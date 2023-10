Le gouvernement canadien double le taux complémentaire de remise sur le prix de la pollution en milieu rural et met en œuvre une pause de trois ans dans le prix fédéral du carbone sur les livraisons de mazout dans toutes les juridictions où la redevance fédérale sur les combustibles est en vigueur, a annoncé jeudi le Premier ministre Justin Trudeau. .

Le taux complémentaire du paiement d’incitation à l’action climatique en milieu rural augmentera de 10 à 20 pour cent du montant de référence, à compter d’avril 2024. Selon Trudeau, il s’agit d’une mesure visant à reconnaître les coûts énergétiques plus élevés auxquels les résidents ruraux sont confrontés.

“Si vous vivez dans une communauté rurale, vous n’avez pas les mêmes options que les gens qui vivent dans les villes. Nous comprenons cela. C’est donc plus d’argent dans votre poche pour reconnaître ces réalités, même si nous continuons à lutter contre le climat. changement », a déclaré Trudeau.

La pause temporaire de la redevance sur le mazout domestique et les petites entreprises débutera dans 14 jours et s’appliquera dans toutes les juridictions où la redevance fédérale sur les combustibles est en vigueur. Les libéraux estiment que cette pause, qui devrait être en vigueur jusqu’au 31 mars 2027, permettra à un ménage moyen qui utilise du mazout d’économiser 250 $ au tarif actuel.

Cependant, le Premier ministre a reconnu qu’avec cette pause, les recettes perçues par le gouvernement “diminueront légèrement”, et par conséquent les chèques de remise “seront légèrement inférieurs”.

De plus, dans le cadre de ce que le Cabinet du Premier ministre présente comme un « nouveau programme d’accessibilité énergétique », le gouvernement fédéral met également en œuvre des plans visant à permettre aux Canadiens de passer plus facilement à une thermopompe électrique pour chauffer leur maison, en commençant par Canada atlantique.

Ce projet pilote prévoit un paiement initial de 250 $ pour les ménages à revenu faible ou moyen qui chauffent leur maison au mazout. Il comprend également des plans visant à améliorer un programme qui fournit du financement aux ménages canadiens pour les aider à passer du mazout à des thermopompes électriques plus efficaces et plus respectueuses de l’environnement.

Trudeau a déclaré que les libéraux augmenteraient le montant maximum de financement pour l’achat et l’installation d’une thermopompe de 10 000 $ à 15 000 $. Pour ce faire, ils ajouteront jusqu’à 5 000 $ en « subventions pour correspondre aux contributions provinciales et territoriales », ce qui, selon un communiqué du Cabinet du premier ministre, signifierait que la plupart des ménages pourront obtenir leur pompe gratuitement.

« Pour être franc, le signal de prix sur le mazout ne permet pas à un nombre suffisant de personnes de passer aux thermopompes électriques, même si les gens souhaitent se tourner vers ces options de chauffage domestique plus propres », a déclaré Trudeau. “En tant que gouvernement axé sur les faits, les données et les résultats, et à l’écoute des Canadiens, nous vous avons entendu.”

LE PM SOUTENU PAR LES DÉPUTÉS DE L’ATLANTIQUE

Le premier ministre a fait cette annonce majeure avec le soutien de son caucus de l’Atlantique, au sein duquel il y a eu des divisions sur le plan libéral de tarification du carbone, compte tenu de la proportion de Canadiens de l’Atlantique qui vivent en dehors des zones urbaines.

Dans le contexte actuel de crise du coût de la vie, les libéraux subissent des pressions – en particulier de la part des députés de l’Atlantique et des régions rurales, ainsi que des politiciens régionaux et de l’opposition – pour assouplir leurs politiques de tarification du carbone.

Présentant le premier ministre, président du caucus de l’Atlantique et député de Kings-Hants, en Nouvelle-Écosse, Kody Blois, dont le chef conservateur de la circonscription, Pierre Poilievre, organise un rassemblement pour « supprimer la taxe » jeudi soir, a qualifié cette annonce d’importante pour ses électeurs.

“Les ajustements et la programmation d’aujourd’hui sont accueillis comme une meilleure façon de garantir que nos programmes répondent aux besoins de tous les Canadiens”, a déclaré Blois, remerciant ses collègues de l’Atlantique pour leur plaidoyer “inébranlable”.

“Mais il est important de rappeler pourquoi nous avons institué un prix national sur la pollution dans tout le pays. C’est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le changement climatique et réduire les émissions.”

Dans une entrevue avec Todd Battis de CTV News Atlantic jeudi, on a demandé à Poilievre ce qui l’avait amené dans la circonscription de Blois.

« Les résidents locaux sont furieux contre leur député libéral parce qu’il a voté pour quadrupler la taxe sur le carbone… c’est incroyable. Quadrupler la taxe sur le carbone alors que les gens n’ont pas les moyens de manger », a déclaré Poilievre.

Rapidement lancer une réponse Suite à la chute du premier ministre, Poilievre a accusé Trudeau de faire volte-face dans ses projets climatiques.

“Après une chute dans les sondages, Trudeau, agité et désespéré, fait maintenant des volte-face sur la taxe sur le carbone alors que je tiens une gigantesque hache pour le rassemblement fiscal dans une circonscription de l’Atlantique détenue par les libéraux”, a déclaré Poilievre.

« POLITIQUEMENT DANS LES CORDES »

Lorsqu’on lui a demandé jeudi si cette décision était une réponse à l’accent mis par Poilievre sur la taxe sur le carbone, le premier ministre a répondu non. Il a également insisté sur le fait que le gouvernement fédéral atteindra désormais « encore mieux » ses objectifs environnementaux.

“C’est un moment important où nous ajustons nos politiques afin qu’elles aboutissent aux bons résultats”, a déclaré le Premier ministre.

En réaction à la nouvelle, les députés néo-démocrates ont qualifié cette décision de « attendue depuis longtemps », mais ils réclament un sursis pour les familles de tout le pays qui ont du mal à joindre les deux bouts.

«Depuis des mois, le NPD exhorte les libéraux à abandonner la TPS sur le mazout domestique afin de donner aux Canadiens qui travaillent fort un répit sur leurs factures», ont déclaré la porte-parole néo-démocrate en matière d’environnement, Laurel Collins, et le porte-parole néo-démocrate en matière de ressources naturelles, Charlie Angus, dans une déclaration commune.

“Dans le même temps, la crise climatique a pris une tournure… Les gens attendent du gouvernement qu’il agisse pour lutter contre cette crise.”

Nik Nanos, sondeur officiel de CTV News, a déclaré que la pause de Trudeau sur la taxe sur le carbone est « révélatrice d’un gouvernement qui est politiquement dans les cordes ».

“À l’heure actuelle, les conservateurs ont un énorme avantage. Ils sont en territoire majoritaire. Les libéraux sont sur le point de perdre des sièges. Si des élections avaient lieu aujourd’hui, ils pourraient perdre plus de 13 sièges dans le Canada atlantique, ce qui constitue généralement un soutien solide. Donc , il s’agit des libéraux qui tentent de sauver la situation politique”, a déclaré Nanos.

Il a ajouté que les Canadiens ne devraient pas être surpris s’ils constatent de nouvelles réductions de cette politique à l’approche de la prochaine campagne, dans le but d’obtenir davantage de soutien, ce qui inquiète les défenseurs du changement climatique.

“C’est une question de dollars et de centimes, ce n’est pas nécessairement une question de changement climatique”, a déclaré Nanos. “Il s’agit de payer les factures maintenant.”