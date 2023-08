Trudeau conclut la retraite du Cabinet avec un message aux millennials

Le premier ministre Justin Trudeau a conclu une réunion de plusieurs jours de ses ministres avec un message aux jeunes : « Nous vous devons d’agir. »

De l’abordabilité du logement au changement climatique, Trudeau a tenté de toucher directement les groupes démographiques qui l’ont aidé à remporter les élections précédentes.

« Aux jeunes Canadiens, je veux dire quelque chose : vous avez vécu deux années cruciales de votre vie adulte dramatiquement interrompues par la COVID, puis vous avez été frappé par l’inflation mondiale et la hausse des taux d’intérêt. Ces événements ont bouleversé vos études, vos premiers emplois, vos premières années d’études. années à bâtir une carrière et un réseau », a déclaré le Premier ministre.

Il a ensuite souligné ce que le gouvernement a fait jusqu’à présent pour tenter de remédier à ces tensions, depuis l’offre de moyens d’épargner pour acheter une maison jusqu’à l’élimination des intérêts sur les prêts étudiants, avant de noter « qu’il y a encore beaucoup à faire ».

« Nous vous devons d’agir afin que vous puissiez profiter pleinement de la promesse du Canada. Pour que vous puissiez réussir et accéder à toutes les opportunités qu’ont eues les générations qui vous ont précédé. Pour que vous puissiez avoir à la fois une économie et un environnement sains des communautés fortes et dynamiques à long terme. En tant qu’équipe, c’est l’une de nos principales priorités », a-t-il déclaré.

Soutenu par son groupe de ministres récemment remanié, le premier ministre a déclaré qu’à l’approche de l’automne, la hausse du coût du logement sera l’une des priorités « fondamentales » du gouvernement libéral minoritaire. Cependant, il conclut la retraite de trois jours sans annoncer toute action concrète dans ce sens.

Cela survient au milieu d’un récent sondage d’Abacus Data qui a révélé que les libéraux étaient à la traîne des conservateurs de 11 points parmi les millennials (ceux nés entre 1980 et 1996) et parmi les électeurs de la génération Z (ceux nés entre 1997 et 2005). Le parti de Trudeau est quatre points derrière Pierre. Le parti conservateur de Poilievre.

Trudeau a déclaré que la retraite avait été productive, notamment en entendant directement les Canadiens qui ont du mal à acheter une maison ou à payer des loyers en hausse, et que son cabinet repart « enthousiaste pour le travail à venir ».



Plus à venir…