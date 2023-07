Trudeau convoque un groupe de crise sur la grève dans les ports de la Colombie-Britannique alors que le syndicat donne un préavis

Le Premier ministre Justin Trudeau a convoqué le groupe d’intervention en cas d’incident pour discuter de l’action revendicative en cours dans les ports de la Colombie-Britannique, après que le syndicat des débardeurs a renouvelé un préavis de grève de 72 heures.

L’International Longshore and Warehouse Union Canada dit qu’il l’a fait dans l’espoir de revenir à la table de négociation, et il « regrette » l’impact économique du conflit qui a précédemment fermé les ports de la Colombie-Britannique pendant 13 jours au début du mois, bloquant des milliards de marchandises.

La décision de Trudeau souligne l’importance attachée au différend, le groupe d’intervention ne se réunissant qu’en période de «crise nationale» ou pour discuter d’événements ayant des implications majeures pour le Canada.

Composé de ministres et de hauts fonctionnaires, il a déjà été convoqué pour des événements tels que le début de la pandémie de COVID-19 en 2020, les blocus associés au mouvement Freedom Convoy l’année dernière et la rébellion de courte durée en Russie le mois dernier.

La BC Maritime Employers Association indique que l’avis signifie que la grève pourrait reprendre à partir d’environ 9 heures du matin samedi.

Le syndicat déclare dans un communiqué qu’il souhaite qu’Ottawa « permette la libre négociation collective ».

Environ 7 400 travailleurs de plus de 30 terminaux portuaires de la Colombie-Britannique et d’autres sites ont commencé à faire grève le jour de la fête du Canada et sont initialement retournés au travail jeudi dernier après qu’un accord de principe a été rédigé par un médiateur fédéral.

Mais les travailleurs sont brièvement retournés aux piquets de grève mardi après-midi après que le caucus syndical a rejeté le contrat de quatre ans.

Le Conseil canadien des relations industrielles a jugé que c’était illégal et a ordonné aux membres de cesser et de s’abstenir de faire la grève jusqu’à ce qu’un préavis approprié de 72 heures ait été donné. Il a déclaré que la position du syndicat était qu’il n’avait pas besoin de donner un préavis puisqu’il y avait une grève en cours.

L’association des employeurs a déclaré mercredi dans un communiqué que la reprise de la grève était « inutile et imprudente ».

« La réémission d’un préavis de grève montre que nous serons confrontés à une répétition des actions de la direction (International Longshore and Warehouse Union Canada) qui continueront d’arrêter les opérations dans les plus grands ports du Canada », indique le communiqué.

Les employeurs ont déclaré que le syndicat s’était vu présenter un « accord juste et équilibré » et que la reprise de la grève signifie que le syndicat « redouble d’efforts pour tenir l’économie canadienne en otage ».

Dans la déclaration de mercredi, le président du syndicat, Rob Ashton, a déclaré que le caucus du syndicat « n’était pas convaincu que l’accord du médiateur atteignait les objectifs des membres et a ordonné au comité de négociation de rechercher un accord négocié ».

Tard mercredi matin, les lignes de piquetage avaient disparu du centre de répartition de la BCMEA près du port de Vancouver, et des camions ont été vus sporadiquement entrer et sortir des installations portuaires.

L’association des employeurs a déclaré que la décision du conseil était arrivée trop tard pour envoyer les travailleurs pour le quart de travail de mercredi à 8 heures.

Il a indiqué que les travailleurs du port intérieur de Vancouver devaient revenir pour leur quart de travail de 1 h du matin jeudi, tandis que le travail devait reprendre dans d’autres zones portuaires, dont Prince Rupert, mercredi après-midi.

Le syndicat a déclaré que la durée de quatre ans de l’accord proposé par le médiateur était « beaucoup trop longue » et que « les employeurs n’ont pas abordé les problèmes de coût de la vie » rencontrés par les travailleurs ces dernières années.

