s’est récemment concrétisé par des témoignages ministériels, à savoir que “en tant qu’idée”, la loi sur les urgences a été discutée très tôt dans les manifestations. Trudeau a déclaré qu’il s’agissait d’une option “à l’arrière de notre esprit” – compte tenu de la question de savoir si l’option d’urgence du bien-être public était nécessaire pendant le pire de COVID-19 – alors qu’ils regardaient la situation à Ottawa et aux principaux passages frontaliers s’aggraver.

Témoignant de la pression internationale sur le Canada au moment où les blocus frontaliers ont commencé à entraver le commerce entre le Canada et les États-Unis, le premier ministre Trudeau a été interrogé par le conseil de la commission Shantona Chaudhury s’il pensait que le président américain Joe Biden était tout aussi préoccupé que lui par l’impact des manifestations. Trudeau a dit “non”.

“Je pense qu’il était très inquiet, mais je pense que personne n’était plus inquiet que moi”, a déclaré Trudeau à la commission.

‘UNE MARQUE DIFFÉRENTE D’ÉVÉNEMENT’

Trudeau a commencé sa comparution devant la commission en passant en revue la chronologie des manifestations, témoignant qu’au fur et à mesure que les préparatifs étaient en cours, il y avait “déjà un peu d’inquiétude que cela puisse être un type d’événement différent de celui que les Canadiens avaient l’habitude de voir”.

Le Premier ministre a déclaré qu’il pensait que la colère des personnes qui envisageaient de manifester lui rappelait la colère observée lors de la campagne électorale fédérale de 2021. Après que les manifestants sont arrivés dans la capitale nationale, il n’a pas tardé à entendre directement les députés locaux et le maire d’Ottawa de l’époque, Jim Watson, demander au gouvernement fédéral d’intervenir car, à la fin du premier week-end, la capacité de la police à le garder sous contrôle contrôle “n’était pas exactement là.”

« J’ose dire que les citoyens d’Ottawa sont habitués à l’activité politique et aux manifestations sur la Colline pour une gamme de choses. Mais cela était présent dans leur vie quotidienne et perturbait leur week-end d’une manière qui n’était pas une manifestation politique habituelle », a déclaré Trudeau. a dit. “De l’intimidation et du harcèlement des personnes pour avoir porté des masques, à une histoire très inquiétante sur des personnes perturbant le refuge pour sans-abri et la soupe populaire à proximité, il y avait des indications qu’il y avait un niveau de mépris pour les autres dont, malheureusement, nous avions vu des exemples pendant le campagne électorale.”

DEMANDES DE CHANGEMENT DE POLITIQUE “INQUIÉTANTES”

Alors que les protestations persistaient, Trudeau faisait face à des appels de l’opposition officielle et d’autres pour rencontrer ou entendre les manifestants d’une manière ou d’une autre, et la commission a beaucoup entendu parler des diverses propositions et considérations sur la façon dont cela pourrait se produire.

Trudeau a déclaré à la commission vendredi, bien qu’il y ait eu une volonté de parler, certaines des demandes des dirigeants du “Freedom Convoy” n’étaient pas valables, notamment l’annulation des résultats des élections de 2021 ou la révocation des mandats fédéraux en matière de santé. De plus, Trudeau a dit qu’il craignait de créer un précédent ou de légitimer les demandes.

“Je crains de créer un précédent selon lequel un blocus de la rue Wellington pourrait entraîner un changement de politique publique”, a déclaré Trudeau. “Nous avons une démocratie qui fonctionne bien et les manifestations, les manifestations publiques, sont un élément important pour s’assurer que les Canadiens font passer des messages et mettent en évidence ce qu’ils pensent de divers problèmes. Mais, utiliser les manifestations pour exiger des changements dans la politique publique est quelque chose que je pense est inquiétant.”

En réfléchissant davantage à cette réponse générale, Trudeau a cherché à clarifier :

“Il y a une différence entre les occupations et vous savez, dire:” Nous n’irons pas tant que cela n’aura pas changé “d’une manière extrêmement perturbatrice et potentiellement dangereuse.”

