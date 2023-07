Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le gouvernement fédéral était « consterné » qu’un accord visant à mettre fin à l’action syndicale dans les ports de la Colombie-Britannique ait été rejeté par la direction du syndicat des débardeurs.

Trudeau a déclaré jeudi que la décision du caucus syndical de rejeter l’accord de principe d’un médiateur fédéral qui avait été convenu à la table de négociation – les remettant en position de grève – était « inacceptable ».

« L’impact sur les travailleurs, les familles, les entreprises partout au pays de cette grève prolongée a été important », a-t-il déclaré à Belleville, en Ontario.

La stabilité du travail dans les ports de la Colombie-Britannique, principales portes d’entrée de la côte ouest pour les importations et les exportations, est en constante évolution depuis que le caucus des dirigeants de l’International Longshore and Warehouse Union Canada a rejeté les conditions du médiateur mardi, renvoyant brièvement les travailleurs sur les lignes de piquetage.

Cette décision a été jugée illégale par le Conseil canadien des relations industrielles, ce qui a conduit le syndicat à émettre un nouveau préavis de grève de 72 heures mercredi, pour annuler cette ordonnance quelques heures plus tard.

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, s’est dit jeudi à Montréal « soulagé » que l’ILWU ait retiré son préavis de grève.

Plus tôt cette semaine, Alghabra a déclaré dans une déclaration conjointe avec le ministre du Travail Seamus O’Regan que le gouvernement fédéral envisageait « toutes les options » pour résoudre le conflit après que le syndicat eut rejeté l’accord de principe. Mais jeudi, Alghabra a déclaré que la nette préférence était que les parties parviennent à un accord à la table des négociations.

« C’est le résultat idéal », a déclaré Alghabra. « Nous pensions qu’ils avaient conclu un accord de principe jeudi dernier. Je ne sais toujours pas ce qui s’est passé il y a quelques jours, mais maintenant ils sont de retour au travail, et j’espère que nous pourrons continuer. »

La grève a commencé le jour de la fête du Canada et a duré 13 jours, fermant ou perturbant gravement les opérations dans plus de 30 terminaux portuaires de la Colombie-Britannique et d’autres sites où travaillent des membres du syndicat, gelant des milliards de dollars de produits en place.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique dit que 2 parties sont proches

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a fait écho au sentiment de vouloir que les employeurs et le syndicat reviennent à la table. Il a déclaré que l’incertitude persistante nuit aux travailleurs, aux ports et à l’économie canadienne.

« L’accord est si proche, et il n’y a vraiment aucune raison pour que le port ne fonctionne pas étant donné la proximité des deux parties », a déclaré Eby. « Nous avons besoin d’un accord. »

Le syndicat, qui représente environ 7 400 travailleurs portuaires, a déclaré que son caucus ne pensait pas que l’accord de principe « avait la capacité de protéger nos emplois maintenant ou à l’avenir », et il a demandé à revenir à la table des négociations. Il a également promis de faire appel de la décision du conseil des relations industrielles.

Trudeau a convoqué mercredi une réunion du groupe gouvernemental d’intervention en cas d’incident pour discuter de la situation, dans un geste réservé aux moments de crise nationale.

Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement devait s’assurer que les gens avaient confiance dans le processus de négociation collective.

« Nous savons toujours que les meilleures offres sont toujours trouvées par le biais de négociations à la table de négociation, et c’est sur cela que nous nous concentrons », a-t-il déclaré.

« Mais nous savons aussi que cette grève ne pouvait pas continuer, et nous sommes heureux de voir que le syndicat reconsidère la bonne offre qui était sur la table et l’accord qui a été accepté tant par la direction syndicale que par la direction. »