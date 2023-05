Trudeau arrive au Japon pour le sommet du G7 au milieu des tensions géopolitiques avec la Chine et la Russie

Le Premier ministre Justin Trudeau a atterri à Hiroshima, au Japon, pour le Sommet des dirigeants du G7, où il devrait faire pression pour une coopération accrue en matière de sécurité mondiale et économique afin de se prémunir contre l’instabilité géopolitique et la menace du changement climatique.

Cependant, tous les regards seront tournés vers la manière dont les pays du G7 choisiront de faire face spécifiquement à la menace chinoise.

Les dirigeants des pays du G7 – le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie et le Japon – se réunissent chaque année pour collaborer sur des objectifs communs. Le sommet de cette année se concentrera sur sept principaux points à l’ordre du jour, notamment les questions géopolitiques et de sécurité mondiale, la résilience économique, le changement climatique et l’énergie.

Avant le sommet, Trudeau a conclu jeudi sa première visite officielle en Corée du Sud, où les deux pays ont conclu des accords sur la chaîne d’approvisionnement en minéraux critiques – utilisés pour les véhicules électriques – et la mobilité des jeunes.

Le Canada espère étendre ses alliances au-delà de ses partenaires occidentaux traditionnels en recherchant des relations plus étroites avec la Corée du Sud et le Japon. La stratégie indo-pacifique du gouvernement libéral fournit une feuille de route pour renforcer les relations militaires et économiques dans la région afin de contrebalancer l’influence de Pékin.

Séoul et Tokyo ont également travaillé à réparer leurs relations en approfondissant la coopération sécuritaire tripartite avec Washington en réponse aux menaces régionales croissantes de la Corée du Nord et de la Chine.

La réunion entre les pays du G7 intervient au milieu de tensions élevées avec la Chine dans la région et d’une guerre en cours en Ukraine, qui devraient tous deux être au centre du sommet.

Pour sa part, le Canada devrait solliciter la coopération des membres du G7 pour fournir un soutien continu à l’Ukraine ainsi que pour lutter contre les changements climatiques.

Dans une déclaration que Trudeau a fournie au groupe de recherche du G7 de l’Université de Toronto avant le sommet, le premier ministre a lié la lutte contre le changement climatique à une sécurité accrue.

« L’économie propre offre une opportunité unique non seulement de maintenir un réchauffement de 1,5 degré Celsius à portée de main et d’éviter les pires impacts du changement climatique, mais aussi de créer et de garantir de bons emplois de classe moyenne pour notre peuple. et faire croître nos économies », a écrit Trudeau.

« Lorsque nous réduisons les émissions, nous pouvons stimuler la croissance économique et construire de nouvelles chaînes d’approvisionnement solides et fiables qui réduisent également notre dépendance à l’égard des matières premières et des composants provenant de pays tels que la Chine et la Russie. C’est la politique économique, c’est la politique climatique et c’est la politique de sécurité.

Trudeau a également abordé les tensions avec la Chine lors d’une conférence de presse conjointe avec le président sud-coréen Yoon Suk Yeol mercredi, notant que les deux pays prévoient d’être prudents dans leur approche avec la Chine.

« Nous reconnaissons – tous les deux – que la Chine est un partenaire économique important, non seulement dans la région mais dans le monde entier », a déclaré Trudeau.

« Mais nous devons être lucides quant à la manière dont nous coopérons avec la Chine », a ajouté Trudeau, notant que le Canada a co-organisé un sommet des Nations Unies sur la biodiversité avec le pays à Montréal l’année dernière.

« Nous devons savoir où nous allons concurrencer la Chine sur le plan économique et où nous devons défier la Chine sur les droits de l’homme et d’autres questions », a-t-il déclaré.

« C’est quelque chose que nous continuerons tous les deux à faire d’une manière qui a du sens pour nos propres pays et nos propres situations. »

La Corée du Sud a également été invitée à participer au Sommet des dirigeants du G7.

La semaine dernière, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a rencontré d’autres ministres des Finances du G7 et a discuté de la manière d’accroître la coopération entre les pays partageant les mêmes idées.

Ils visent à «différencier nos économies pour rendre nos chaînes d’approvisionnement plus résilientes et créer de bons emplois pour les gens au Canada et dans le monde», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse vendredi.

« Plus précisément, (en) travaillant ensemble pour répondre à la coercition économique des régimes autoritaires. »

Mais la déclaration conjointe publiée par les ministres des Finances et les banquiers centraux ne comportait aucune mention spécifique de la Chine ou de « coercition économique » dans la poursuite d’objectifs politiques, comme pénaliser les entreprises des pays dont les gouvernements prennent des mesures qui fâchent un autre pays.

Le sommet devrait également donner plus de voix et d’attention aux pays du Sud – un terme pour décrire principalement les pays en développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Le Japon a invité des pays allant de la puissance sud-américaine du Brésil aux minuscules îles Cook dans le Pacifique Sud.

En élargissant la conversation au-delà des pays industrialisés les plus riches du monde, les analystes affirment que le groupe espère renforcer les liens politiques et économiques tout en renforçant le soutien aux efforts visant à isoler la Russie et à résister à l’affirmation de la Chine dans le monde.

—Nojoud Al Mallees, La Presse canadienne

