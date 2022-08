Trudeau appelle les dirigeants fédéraux à repousser le harcèlement agressif des politiciens

Mercredi, le Premier ministre Justin Trudeau a exhorté les dirigeants politiques du Canada à condamner avec force les actes d’agression et d’intimidation dirigés contre les politiciens – avant que le pays ne soit obligé de “repenser” les façons dont les élus et le public peuvent interagir en toute sécurité.

“Nous devons pouvoir avoir cette connexion dont nous avons toujours été fiers [on]des Canadiens pouvant être proches de ceux qui les représentent », a déclaré Trudeau aux journalistes à l’extérieur de Rideau Hall.

“Mais les tactiques agressives d’intimidation et de haine d’un petit nombre de personnes nous obligent à repenser les libertés que nous avons eues en tant que parlementaires.”

Les commentaires de Trudeau interviennent quelques jours seulement après que la vice-première ministre Chrystia Freeland a été accostée verbalement lors d’un arrêt à l’hôtel de ville de Grande Prairie, en Alberta, au cours du week-end.

La vidéo de l’incident montre un homme suivant Freeland alors qu’elle entrait dans un ascenseur tout en la traitant de “traître” et de “putain de garce” et en lui disant de quitter la province.

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a qualifié l’incident de “répréhensible”. La GRC dit qu’elle enquêtera.

Trudeau a déclaré que les épisodes d’agression contre les politiciens deviendraient plus fréquents si les dirigeants politiques restaient silencieux ou, pire, alimentaient l’animosité à l’origine de ces rencontres.

“Le ton de notre démocratie, le ton de nos débats politiques, est donné par ces politiciens qui sont envoyés à Ottawa pour représenter leurs communautés”, a-t-il déclaré.

“C’est une chose à laquelle tous les parlementaires et tous les dirigeants doivent s’opposer… pour dire : ‘Non, nous n’allons pas devenir ce pays toxique et polarisé que certains pensent que nous devrions devenir.'”

Les femmes et les personnes de couleur en particulier seront découragées d’entrer dans la fonction publique si des confrontations intimidantes deviennent la nouvelle norme, a averti le Premier ministre.

Helena Jaczek, qui a été présentée comme nouvelle ministre des Approvisionnements mercredi, a pris la parole après Trudeau et a déclaré qu’elle avait été victime de “violences verbales et de comportements quelque peu intimidants” lors des élections de l’an dernier.

“Si ce comportement est accepté comme la norme, alors nous allons être dans une position bien plus grave que celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement”, a ajouté Filomena Tassi, qui a échangé les rôles avec Jaczek dans le cadre d’un petit remaniement ministériel.

REGARDER: Un Albertain accoste la vice-première ministre Chrystia Freeland

Un homme de l’Alberta lance des blasphèmes à Chrystia Freeland, provoquant l’indignation des médias sociaux Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes s’approchent de Freeland alors qu’elle traverse l’hôtel de ville de Grande Prairie en direction d’un ascenseur.

Des rencontres comme celle que Freeland a vécue en Alberta se produisent plus fréquemment, selon le service de renseignement en chef du Canada.

Un rapport de 2020 du Service canadien du renseignement de sécurité, obtenu par CBC News grâce à une demande d’accès à l’information, a rapporté que « les personnalités politiques au Canada sont confrontées à des menaces de violence et d’abus en ligne avec une régularité croissante ».

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a subi un épisode de harcèlement verbal en mai lors d’un arrêt de campagne à Peterborough, en Ontario. lors des élections provinciales en Ontario.

Des manifestants à l’extérieur d’un bureau de campagne du NPD ont suivi Singh jusqu’à un véhicule, lui criant dessus et l’appelant “un putain de merde”. Singh a déclaré plus tard que la rencontre était l’une des expériences les plus troublantes de sa carrière politique.

Trudeau lui-même a rencontré à plusieurs reprises un comportement agressif lors de la campagne électorale fédérale de 2021. Un homme à London, en Ontario. jeté du gravier sur le premier ministre et un autre rassemblement électoral à Bolton, en Ontario. a été annulé pour des raisons de sécurité.

Les politiciens conservateurs, dont la députée Michelle Rempel Garner, ont également exprimé leurs inquiétudes concernant les interactions de plus en plus agressives en public.

“Cette dernière campagne, pour moi, je ne me suis jamais senti aussi en danger”, a déclaré Rempel Garner à CBC News l’année dernière.

Trudeau envisage des changements de sécurité

Malgré les inquiétudes croissantes concernant les menaces contre les politiciens, Trudeau n’a confirmé aucun plan visant à renforcer les mesures de sécurité pour les parlementaires ou à offrir une sécurité personnelle à plein temps aux ministres.

“Nous envisageons diverses solutions”, a déclaré Trudeau en français en réponse à une question sur d’éventuels changements.

Tassi a déclaré qu’elle préférerait voir le gouvernement fédéral trouver des moyens de lutter directement contre les actes d’intimidation et d’agression avant d’envisager d’ajouter plus de sécurité et d’augmenter la distance entre les politiciens et le public.

“Ce n’est pas la réponse”, a déclaré Tassi. “La réponse est que ce comportement doit cesser.”