TRUDEAU SUR APPEL AVEC GG, PE « FOU »

Rappelant un appel téléphonique qu’il a eu avec la gouverneure générale Mary Simon le premier samedi des manifestations, Trudeau a déclaré à la commission qu’ils avaient discuté du “protocole d’entente” controversé et finalement abandonné d’Unité Canada. C’est le document qui suggérait que les manifestants pourraient demander au Sénat et à la gouverneure générale Mary Simon de se joindre à eux pour former un comité chargé d’ordonner la révocation des restrictions liées au COVID-19 et des mandats de vaccination.

Comme la commission l’a déjà entendu, les principaux organisateurs du convoi ont tenté de se distancer de la proposition – qui s’est ensuite transformée en une suggestion selon laquelle les manifestants pourraient former une coalition avec les partis d’opposition et l’implication de Simon pour renverser le gouvernement.

Trudeau a déclaré que le protocole d’entente montrait un manque de compréhension du fonctionnement réel de la démocratie et des institutions du Canada, et qu’il avait parlé à Simon de la nécessité de laisser les “choses folles” suggérées, et les courriels haineux qui en résultaient, “glisser de notre dos.”

LE PM PENSE QUE FORD A ESSAYÉ DE LE FAIRE « PORTER »

Vendredi, Trudeau a également été interrogé sur ce que la commission avait entendu comme une frustration fédérale considérable face à ce qui semblait être la réticence du gouvernement ontarien à s’engager.

Selon ses propres mots, Trudeau pensait que le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, “cachait sa responsabilité à ce sujet pour des raisons politiques”.

Trudeau a déclaré à la commission qu’à son avis, le gouvernement de l’Ontario était heureux de laisser croire au public que le convoi était un problème pour la ville d’Ottawa et le gouvernement fédéral, mais pas la responsabilité de la province.

“C’était une situation désagréable, il y avait de mauvais gros titres… Je peux comprendre que les politiciens provinciaux qui étaient ignorés dans les plaintes que tout le monde avait sur les raisons pour lesquelles cela n’était pas résolu, disaient:” Vous savez quoi, ne mettons pas notre nez là-dedans . Et les gens continueront de critiquer ceux qui aident », a déclaré Trudeau.

Il a ajouté que, même s’il croit qu’il y a eu un engagement de la police provinciale, “au niveau politique, il y a probablement eu une décision de continuer à rester un peu en arrière et de le porter un peu”.

COMMENT ON EST VENU ICI?

Au cours des six dernières semaines, en examinant ce qui a conduit à l’invocation, la commission a appris l’impact sur les résidents d’Ottawa et le conseil municipal, le dysfonctionnement du Service de police d’Ottawa et la chaîne de commandement et les luttes de partage d’informations entre l’OPP et GRC.

Les audiences ont également brossé des tableaux clairs de la frustration suscitée par le manque apparent d’implication du gouvernement de l’Ontario, les luttes de pouvoir des organisateurs du convoi et les origines populaires des médias sociaux, ainsi que la priorité accordée aux blocus frontaliers pour des raisons économiques et diplomatiques.

Au cours des deux dernières et dernières semaines, le commissaire Paul Rouleau a entendu parler de l’incroyable quantité de bureaucratie fédérale impliquée, des interprétations divergentes de ce que la Loi sur les mesures d’urgence, telle qu’elle a été rédigée il y a des décennies, prescrit lors de la déclaration d’une urgence d’ordre public national, et du rôle joué par les hauts ministres du Cabinet dans proposer des solutions.

Cependant, le refus du gouvernement fédéral de renoncer au secret professionnel de l’avocat en ce qui concerne les conseils juridiques reçus par le Cabinet quant à savoir si les protestations ont atteint le seuil de «menace à la sécurité du Canada» de la Loi sur le SCRS, a limité les conclusions. publication progressive de documents gouvernementaux parfois très expurgés.

En accordant les pouvoirs extraordinaires après une consultation de haut niveau avec les premiers ministres et les chefs de l’opposition, le gouvernement fédéral a mis en place une vaste gamme de mesures pour soutenir les provinces, les municipalités et les forces de police confrontées à la poursuite des manifestations. La loi a ensuite été abrogée le 23 février.

Tout ce processus de commission a été déclenché par l’invocation de la loi par Trudeau, car avec la décision de déclarer une urgence nationale d’ordre public, tout un processus de responsabilisation a été adopté, obligeant Trudeau à créer cette commission, qui devra présenter son rapport au Parlement d’ici le 1er février. 20.