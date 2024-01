Trudeau confronté aux manifestants en colère pour la « Palestine libre » au Québec

Le clip de 52 secondes commence avec le Premier ministre sortant d’un bâtiment avec plusieurs agents de sécurité. Presque immédiatement, un groupe de personnes invisibles commence à siffler et à crier « Honte, honte, Trudeau !

La vidéo passe ensuite à un nouveau plan de la voiture dans la circulation, suivi par un groupe de manifestants à pied criant : « Honte à vous ! Alors que la voiture s’arrête brièvement, on peut entendre le groupe crier « Palestine libre » et « vous êtes des lâches » avant de repartir.

Trudeau n’a pas abordé directement l’annulation lundi avant la période des questions, limitant ses commentaires à la Journée nationale d’action contre l’islamophobie. Son bureau a déclaré plus tard qu’il n’avait « rien à ajouter ».

“Nous ne pensons plus qu’il soit productif de parler avec ce premier ministre”, a déclaré le chef de l’exécutif Stephen Brown lors d’une conférence de presse, comme le rapporte la Presse Canadienne. « Il n’y a rien de nouveau à dire. Nous avons déjà tout dit.

Les partisans du Hamas envahissent et menacent le Premier ministre Justin Trudeau lundi à Gatineau, de l'autre côté de la rivière Ottawa.

Ces engagements consistaient notamment à faire davantage pour poursuivre les crimes haineux et à financer de manière adéquate les programmes destinés à prévenir de tels actes, comme aider à financer les caméras de sécurité des sites religieux.

« Il est devenu clair que nous semblons obtenir une réforme politique seulement lorsque nos vies, ou notre sécurité, sont détruites », a déclaré Brown. « Notre gouvernement n’a pas réussi à adopter une législation substantielle contre les crimes haineux. »

Il a ajouté qu’il ne voit aucune preuve qu’Ottawa soit disposé à faire pression sur Israël pour qu’il ralentisse ses bombardements sur la bande de Gaza et sur le Hamas, dont l’attaque brutale contre Israël en octobre dernier a provoqué une réponse militaire massive.

“Nous souhaitons que le gouvernement prenne des mesures concrètes et réelles pour réduire l’islamophobie dans ce pays (et) prenne des mesures concrètes et concrètes pour mettre fin aux hostilités au Moyen-Orient”, a déclaré Brown.

