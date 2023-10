Tout en annonçant jeudi un ensemble de mesures pour répondre aux inquiétudes concernant le coût de l’énergie dans le Canada atlantique – un ensemble de mesures qui a rapidement déclenché à la fois les partisans de l’action climatique et les ennemis du gouvernement libéral – le premier ministre Justin Trudeau a qualifié cela de « moment important où nous “Nous ajustons nos politiques pour qu’elles aboutissent aux bons résultats.”

Le meilleur résultat pour la planète (et pour le gouvernement Trudeau) serait une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre du Canada. Idéalement, cela serait réalisé rapidement, efficacement et équitablement, en minimisant les coûts et les perturbations pour les Canadiens et l’économie.

Sur le papier, les économistes s’accordent généralement sur le fait qu’imposer un prix au carbone doit faire partie intégrante de tout plan de réduction des émissions. Dans la pratique, la taxe sur le carbone du gouvernement Trudeau a été accusée d’être à l’origine du mécontentement important dans les provinces de l’Atlantique, où la politique fédérale a été introduite plus tôt cette année pour remplacer une mosaïque de politiques provinciales incohérentes.

Lorsque ce mécontentement a persisté, les députés libéraux de Terre-Neuve, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont ​​publiquement a appelé le gouvernement faire quelque chose.

Le premier ministre Justin Trudeau affirme que la pause permettra aux Canadiens de l'Atlantique d'abandonner les combustibles fossiles sans se soucier du coût initial.

Ainsi, jeudi après-midi, Trudeau s’est tenu devant une douzaine de ces députés pour annoncer une série d’ajustements. Qu’ils aboutissent au résultat qu’il souhaite est une question à la fois politique et politique – une question à laquelle il se peut qu’on ne réponde pas avant les prochaines élections.

Deux des mesures annoncées par le Premier ministre sont difficiles à contester. Alors que tous les Canadiens qui vivent dans les provinces couvertes par la taxe fédérale sur le carbone reçoivent un rabais, un « complément » est ajouté aux rabais pour les résidents des zones rurales, ce qui explique le fait que les résidents ruraux ont moins accès à des choses comme le transport en commun.

Ce supplément sera désormais doublé. Entre-temps, de nouveaux programmes seront lancés dans le Canada atlantique pour permettre aux gens d’avoir plus facilement les moyens d’installer des pompes à chaleur .

Mais le gouvernement Trudeau exemptera également le mazout domestique – une source d’énergie importante dans le Canada atlantique – de la taxe fédérale sur le carbone pour les trois prochaines années. C’est sur ce point que se posent les questions du « bon résultat ».

La politique et la politique d’une exemption

L’exonération de trois ans introduit une incohérence à une politique qui fonctionne mieux lorsqu’elle est cohérente. Comme Dale Beugin et Christoper Ragan, deux partisans de la tarification du carbone, a écrit La semaine dernière, « plus il y aura de certitude politique concernant le prix du carbone et son évolution future, plus le prix du carbone sera efficace pour stimuler les investissements à long terme vers des émissions de carbone faibles, nécessaires à la réduction des émissions. »

Selon Beugin et Ragan, la meilleure alternative consisterait à augmenter les rabais et les subventions pour apaiser les inquiétudes concernant le coût.

Lorsque le gouvernement fédéral a fixé un prix national sur le carbone entre 2016 et 2019, il a permis une certaine incohérence entre les systèmes provinciaux. Par exemple, le mazout a été exempté de la taxe sur le carbone à Terre-Neuve et la perfection à l’Île-du-Prince-Édouard n’a pas été autorisée à devenir l’ennemi du bien.

Mais les libéraux s’efforçaient d’éliminer ces imperfections. Et cette nouvelle exemption – bien que temporaire – suscitera inévitablement des questions quant à savoir si d’autres personnes ou entreprises devraient avoir droit à un traitement spécial.

Les premiers ministres de l’Alberta, de la Saskatchewan et de l’Ontario – trois hommes politiques qui se sont farouchement opposés à la politique climatique fédérale – ont publiquement exigé jeudi qu’une exemption soit accordée à ceux qui chauffent leur maison au gaz naturel.

Le chef conservateur fédéral Pierre Poilievre, qui était à St. John's vendredi, a déclaré que le premier ministre Justin Trudeau avait décidé de suspendre la taxe sur le carbone uniquement pour gagner des votes et non parce qu'il se souciait vraiment des difficultés financières des gens.

