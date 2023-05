Trudeau atterrit en Corée du Sud pour des pourparlers sur la sécurité économique et l’ingérence de la Chine

Le premier ministre Justin Trudeau et deux de ses principaux ministres ont atterri à Séoul, en Corée du Sud, dans l’espoir de faire avancer une police d’assurance économique.

La visite bilatérale marque le lancement d’un dialogue de haut niveau avec le gouvernement du président sud-coréen Yoon Suk-yeol sur la sécurité économique, entre autres.

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly et le ministre de l’Innovation François-Philippe Champagne auront des entretiens de haut niveau avec leurs homologues coréens. Trudeau et Champagne rencontreront également les principaux chefs de file du monde des affaires et de l’industrie dans des secteurs économiques clés.

Il reste à voir si Trudeau s’entretiendra avec les hauts dirigeants de la société sud-coréenne LG pour discuter de l’annonce faite la semaine dernière par la société et son partenaire Stellantis qu’elle envisageait des « plans d’urgence » pour son investissement NextStar Energy à Windsor, en Ontario.

Le partenariat a interrompu lundi les travaux de construction de l’énorme usine de batteries, à la recherche – de l’avis des analystes – d’un meilleur soutien financier du gouvernement canadien.

La diversification des chaînes d’approvisionnement après la pandémie et la résistance à la coercition économique font partie des principaux sujets dont les dirigeants du Groupe des Sept (G7) discuteront ce week-end lors de leur réunion à Hiroshima, au Japon.

Ce qui se passe bilatéralement à Séoul cette semaine, puis plus tard parmi les dirigeants mondiaux, est important pour le Canada et équivaut à une police d’assurance économique où les nations se protègent les unes les autres, a déclaré un expert en politique étrangère.

« Nous avons été soumis à la coercition chinoise très récemment et à divers types d’ingérence chinoise », a déclaré Roland Paris, professeur d’affaires internationales à l’Université d’Ottawa et ancien conseiller en politique étrangère de Trudeau.

« Et donc pour le Canada, avoir des amis et avoir des arrangements avec nos amis pour opérer ensemble pour résister à la coercition, est extrêmement important. »

La « coercition économique » de la Chine

À la suite de l’arrestation en 2018 du dirigeant d’entreprise de Huawei, Meng Wanzhou, à la demande du ministère américain de la Justice, la Chine a riposté par une série d’interdictions d’importation, notamment sur le canola et le porc, et a saisi deux citoyens canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor. . En essayant d’obtenir leur libération, le Canada a monté un effort diplomatique pour rallier d’autres pays à résister à la détention arbitraire.

Paris a déclaré que les principaux pays à repousser l’intimidation économique sont dans la même ligue, car ils «travaillent ensemble pour essayer de dissuader la Chine de prendre des mesures qui ciblent des pays spécifiques, en disant en fait:« Nous travaillerons ensemble pour essayer de résister à ces efforts.' »

Un rapport publié par Reuters a déclaré que les pays du G7 publieraient une déclaration conjointe nommant la Chine et son utilisation de la « coercition économique » ce week-end.

La déclaration sera associée à une proposition écrite plus large sur la manière dont les sept économies avancées travailleront ensemble pour contrer le problème global, quel que soit le pays concerné. L’agence de presse a cité un haut responsable américain anonyme au courant des discussions.

Gordon Houlden, un expert de la Chine à l’Université de l’Alberta, a déclaré que la singularisation de la Chine mettrait probablement davantage à rude épreuve les relations entre Pékin et Washington.

« Je pense que le risque que le commerce soit utilisé comme une arme augmente », a déclaré Houlden.

« S’il y avait un diplomate chinois assis ici à côté de moi, je suis sûr qu’il ou elle interviendrait et dirait: » Qu’en est-il [U.S.] restrictions sur [the export of] puces high-tech [to China], etc. N’est-ce pas une coercition économique générée politiquement ? »

L’idée que Pékin serait pointé du doigt par les alliés du G7 a suscité une vive réaction du China Daily, le quotidien de langue anglaise appartenant au Département central de la propagande du Parti communiste chinois.

Il a accusé Washington d’essayer de manipuler la discussion entre les dirigeants du G7, et la question était une démonstration de « la façon dont il s’impose effrontément à ses alliés ».