Trudeau annonce 800 millions de dollars pour des initiatives de conservation dirigées par des Autochtones

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un financement de 800 millions de dollars pour de grands projets de conservation dirigés par des Autochtones couvrant près d’un million de kilomètres carrés de terres.

« Les communautés ont été claires – la sauvegarde des terres et des eaux aidera à bâtir un avenir solide pour les générations à venir », a déclaré Trudeau mercredi. “En tant que gouvernement, notre rôle est d’écouter et de soutenir cette vision.”

Le premier ministre a fait cette annonce à Montréal, qui accueille la 15e Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, également connue sous le nom de COP15.

Les quatre projets en Ontario, au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique visent à conserver les terres et à protéger les voies navigables côtières et intérieures.

Trudeau a déclaré que l’initiative aidera le Canada à atteindre son objectif de conserver 30% des zones naturelles du Canada d’ici 2030.

Le projet est financé avec l’aide de Project Finance for Permanence, PFP, un modèle de financement qui canalise les contributions des communautés autochtones, de tous les niveaux de gouvernement et de la communauté philanthropique pour assurer une protection à long terme des terres et de l’eau.

Le gouvernement fédéral n’a pas encore expliqué comment les projets seront financés dans le cadre de l’initiative PFP.

Biorégion du plateau nord de la Colombie-Britannique

Dans la grande mer de l’Ours, sur la côte de la Colombie-Britannique, l’initiative soutiendra un groupe représentant 17 Premières nations travaillant à la protection de la biorégion du plateau nord, qui comprend un certain nombre d’îles, de rivages rocheux et de fjords profonds.

Le gouvernement affirme que cette étendue d’océan, qui abrite des peuples autochtones depuis des milliers d’années, contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre en séquestrant le carbone.

Il abrite également des baleines à bosse en migration et constitue une aire d’alimentation pour les baleines de Bigg et les épaulards résidents du Nord. Il abrite également une population de loutres de mer en plein essor, des forêts de varech et des récifs sensibles.

Caribou juste au nord de la limite forestière dans les Territoires du Nord-Ouest. (Soumis par Adam Hill)

La toundra et la taïga-forêt boréale des Territoires du Nord-Ouest

Dans les Territoires du Nord-Ouest, le financement sera dirigé vers un partenariat de 30 groupes autochtones travaillant à la protection des forêts boréales, des rivières et d’autres terres.

Outre sa flore et sa faune uniques, la région abrite une toundra et une forêt boréale de taïga, qui, selon le gouvernement fédéral, restent intactes à 90 %.

Le financement aiderait à protéger des espèces en péril telles que le caribou de Peary, la grue blanche, l’ours polaire et le carcajou, ainsi que quelque 300 espèces d’oiseaux, dont la plupart sont migrateurs.

Le premier ministre Justin Trudeau et PJ Akeeagok, alors président de la Qikiqtani Inuit Association, marchent sur le rivage de l’île Pamiuja dans la région de Qikiqtani lors de la visite de Trudeau à Arctic Bay, au Nunavut, en 2019. (La Presse canadienne/Sean Kilpatrick)

Qikiqtani, Nunavut

La troisième région protégée se trouve à Qikiqtani, la région la plus septentrionale du Nunavut, qui abrite des habitats sensibles pour les mammifères marins, les oiseaux et les poissons.

La région abrite des phoques annelés, des bélugas, des morses, des ours polaires et des oiseaux migrateurs. En haute mer, les baleines utilisent les eaux pour la mise bas.

Le long de la côte, les bords de la banquise contiennent une abondance de plancton, de copépodes, de morue arctique et d’autres poissons qui constituent une part importante de l’approvisionnement alimentaire régional.

Vue aérienne du paysage typique des basses terres de la baie d’Hudson, Ontario, Canada. (Kathleen Ruehland/Université Queen’s)

Baie James, Ontario

Dans le Grand Nord de l’Ontario, l’initiative financera des activités de conservation et de protection dans l’ouest de la baie James, le sud de la baie d’Hudson et les basses terres de la baie d’Hudson.

Les Cris Omushkego dirigeront les efforts visant à préserver la troisième plus grande zone humide au monde et la deuxième plus grande tourbière en Amérique du Nord.

La région abrite la sous-population la plus méridionale d’ours polaires, de caribous boréaux, de morses et plus de 200 espèces d’oiseaux, dont des canards, des oies des neiges, des goélands, des cygnes et des bécasseaux.