Le chef conservateur Pierre Poilievre — un autre ardent opposant à l’action climatique libérale — est allé plus loin, affirmant que les mesures prises par le gouvernement cette semaine constituaient un aveu implicite que la taxe sur le carbone constitue un terrible fardeau pour les Canadiens et que le pays se porterait mieux sans elle.

Les libéraux de Trudeau ont besoin de bonnes réponses à ces arguments.

Comment économiser la taxe carbone

Trudeau a fait valoir jeudi que, quel que soit le signal de prix de la taxe carbone sur le mazout, les gens étaient incapables de passer aux pompes à chaleur – et qu’un gel de trois ans donnerait aux gens suffisamment de temps pour changer. Mais la décision de Trudeau de risquer de saper l’une de ses politiques phares — après avoir dépensé tant d’efforts et de capital politique pour mettre en œuvre une taxe sur le carbone et ensuite la défendre lors de deux élections fédérales — ne peut être comprise sans tenir compte des réalités politiques du moment.

Poilievre n’a pas pu ou pas voulu expliquer ce qu’il ferait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada, mais il a été implacable dans ses attaques contre la taxe fédérale sur le carbone. Il a imputé la hausse des prix des denrées alimentaires à cette politique et organise fréquemment des rassemblements pour « supprimer les taxes ».

Même si les revenus de la taxe fédérale sur le carbone sont reversés aux ménages, les préoccupations liées au coût de la vie sont devenues aiguës en raison de l’inflation persistante. Et lorsqu’une autre politique climatique fédérale – une réglementation sur les carburants propres – est entrée en vigueur plus tôt cette année, les gouvernements et les régulateurs de l’Atlantique ont autorisé les compagnies pétrolières à répercuter le prétendu coût sur les consommateurs.

Le soutien libéral dans les quatre provinces de l’Atlantique – qui abritent 24 des 158 députés du Parti libéral – a chuté précipitamment. Ces 24 députés libéraux ont commencé à s’inquiéter pour leur emploi. Et avec les libéraux derrière les conservateurs à l’échelle nationale par une marge significative et avec ses propres chiffres en baisse, Trudeau n’est pas en position d’ignorer leurs inquiétudes.

“Nous vous avons entendu”, a déclaré Trudeau jeudi. “Nous avons entendu nos députés de l’Atlantique et nous avons entendu les Canadiens de l’Atlantique.”

Si l’opinion publique contribue à expliquer pourquoi les libéraux ont pris cette décision jeudi, elle pourrait aussi expliquer pourquoi cela semblait être un risque qui valait la peine d’être pris. Si les sondages actuels se reproduisaient lors d’une élection, le résultat probable serait une majorité conservatrice à la Chambre des communes. Et si cela devait se produire, la taxe fédérale sur le carbone – et la réglementation sur les carburants propres – seraient complètement abrogées.

Donc, si les ajustements de cette semaine contribuent à améliorer la fortune politique du Parti libéral – ou simplement à empêcher les conservateurs de remporter une majorité – cela pourrait sembler aux libéraux comme un sacrifice valable à court terme pour préserver de meilleurs résultats à long terme pour la taxe sur le carbone.

Le débat canadien sur le climat avance

Le coût d’un changement climatique non atténué – mesuré par les impacts matériels et humains des incendies de forêt, des inondations, des tempêtes et des vagues de chaleur – sera toujours supérieur au coût des mesures visant à limiter le changement climatique. Et le coût du jeu d’acteur ne diminue pas à mesure que vous attendez.

Mais le coût de l’action a toujours été un obstacle à la politique climatique – ce que les politiciens soucieux du climat ignorent à leurs risques et périls. Avoir la politique climatique la plus intelligente n’est pas une grande récompense si vous ne parvenez pas à obtenir suffisamment d’électeurs pour la soutenir.

“Le but de notre lutte contre le changement climatique, le but de notre tarification sur la pollution et de toutes les mesures que nous proposons, est d’amener les gens à changer de comportement d’une manière qui leur soit abordable”, a déclaré Trudeau jeudi.

Mais en tentant de résoudre le problème aigu de l’abordabilité, Trudeau s’est peut-être mis dans une situation où il doit encore une fois défendre sa politique phare.

Depuis plus de 15 ans — à l’exception d’un bref intermède en 2021 — Les politiciens canadiens ont eu une certaine version de le même débat une approche qui oppose l’imposition d’un prix sur le carbone à une alternative jamais complètement expliquée.

Certains jours, il semble que des progrès soient réalisés. D’autres jours, il est plus difficile de déterminer si le débat avance ou s’il tourne simplement en rond.