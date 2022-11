Trudeau à Doug Ford : l’utilisation de la clause nonobstant est “mauvaise”

OTTAWA –

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré mercredi au premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, que son utilisation préventive de la clause dérogatoire dans la législation visant à empêcher les travailleurs de l’éducation de faire la grève est “erronée et inappropriée”.

« Le premier ministre a souligné l’importance cruciale de défendre les droits et libertés des Canadiens, y compris les droits des travailleurs », Trudeau a dit à Fordselon une lecture de l’appel fournie par le cabinet du Premier ministre.

“Il était clair que l’utilisation préventive de la clause nonobstant de la Charte canadienne des droits et libertés est mauvaise et inappropriée, et ne devrait jamais être utilisée que dans les circonstances les plus exceptionnelles.”



Le bureau de Fordquant à lui, a déclaré que le Premier ministre avait déclaré au Premier ministre que permettre aux travailleurs de l’éducation de faire grève aurait un effet “inacceptable” sur les étudiants après deux ans de perturbations dues à la pandémie.

“Il a également réitéré que l’Ontario est déterminé, si nécessaire, à adopter une législation pour garder les salles de classe ouvertes et assurer la certitude et la stabilité pour les parents et les élèves maintenant et à l’avenir”, a indiqué la lecture fournie par la province.

Le syndicat représentant les 55 000 travailleurs de l’éducation concernés en Ontario a déclaré qu’il prévoyait toujours d’organiser une grève à partir de vendredi et qu’elle se poursuivrait indéfiniment, malgré la législation imminente qui devrait être adoptée jeudi et qui rendrait cela illégal.

La législation indique que le gouvernement a l’intention d’invoquer la clause nonobstant – qui permet à la législature de passer outre des parties de la Charte canadienne des droits et libertés pour un mandat de cinq ans – pour maintenir la loi éventuelle en vigueur malgré toute contestation constitutionnelle potentielle.

Les libéraux ont critiqué le gouvernement Ford cette semaine, Trudeau ayant précédemment qualifié la législation de “mauvaise”.

Plus tôt mercredi, Trudeau a déclaré que son gouvernement examinait ses options pour répondre à l’utilisation par Ford de la clause nonobstant.

Il a fait ce bref commentaire en français à l’extérieur de la Chambre des communes quelques instants après que le chef du NPD, Jagmeet Singh, a appelé à plus d’action de la part du gouvernement fédéral.

“Nous assistons actuellement à une attaque claire contre les travailleurs, les travailleurs vulnérables et les droits des travailleurs. Il doit y avoir une réponse”, a déclaré Singh aux journalistes mercredi après-midi.

“Nous sommes ouverts à toute solution à mettre sur la table et à évaluer si cela fonctionnera ou non et si cela aidera les droits des travailleurs.”

Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, n’a pas mordu sur une question plus tôt mercredi sur les options qui pourraient être sur la table.

“Je ne vais pas discuter des options ici”, a-t-il déclaré avant une réunion du caucus libéral, bien qu’il y ait “un certain nombre de choses différentes que l’on pourrait faire”.

Lametti a déclaré que l’utilisation préventive de la clause est “très grave” et “antidémocratique”.

“Cela sape la démocratie canadienne”, a-t-il dit. “Cela signifie que la Charte n’existe pas.”

Un député du NPD, Matthew Green, a demandé à la Chambre de tenir un débat d’urgence sur la question mercredi après-midi.

Il a qualifié le gouvernement Ford d’« autoritaire » et a accusé le premier ministre d’être un « menteur » qui induit les Ontariens en erreur sur les impacts du choix d’utiliser la clause nonobstant.

“Ce cas particulier pourrait créer un précédent pour les gouvernements provinciaux de tout le pays qui pourraient chercher à l’utiliser pour saper davantage les droits des travailleurs à la convention collective”, a déclaré Green aux journalistes plus tôt dans la journée.

Le vice-président de la Chambre a rejeté la demande, affirmant que les conditions d’un débat d’urgence n’étaient pas remplies.

Green a également appelé la Chambre à condamner à l’unanimité la législation Ford mercredi après-midi, mais certains députés conservateurs ont rejeté sa motion.

Trudeau et d’autres ont appelé les conservateurs fédéraux à répondre, mais les députés qui se rendaient à une réunion du caucus conservateur mercredi matin ont refusé de commenter.

Le Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente les travailleurs, a présenté une contre-offre tard mardi soir en réponse aux conditions contractuelles imposées dans la législation, mais n’a pas encore fourni de détails sur la proposition.

Le ministre de l’Éducation de l’Ontario a laissé entendre qu’il n’y aura pas beaucoup de mouvement à la table de négociation cette semaine et a insisté sur le fait que toute nouvelle offre du syndicat doit inclure l’annulation de la grève.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 2 novembre 2022.