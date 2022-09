Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé de nouvelles mesures pour aider les Canadiens aux prises avec la hausse du coût de la vie – dans le cadre de l’accord de son gouvernement avec les néo-démocrates pour garantir le soutien parlementaire aux libéraux au pouvoir jusqu’en 2025.

Les libéraux annoncent qu’ils mettront en place la première étape d’un programme de soins dentaires, augmenteront le crédit d’impôt pour la TPS et offriront une augmentation unique de l’Allocation canadienne pour le logement.

« Notre gouvernement a travaillé d’arrache-pied sur un plan qui soulagera des millions de Canadiens », a déclaré Trudeau mardi à St. Andrews, au Nouveau-Brunswick, où il assiste à une retraite du cabinet libéral.

“Aujourd’hui, nous annonçons de nouvelles mesures ciblées supplémentaires qui soutiendront la classe moyenne et les personnes qui travaillent fort pour en faire partie. Ce seront les toutes premières mesures législatives que nous présenterons au retour de la Chambre.”

L’annonce devait avoir été faite le 8 septembre à Vancouver, lors de la précédente retraite du cabinet libéral. La mort soudaine de la reine Elizabeth II a retardé sa sortie.

Le NPD a pressé les libéraux de fournir un soutien financier aux Canadiens aux prises avec l’inflation en augmentant le crédit d’impôt pour la TPS. Les libéraux ont voté contre une motion proposant cet allègement en mai.

Le plan annoncé mardi verra le crédit d’impôt pour la TPS doublé pendant six mois – une mesure qui, selon le gouvernement, touchera 11 millions de Canadiens et de familles qui reçoivent actuellement le crédit d’impôt.

Les célibataires sans enfants recevront jusqu’à 234 $ de plus du crédit, les couples avec enfants recevront jusqu’à 467 $ de plus et les personnes âgées peuvent s’attendre à une augmentation moyenne de 225 $ cette année.

Fruits de l’accord libéral/néo-démocrate

Les libéraux mettent également en place une augmentation unique de l’Allocation canadienne pour le logement, offrant jusqu’à 500 $ à 1,8 million de locataires canadiens aux prises avec des besoins de logement.

L’Allocation canadienne pour le logement, élaborée par le gouvernement fédéral et les provinces, a été lancée en 2020 avec un financement conjoint de 4 milliards de dollars sur huit ans.

Le gouvernement fédéral a déclaré que la prestation sera offerte aux familles dont le revenu net ajusté est inférieur à 35 000 $ – ou aux célibataires dont le revenu est inférieur à 20 000 $ – qui paient au moins 30 % de leur revenu en loyer.

Plus tôt cette année, les libéraux et les néo-démocrates ont conclu une entente engageant le NPD à voter avec le gouvernement libéral minoritaire à la Chambre des communes sur des votes de confiance jusqu’en juin 2025. En échange, le gouvernement a accepté de respecter un certain nombre de repères politiques tout au long de la façon.

Les néo-démocrates ont déclaré qu’au moins deux de ces engagements doivent être respectés avant les vacances de Noël si les libéraux veulent que l’accord reste intact. Le premier était l’augmentation de l’Allocation canadienne pour le logement, tandis que le second est l’introduction de la première étape d’un programme de soins dentaires.

Trudeau a annoncé que son gouvernement instaure une prestation dentaire canadienne pour les enfants de moins de 12 ans qui n’ont pas accès à une assurance dentaire.

Les familles à revenu faible ou moyen dont le revenu combiné est inférieur à 90 000 $ peuvent accéder à jusqu’à 650 $ par année pendant les deux prochaines années pour des services dentaires.

Trudeau a déclaré que la prochaine étape consistera à étendre les soins dentaires aux moins de 18 ans, aux personnes âgées et aux personnes handicapées d’ici la fin de 2023, avant la mise en œuvre complète du programme d’ici 2025.