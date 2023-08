Trudeau a promis aux partis d’opposition de nouveaux faits sur l’ingérence étrangère – a-t-il tenu ses promesses ?

Quelques mois après que le gouvernement libéral a offert aux dirigeants de l’opposition l’occasion de consulter des renseignements classifiés liés au rapport de l’ancien rapporteur spécial David Johnston sur l’ingérence présumée de la Chine dans la politique canadienne, un différend fait rage sur ce qui a été promis – et ce qui a été réellement tenu.

La co-chef du Parti vert, Elizabeth May, a exprimé sa frustration la semaine dernière face au niveau d’information qui lui a été fournie dans les documents classifiés et a déclaré qu’elle demandait l’accès à des documents supplémentaires.

Le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a déclaré vendredi que les informations que May avait vues correspondaient à ce qu’elle et d’autres chefs de l’opposition avaient promis.

Avant de démissionner de son rôle de rapporteur spécial, Johnston a publié un compte-rendu initial qui, en partie, répondait aux allégations des médias concernant l’ingérence soutenue par Pékin dans les élections canadiennes et la politique canadienne.

« Lorsqu’on les considère dans leur contexte complet avec tous les renseignements pertinents, plusieurs documents divulgués qui ont soulevé des questions légitimes se révèlent avoir été mal interprétés dans certains reportages des médias, probablement en raison de l’absence de ce contexte », a écrit Johnston.

David Johnston, rapporteur spécial indépendant sur l’ingérence étrangère, présente son premier rapport à Ottawa le mardi 23 mai 2023. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Le rapport de Johnston détaillait les principales allégations formulées dans les rapports des médias publiés par Global News et The Globe and Mail et présentait ses conclusions sur chaque allégation sur la base de son examen des renseignements.

Dans son résumé, Johnston a déclaré qu’il avait compilé une « annexe confidentielle » à son rapport « qui aborde en détail les principales allégations des médias et comprend des citations des documents de renseignement et d’autres produits qui m’ont conduit à mes conclusions ».

« Le but de cette annexe confidentielle est de permettre aux personnes détenant l’habilitation de sécurité Top Secret appropriée d’examiner mes conclusions et de juger si elles sont justifiées sur la base de toutes les informations contenues dans l’annexe », a-t-il ajouté.

L’offre de Trudeau aux dirigeants de l’opposition

Le premier ministre Justin Trudeau a salué le rapport Johnston et a déclaré lors d’une conférence de presse que « des lettres ont été envoyées aux dirigeants de l’opposition offrant des autorisations de sécurité afin qu’ils puissent recevoir les renseignements pertinents ».

L’offre aux dirigeants de l’opposition de recevoir des « renseignements pertinents » a été répétée dans un déclaration du cabinet du premier ministrequi a poursuivi en disant que « ces mesures supplémentaires serviront à donner aux Canadiens une plus grande confiance dans les conclusions de ce rapport ».

Les lettres envoyées aux chefs de l’opposition indiquent clairement que les « renseignements pertinents » proposés étaient l’annexe confidentielle de Johnston.

Dans une lettre envoyée à Elizabeth May, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué que les informations supplémentaires promises aux partis d’opposition se trouvaient dans l’annexe confidentielle de Johnston. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

« L’ISR (Rapporteur spécial indépendant) a également produit une annexe confidentielle à ce premier rapport, contenant des détails supplémentaires ; cette annexe est accessible aux personnes possédant les autorisations de sécurité appropriées, sur la base du principe du « besoin de savoir » », a écrit Trudeau dans un communiqué. lettre adressée à May.

« En tant que tel, je vous écris, ainsi qu’aux autres chefs de parti, pour lancer le processus d’habilitation de sécurité requis, si vous le souhaitez. »

Le chef conservateur Pierre Poilievre et le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet ont tous deux refusé d’examiner les documents, arguant que l’habilitation de sécurité très secret les empêcherait de parler publiquement des allégations.

Le chef du NPD Jagmeet Singh et la co-chef du Parti vert Elizabeth May ont choisi de recevoir l’habilitation de sécurité.

Singh n’a pas encore examiné les documents top secrets. May l’a fait la semaine dernière et a exprimé sa frustration face aux informations mises à sa disposition.

La plainte de mai

« Je ne peux pas conclure que les conclusions de David Johnston étaient raisonnables, ni qu’elles sont déraisonnables », a déclaré May, ajoutant qu’elle n’était pas autorisée à examiner les documents cités par Johnston pour étayer les conclusions de son annexe confidentielle de 20 pages.

« Un document laborieusement référencé mais indisponible ne m’aide pas à faire ce que David Johnston a dit que nous pourrions faire, c’est-à-dire voir comment il a formulé ses conclusions et ajouter si nous sommes d’accord ou non sur le fait que ses conclusions étaient raisonnables. »

La co-chef du Parti vert, Elizabeth May, a déclaré que le manque de détails dans l’annexe de Johnston l’empêchait de tirer des conclusions. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

May a déclaré aux journalistes qu’elle avait demandé au Bureau du Conseil privé (BCP) si elle pouvait examiner les documents cités par Johnston et qu’elle attendait une réponse.

CBC News a demandé vendredi dernier au BCP si les documents supplémentaires seraient disponibles jusqu’en mai. Le BCP a posé cette question au bureau de LeBlanc lundi.

Examen de documents supplémentaires « une décision différente »

LeBlanc a déclaré aux journalistes mardi que le gouvernement avait tenu son offre et que la question de savoir si les dirigeants de l’opposition seraient autorisés à examiner des documents classifiés supplémentaires serait résolue par les responsables de la sécurité, avec le soutien du BCP.

« Notre offre, suggérée par M. Johnston au printemps, était de leur montrer l’annexe confidentielle ou top secrète », a déclaré LeBlanc aux journalistes à Charlottetown.

« Ensuite, examiner tous les documents que M. Johnston et ses experts ont utilisés dans leur examen pour élaborer l’annexe top secrète est une décision différente. »

LeBlanc a déclaré que le gouvernement avait pris note des préoccupations de May et qu’il en parlerait aux responsables de la sécurité du BCP pour « trouver la meilleure voie à suivre ».