Le ministre fédéral du Travail Seamus O’Regan et le ministre des Transports Omar Alghabra ont publié mardi soir une déclaration disant que les travailleurs et les employeurs de partout au Canada ne peuvent pas faire face à d’autres perturbations et qu’ils envisageaient toutes les options.

Les ministres ont dit qu’ils avaient fait preuve de patience et respecté le processus de négociation collective, mais qu’ils avaient besoin que les ports fonctionnent.

« L’accord présenté aux parties était le résultat d’un processus de négociation collective constructif et substantiel », ont déclaré les ministres dans leur déclaration.

« Il s’agissait d’un accord juste et équilibré. Il a été éclairé par des semaines de négociations collectives et rédigé par des médiateurs tiers dans l’intérêt à la fois du syndicat et de l’employeur.

La grève initiale a gelé des milliards de dollars de marchandises à l’entrée et à la sortie des ports, y compris au port le plus achalandé du Canada à Vancouver.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a exprimé sa consternation face à ces développements.

« C’est profondément décevant de voir que nous sommes revenus là où nous étions avant, mais je ne peux m’empêcher de penser que ce qui sépare les parties ne vaut pas cette perturbation. Ils doivent régler le problème à la table le plus rapidement possible », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse indépendante mercredi.

Eby a déclaré que compter sur Ottawa pour adopter une législation de retour au travail ne serait pas une solution rapide.

« Une solution à court et à court terme n’est pas une législation fédérale et compte sur le parlement minoritaire à Ottawa pour intervenir. Les parties doivent accepter la responsabilité qu’elles ont des deux côtés de se mettre à la table de bonne foi et de résoudre ce problème rapidement pour les Canadiens.

Mais le soutien à la législation de retour au travail est venu de la Chambre de commerce du Canada et de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

« La grève de 13 jours a déjà causé des dommages importants aux petites entreprises à travers le pays et à la réputation internationale du Canada en tant que partenaire commercial fiable », a déclaré la vice-présidente exécutive de la fédération, Corinne Pohlmann, dans un communiqué.

« Le laisser continuer est négligent et amplifiera les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. »

Robin Guy, vice-président et chef adjoint, Relations gouvernementales, à la Chambre de commerce du Canada, a déclaré que tout retard supplémentaire causerait plus de tort à l’économie canadienne.

« Nous demandons au gouvernement et à tous les partis d’accepter de convoquer à nouveau le Parlement et d’adopter immédiatement une loi de retour au travail », a déclaré Guy.

La présidente du Greater Vancouver Board of Trade, Bridgitte Anderson, a déclaré dans un communiqué qu’elle s’inquiétait du «chaos qui se déroule dans nos ports de la côte ouest».

« Les entreprises canadiennes et l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ne peuvent pas planifier adéquatement leurs opérations et leur dotation en personnel sans savoir si le port sera ouvert d’une minute à l’autre », a-t-elle déclaré.

« Les Canadiens ont besoin d’être assurés de la stabilité dans les ports de la côte ouest du Canada, maintenant et à l’avenir.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré que le premier ministre Justin Trudeau doit mettre fin à la grève immédiatement en raison du coût énorme pour les travailleurs, les consommateurs et les entreprises.

« Nous lui demandons de présenter un plan pour mettre fin à cette grève dans les prochaines 24 heures », a déclaré Poilievre.

Pendant ce temps, le porte-parole du NPD en matière de transport, Taylor Bachrach, a déclaré que le fait de pouvoir rejeter une entente fait partie des droits de négociation des syndicats.

« Nous savons que leur équipe est prête à revenir immédiatement à la table et nous encourageons les autres parties à faire de même », a déclaré Bachrach.

« Nous renouvelons également notre appel au gouvernement fédéral pour qu’il appuie le processus de négociation collective, plutôt que de recourir au type de loi de retour au travail que les gouvernements libéraux et conservateurs ont trop souvent imposé.

économiePolitique fédéraleTravailPorts