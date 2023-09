Trudeau affirme que d’autres pays soutiennent discrètement le Canada dans la lutte contre la loi sur les informations en ligne

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que d’autres pays prenaient discrètement le parti du Canada alors que les géants de la technologie s’opposaient à la loi sur les informations en ligne de son gouvernement.

Le projet de loi C-18, adopté par la Chambre des communes en juin, exige que les géants de la technologie Google et Meta paient les médias pour le contenu d’actualité qu’ils partagent ou réutilisent d’une autre manière sur leurs plateformes.

Meta a déjà retiré les actualités et le contenu des éditeurs et des diffuseurs canadiens de sa plateforme au Canada en réponse à la loi. Google a menacé de faire de même.

Trudeau, qui revient récemment d’un réunion des pays du G20 en Inde dit Le brûleur avant de CBC que d’autres pays encouragent son gouvernement à rester ferme.

« Les pays du monde entier sont en fait – et j’ai encore entendu cela lorsque j’étais à l’étranger – des gens qui disent : ‘Tiens forts parce que cela compte vraiment' », a-t-il déclaré à l’animateur Jayme Poisson.

« Ce n’est pas un combat facile mais c’est le bon combat auquel il faut participer. »

Lorsque les libéraux ont présenté la loi – qui s’inspire d’une loi similaire en Australie – ils ont fait valoir que les géants de la technologie avaient englouti une grande part du marché publicitaire sur lequel reposaient autrefois les médias.

Le gouvernement affirme que Google et Meta détenaient ensemble 80 % des 14 milliards de dollars de revenus publicitaires en ligne au Canada en 2022.

En tant qu’organisme de presse, la SRC pourrait bénéficier d’un avantage financier en vertu du projet de loi C-18, qui exige qu’elle fournisse un rapport annuel sur toute rémunération pour les nouvelles qu’elle reçoit des opérateurs numériques.

Les commentaires de Trudeau surviennent alors que les gouvernements étrangers envisagent de réglementer leurs propres juridictions.

D’autres gouvernements examinent leurs propres lois

UN facture en Californie une loi similaire à la loi sur les informations en ligne pourrait bientôt devenir une loi ; Meta a menacé de supprimer les informations de ses plateformes dans cet État. Le gouvernement néo-zélandais sollicite également l’avis du public sur sa propre facture .

Trudeau a déclaré que d’autres juridictions surveillaient la manière dont la loi sur les nouvelles en ligne était déployée au Canada.

« Ils sont [saying], ‘Vous allez au Canada, vous prenez ce combat.’ Alors nous allons le faire. Cela ne nous dérange pas de le faire parce que c’est très important », a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a publié un projet de règlement pour le C-18 et a estimé que Google et Meta devraient verser au total 234 millions de dollars aux médias pour s’y conformer.

Le gouvernement a déclaré que les entreprises tombaient sous le coup de la loi si elles généraient un chiffre d’affaires mondial total d’un milliard de dollars ou plus au cours d’une année civile, « opéraient dans un moteur de recherche ou un marché de médias sociaux distribuant et donnant accès à du contenu d’information au Canada », et disposaient de 20 millions d’euros. ou plus de visiteurs canadiens uniques mensuels moyens ou d’utilisateurs actifs mensuels moyens.

À l’heure actuelle, Google et Meta sont les seules entreprises à répondre à ces critères. Des responsables gouvernementaux ont déclaré que le moteur de recherche Bing de Microsoft était le deuxième moteur le plus proche de tomber sous le coup de la loi.

Suite à la publication du règlement, Meta a déclaré qu’elle ne reviendrait pas sur sa décision de bloquer le contenu d’actualité sur ses plateformes.

Un porte-parole de Google a déclaré à CBC News qu’il était toujours en train d’examiner le projet de règlement, mais que l’entreprise avait de sérieuses inquiétudes.

