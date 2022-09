Trudeau à l’Assemblée générale de l’ONU

OTTAWA –

Le premier ministre Justin Trudeau se rendra à New York la semaine prochaine pour assister à la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies du 20 au 22 septembre.

Le bureau de Trudeau a publié samedi une déclaration indiquant qu’il assistera à l’ouverture du débat général de haut niveau de la session mardi, notant qu’il soulignera le travail en cours du Canada pour lutter contre la crise mondiale de la sécurité alimentaire qui a suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le bureau du premier ministre a déclaré que Trudeau participerait au « Christchurch Call Summit » plus tard dans la journée – aux côtés de la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et du président français Emmanuel Macron – où il réitérera l’engagement du Canada d’éliminer le contenu terroriste et extrémiste violent en ligne.

Mercredi, le Premier ministre assistera à une conférence organisée par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Le cabinet du premier ministre indique que Trudeau organisera également une réunion avec des partenaires caribéens et régionaux pour promouvoir le soutien à la stabilité et au développement durable d’Haïti.

La déclaration indique que la délégation canadienne comprendra la ministre des Affaires étrangères Melanie Joly, le ministre du Développement international Harjit Sajjan et le ministre de l’Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 17 septembre 2022.