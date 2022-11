Trudeau condamne l’intention du gouvernement de l’Ontario d’utiliser la clause nonobstant dans la législation sur les travailleurs

Le premier ministre Justin Trudeau condamne l’intention du gouvernement de l’Ontario d’utiliser la clause dérogatoire dans le cadre d’un projet de loi controversé sur l’éducation qui imposerait un contrat aux travailleurs de l’éducation de la province.

Ses commentaires interviennent mardi matin alors que l’Assemblée législative de l’Ontario poursuit une première session convoquée par le gouvernement Ford pour accélérer l’adoption de la Loi sur le maintien des élèves en classe qui imposerait un contrat aux travailleuses et travailleurs de l’éducation représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et les empêcherait de faire la grève.

Le SCFP a déclaré qu’il explorerait toutes les avenues pour lutter contre le projet de loi, mais le gouvernement a déclaré qu’il avait l’intention d’utiliser la clause dérogatoire pour maintenir l’éventuelle loi en vigueur malgré toute contestation constitutionnelle.

La clause permet à la législature de déroger à des parties de la Charte canadienne des droits et libertés pour un mandat de cinq ans.

“Utiliser la clause dérogatoire pour suspendre les droits des travailleurs est une erreur”, a déclaré Trudeau à CBC News, ajoutant que les négociations collectives doivent se dérouler dans le respect malgré toute difficulté qui survient.

“La suspension des droits des peuples est quelque chose que vous ne devriez faire que dans les circonstances les plus exceptionnelles, et j’espère vraiment que tous les politiciens dénonceront l’utilisation excessive de la clause dérogatoire pour suspendre les droits et libertés des peuples.”

La législation intervient après que le SCFP a déclaré que ses 55 000 membres travailleurs de l’éducation quitteraient le travail vendredi malgré la législation. Il n’est pas clair si le débrayage durerait plus d’une journée.

REGARDER: Les travailleurs de l’éducation de l’Ontario jurent de manifester alors que le gouvernement Ford accélère l’adoption du projet de loi

Les travailleurs de l’éducation de l’Ontario promettent de quitter leur emploi malgré la législation anti-grève Les députés provinciaux de l’Ontario se sont réunis tôt le matin pour adopter une loi visant à empêcher une grève des travailleurs de l’éducation. Le gouvernement progressiste-conservateur promet d’utiliser la clause nonobstant pour faire appliquer la loi.

Cependant, la législation prévoit une interdiction de grève avec des amendes allant jusqu’à 4 000 dollars par employé et par jour et 500 000 dollars pour le syndicat, le syndicat promettant de payer la facture de ces amendes.

En réponse au débrayage, le Toronto District School Board a déclaré qu’il fermerait les écoles pour l’apprentissage en personne, invoquant des préoccupations concernant la sécurité.

Dans une lettre datée de lundi, les libéraux de l’Ontario ont demandé au président de l’Assemblée législative d’examiner les commentaires du ministre de l’Éducation Stephen Lecce comme une violation du privilège parlementaire, citant l’adoption présumée du projet de loi par Lecce à plusieurs reprises après le dépôt du projet de loi.