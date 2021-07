Trudeau condamne la vague d’incendies criminels contre des églises catholiques alors que le Canada est sous le choc du scandale des tombes anonymes

« Il est inacceptable et injuste que des actes de vandalisme et des incendies criminels soient vus dans tout le pays, y compris contre les églises catholiques », Trudeau a déclaré vendredi, moins de 24 heures après que les statues de la reine Elizabeth II et de la reine Victoria aient été démolies par des manifestants à Winnipeg sans aucune ingérence de la police.

Les derniers actes de vandalisme ont fait suite à une vague d’attaques contre des églises catholiques construites sur les terres des Premières Nations. Au moins sept églises ont pris feu ces dernières semaines, depuis la sinistre découverte de plus de 1 100 tombes anonymes sur des sites où fonctionnaient des pensionnats catholiques.

Les tensions étaient particulièrement vives le jour de la fête du Canada, célébrée jeudi, et au moins 10 églises de Calgary ont été défigurées avec de la peinture en aérosol rouge, certaines marquées des mots « nous étions des enfants » et « nos vies comptent ».

Trudeau a déclaré que bien qu’il comprenne les griefs des peuples autochtones qui expriment leur colère contre les lieux de culte, il a soutenu que les attaques étaient « priver les personnes qui ont besoin de lieux de deuil, de guérison et de deuil. » Il a plutôt appelé à la réconciliation entre les Canadiens autochtones et non autochtones, admettant que des années pourraient s’écouler avant que la blessure ne soit guérie.

« Ce qui a pris des générations et des siècles à rompre en termes de relation entre les Canadiens autochtones et non autochtones, il faudra plus que quelques années pour tout régler. » le PM continua.

Alors que le gouvernement canadien reconnaît maintenant les abus généralisés dans les pensionnats, l’église catholique ne s’est jamais officiellement excusée pour ce que de nombreux autochtones considèrent comme des actes de génocide culturel et physique.

Au milieu des appels croissants d’activistes autochtones ainsi que de Trudeau lui-même pour que le Vatican reconnaisse son rôle dans les mauvais traitements infligés aux enfants autochtones, le pape François a accepté de rencontrer les représentants des dirigeants des Premières Nations plus tard cette année.

Jusqu’à présent, aucune excuse n’a été présentée, cependant, et le chef national de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, a déclaré mercredi que son groupe n’avait reçu aucun « garantie » que la visite entraînerait « tout type d’excuses » ou que François se rendrait au Canada pour s’adresser lui-même aux peuples autochtones, comme suggéré par Trudeau.

Plus de la moitié des pensionnats du Canada entre 1831 et 1996 étaient dirigés par l’Église catholique.

