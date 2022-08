Trudeau célèbre la manne canadienne de Biden signant la loi sur la réduction de l’inflation

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s’est rendu sur les réseaux sociaux pour célébrer la signature par le président Biden de la loi sur la réduction de l’inflation, se vantant que la législation américaine sera une victoire pour les Canadiens.

“C’est officiel : @POTUS a signé une loi qui inclura le Canada dans un nouvel incitatif fiscal pour les véhicules électriques achetés aux États-Unis”, a déclaré Trudeau mardi sur Twitter. “C’est une bonne nouvelle pour les Canadiens, pour notre économie verte et pour notre secteur de fabrication de véhicules électriques en pleine croissance.”

Biden a signé mardi la loi sur la réduction de l’inflation, la présentant comme une grande victoire pour les Américains.

“Avec cette loi, le peuple américain a gagné et les intérêts particuliers ont perdu”, a déclaré Biden. “Cette administration a commencé au milieu d’une période sombre en Amérique… une pandémie qui ne se produit qu’une fois par siècle, un chômage dévastateur, des menaces claires et présentes contre la démocratie et l’État de droit, des doutes sur l’avenir de l’Amérique elle-même – et pourtant nous n’avons pas hésité, nous n’avons pas bronché et nous n’avons pas cédé.”

BIDEN SIGNE LA LOI SUR LA RÉDUCTION DE L’INFLATION DE 739 MILLIARDS DE DOLLARS DANS LA LOI, SLAMS GOP POUR VOTER CONTRE L’ACCORD SUR LA TAXE ET LE CLIMAT

Les responsables canadiens ont célébré la nouvelle loi comme une aubaine pour le Canada et son secteur de la fabrication d’énergie verte, qui bénéficiera des crédits d’impôt américains pour l’achat de véhicules électriques fabriqués en Amérique du Nord, un fait qui n’a pas échappé aux critiques de la législation.

“Utiliser vos impôts pour stimuler le secteur canadien de la fabrication automobile ne réduira pas l’inflation aux États-Unis, mais c’est tout un cadeau pour le Canada, le même pays qui a poursuivi les États-Unis à l’OMC pour nous faire retirer les étiquettes indiquant le pays d’origine. de notre bœuf et de notre porc », a déclaré mercredi le représentant Thomas Massie, R-Ky., en réponse à Trudeau.

Biden a signé la législation après son adoption par les deux chambres du Congrès sur les lignes de parti, et le vice-président Kamala Harris a dû émettre le vote décisif lors du vote du Sénat 51-50.

Biden a pris pour cible les républicains pour leur opposition à la législation mardi, arguant qu’ils prenaient le parti d’intérêts particuliers.

“Les démocrates se sont rangés du côté du peuple américain, et chaque républicain du Congrès s’est rangé du côté des intérêts particuliers dans ce domaine – chacun”, a déclaré Biden.