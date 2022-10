Trudeau condamne les frappes meurtrières russes sur Kyiv et les villes ukrainiennes – Kelowna Capital News

Le Premier ministre Justin Trudeau a condamné les dernières attaques de la Russie contre l’Ukraine alors que le pays a déclenché lundi un barrage meurtrier de frappes contre plusieurs villes ukrainiennes, dont le centre-ville de Kyiv où au moins six personnes ont été tuées.

Lors d’une conversation téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lundi, Trudeau a déploré les attaques et a réitéré le soutien du Canada à l’Ukraine.

« Le premier ministre a exprimé ses condoléances au président Zelenskyy au nom des Canadiens à tous les Ukrainiens concernant les morts tragiques causées par les actions de la Russie », indique un communiqué du bureau du premier ministre.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les frappes étaient en représailles à ce qu’il a appelé les actions “terroristes” de Kyiv – une référence aux tentatives de l’Ukraine de repousser les forces d’invasion de Moscou, y compris une attaque le week-end sur un pont clé entre la Russie et la péninsule de Crimée annexée.

Poutine a promis une réponse “dure” et “proportionnée” si l’Ukraine commettait de nouvelles attaques qui menacent la sécurité de la Russie.

“Personne ne devrait en douter”, a-t-il déclaré.

Selon un tweet de Zelenskyy à propos de son appel avec Trudeau, Zelenskyy “a souligné l’importance d’une forte réaction du G7 à la terreur des missiles russes”.

“L’Ukraine a besoin d’un bouclier aérien pour protéger les civils et les infrastructures critiques”, a-t-il tweeté.

Les frappes de missiles de lundi à travers l’Ukraine ont marqué les attaques russes les plus importantes et les plus répandues contre le pays depuis des mois. Le service d’urgence ukrainien a déclaré que l’assaut avait tué au moins 11 personnes et en avait blessé au moins 64.

Larisa Galadza, ambassadrice du Canada en Ukraine, a déclaré que le personnel de l’ambassade du Canada en Ukraine – tant local que canadien – est en sécurité et pris en compte.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a qualifié les attaques de choquantes et d’horrifiantes dans un tweet.

« Cibler des civils est un crime de guerre. Nous tiendrons la Russie responsable », a tweeté Joly lundi.

Joly a déclaré qu’elle avait parlé avec Galadza et le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba des frappes de missiles.

Le porte-parole du chancelier allemand Olaf Scholz, Steffen Hebestreit, a déclaré que les pays du G7 tiendront une vidéoconférence mardi sur la situation, à laquelle Zelenskyy répondra.

—La Presse Canadienne

