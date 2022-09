Trudeau a été aperçu en train de chanter Bohemian Rhapsody quelques jours avant les funérailles de Queen

Une vidéo du premier ministre Justin Trudeau en train de chanter Rhapsodie bohémienne quelques jours seulement avant que les funérailles de la reine Elizabeth ne lancent un débat sur les réseaux sociaux, certains critiquant Trudeau pour son manque de décorum.

Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, Trudeau est vu debout au-dessus d’un piano en train de chanter “easy come, easy go, little high little low. De toute façon, le vent souffle”, extrait de la chanson à succès du groupe de rock britannique Queen.

La sérénade a eu lieu samedi soir dans le hall d’un hôtel, selon un communiqué du bureau de Trudeau.

REGARDER | Trudeau chante Bohemian Rhapsody quelques jours avant les funérailles de Queen : Trudeau chante Bohemian Rhapsody quelques jours avant les funérailles de Queen Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre le premier ministre Justin Trudeau chantant Bohemian Rhapsody dans le hall d’un hôtel quelques jours avant qu’il ne soit sur le point d’assister aux funérailles nationales de la reine Elizabeth à Londres, au Royaume-Uni.

Trudeau a été rejoint par d’autres membres de la délégation canadienne, dont le musicien et membre de l’Ordre du Canada Gregory Charles, qui a joué sur le piano du hall.

“Charles, un musicien renommé du Québec et récipiendaire de l’Ordre du Canada, a joué du piano dans le hall de l’hôtel, ce qui a amené certains membres de la délégation, dont le premier ministre, à se joindre”, indique le communiqué.

Mais certains sur les réseaux sociaux ont contesté le fait que Trudeau chante jovialement au Royaume-Uni pour représenter le Canada aux funérailles de la reine, qui ont eu lieu lundi.

“Il est là en tant que représentant du Canada pour pleurer la mort de notre chef d’État et c’est ce qu’il décide de faire ? Désolé, c’est absolument irresponsable”, a posté une personne.

D’autres ont comparé la situation à celle de l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson pour la tenue d’un état-major fête à la veille des funérailles du prince Philip .

Mais d’autres sont venus à la défense du Premier ministre, arguant que la chanson n’avait pas eu lieu lors d’un événement officiel.

“Chanter au piano pendant son temps libre n’est pas un problème”, a déclaré un commentateur.

“Personne n’a à s’excuser d’avoir montré qu’il est un humain normal”, a écrit un autre. Certains ont affirmé à tort que la vidéo ne datait pas de ce week-end.

Trudeau faisait partie d’une délégation qui comprenait d’anciens premiers ministres, des gouverneurs généraux et des récipiendaires de l’Ordre du Canada.

Environ 2 000 personnes, dont le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron, ont assisté au service à l’abbaye de Westminster à Londres.

Un service privé était prévu pour que la reine soit enterrée aux côtés de son mari, le prince Philip, de ses parents et des cendres de sa sœur, la princesse Margaret.