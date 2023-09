Trudeau appelle les grands épiciers à stabiliser les prix des denrées alimentaires

LONDRES, Ont. –

Le gouvernement fédéral exige que les grands épiciers canadiens élaborent un plan pour stabiliser les prix, malgré les réticences de l’industrie alimentaire.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré jeudi que cet appel intervenait alors que les Canadiens continuent de lutter contre l’inflation.

« Les grandes chaînes d’épicerie réalisent des bénéfices records. Ces bénéfices ne devraient pas être réalisés sur le dos de personnes qui ont du mal à nourrir leur famille », a-t-il déclaré, s’exprimant à London, en Ontario, à la suite d’une retraite du caucus.

Il a déclaré que le gouvernement demanderait aux cinq plus grandes sociétés d’alimentation, dont Loblaw, Metro, Empire, Walmart et Costco, d’élaborer un plan d’ici Thanksgiving.

« Si leur plan n’apporte pas un réel soulagement à la classe moyenne et aux personnes qui travaillent dur pour en faire partie, alors nous prendrons d’autres mesures et nous n’excluons rien, y compris des mesures fiscales. »

Cet appel intervient alors que les prix des produits alimentaires ont augmenté de 8,5 pour cent en juillet, ce qui montre un léger ralentissement de la croissance des prix, mais reste bien plus élevé que l’inflation globale.

Les principaux épiciers ont été accusés de profit dans un contexte d’inflation élevée, bien que les dirigeants de Loblaw, Metro et Empire aient nié ces allégations devant un comité parlementaire étudiant l’inflation alimentaire plus tôt cette année.

Le Conseil canadien du commerce de détail a déclaré jeudi dans un communiqué que les prix et les bénéfices des épiciers n’ont rien à voir avec la hausse des prix des aliments, soulignant plutôt que les coûts plus élevés sont répercutés par les fabricants et les producteurs de produits alimentaires.

Le groupe a déclaré que toute discussion sur les prix des produits alimentaires doit également inclure les transformateurs, les fabricants et d’autres entreprises concernées dans la chaîne d’approvisionnement.

« Nous n’allons pas participer à des discussions qui, à maintes reprises, échouent à regarder sous la surface quant à la véritable cause de la hausse des prix des produits alimentaires. »

Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, qui prend la tête de la hausse des prix des produits alimentaires, a déclaré lors de la conférence de presse de jeudi que le gouvernement engagerait également d’autres segments de l’industrie alimentaire.

« Nous allons commencer avec les cinq plus grands épiciers du Canada qui représentent environ 80 pour cent du marché, et nous allons être en mode solution avec des délais très clairs et des résultats très clairs pour les Canadiens. Et ensemble, nous allons de s’intéresser également aux grands transformateurs de produits alimentaires », a-t-il déclaré.

« Nous allons les amener à Ottawa, leur parler d’actions significatives et s’ils ne le font pas, il y aura des conséquences. »

Anthony Fuchs, porte-parole de Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada, qui représente les producteurs alimentaires, a déclaré dans un communiqué que le moment choisi pour l’annonce et la menace de mesures fiscales étaient préoccupants.

« Nous pensons que recourir à la taxation comme mesure punitive contre les détaillants, en particulier à l’heure actuelle, est non seulement peu judicieux, mais pourrait avoir un effet d’entraînement préjudiciable sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, y compris les producteurs de produits alimentaires », a déclaré Fuchs.

« L’annonce d’aujourd’hui, qui propose une approche large sur une question nuancée, pourrait avoir des conséquences inattendues. »



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 14 septembre 2023.