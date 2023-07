Trudeau a déjà parlé d’une nouvelle ère de gouvernement transparent. Nous attendons toujours.

Peu avant l’ajournement du Parlement pour l’été la semaine dernière, le comité d’éthique de la Chambre des communes a déposé les conclusions de son étude sur le système d’accès à l’information du gouvernement fédéral – le programme par lequel les citoyens et les journalistes peuvent (en théorie) obtenir des informations en possession du gouvernement.

Le Rapport de 118 pages formule 38 recommandations visant à réparer ce qui est largement considéré comme un système défectueux. Mais dans une opinion dissidente, les membres libéraux du comité ont ergoté avec neuf de ces appels et ont même mis en doute la sincérité des membres conservateurs du comité.

« Le Parti conservateur du Canada ne mettrait jamais en œuvre une telle recommandation s’il formait à nouveau le gouvernement », ont écrit les libéraux en réponse à la recommandation du comité selon laquelle les documents confidentiels du Cabinet ne seraient plus automatiquement exemptés de divulgation.

Il est incontestablement beaucoup plus facile d’appeler à une expansion majeure de la transparence du gouvernement depuis la sécurité des banquettes de l’opposition. Les libéraux eux-mêmes connaissent bien ce phénomène.

« Une fois que j’ai regardé les lignes de tendance de la démocratie, l’autonomisation des citoyens et des militants, je sais que le gouvernement du futur sera très, très différent des gouvernements du passé », a déclaré Trudeau lors d’une événement peu fréquenté en avril 2015.

Justin Trudeau en campagne électorale à Surrey, en Colombie-Britannique, le 18 octobre 2015. (Reuters)

À l’époque, Trudeau faisait la promotion ses propres propositions de réforme de l’accès à l’information – dont l’un serait considérablement réduit après son entrée en fonction .

À l’époque, Trudeau promettait un gouvernement qui serait « ouvert par défaut ». Cette promesse a mal vieilli. Il a été rendu encore pire au cours du mois dernier.

Mais au-delà même de la valeur fondamentale de la transparence ou de tout changement à la Loi sur l’accès à l’information, Trudeau a semblé entrevoir la possibilité d’une conversation plus approfondie sur la politique publique – une conversation qui pousserait à la fois les gouvernements et les citoyens.

« Je pense que nous allons devoir nous lancer dans un style de gouvernement complètement différent », a-t-il déclaré. « Un gouvernement qui accepte à la fois ses responsabilités d’être ouvert et transparent, mais aussi une population qui n’hésite pas à lever le voile pour voir comment les saucisses sont fabriquées. Qu’il y a une double responsabilité, à évoluer vers un fonctionnement plus ouvert et transparent, que ira vraiment à un changement profond dans la façon dont le gouvernement fonctionne. »

Huit ans plus tard, Trudeau aurait du mal à dire qu’il a ouvert la voie à un tel «changement profond».

La transparence à l’ère Trudeau

Trudeau pourrait de manière plausible soutenir que les affaires du gouvernement fédéral sont maintenant menées avec une plus grande ouverture qu’elles ne l’étaient avant que les libéraux ne prennent le pouvoir en 2015.

Un comité de parlementaires est désormais habilité à examiner les informations classifiées. Le bureau du directeur parlementaire du budget est devenu entièrement indépendant et mieux financé. Le cabinet du premier ministre a publié les lettres de mandat envoyées aux ministres du Cabinet et le gouvernement a déployé des efforts ponctuels pour rendre compte publiquement des progrès réalisés par rapport à ses engagements électoraux, tels que un décompte régulièrement mis à jour des avis concernant la qualité de l’eau potable dans les communautés autochtones .

Trudeau s’est rendu facilement accessible – peut-être même trop – aux journalistes lors des conférences de presse et aux électeurs lors des visites de l’hôtel de ville. Et le gouvernement a investi dans la collecte de données et rétabli le formulaire détaillé de recensement, des mesures qui pourraient donner une meilleure idée de la traduction des politiques publiques en résultats.

Mais le simple fait d’être meilleur que le dernier gars ne compte peut-être pas beaucoup. Et quoi que le gouvernement Trudeau puisse dire pour lui-même, ces affirmations seraient noyées par des plaintes de plus en plus bruyantes.

Le rapport du comité d’éthique a été publié exactement une semaine après que la commissaire à l’information a déposé le sien rapport accablant sur le système. Les deux rapports n’ont été ajoutés qu’à un dossier de doléances déjà volumineux.

Et le même jour, le comité a déposé son rapport, le président de la Chambre des communes, Anthony Rota publiquement réprimandé les fonctionnaires qui ont été surpris en train de fournir le moins d’informations possible en réponse à une question écrite de la députée conservatrice Michelle Rempel Garner.

Trop de secrets, pas assez de soleil

Et le problème de transparence du gouvernement fédéral ne se limite pas au système d’accès à l’information.

Thomas Juneau, professeur agrégé à l’Université d’Ottawa qui se concentre sur la sécurité et le renseignement, a soutenu que la transparence pourrait faire partie intégrante des efforts de lutte contre l’ingérence étrangère dans la politique canadienne.

Mais il a récemment déclaré aux députés que le gouvernement fédéral souffrait de « une épidémie de surclassification » – que trop d’informations gouvernementales sont considérées comme top secrètes.

Ensuite, il y a la question de comment le gouvernement et ses porte-parole communiquent (ou ne communiquent pas) au quotidien . Le gouvernement Trudeau pourrait être prêt à parler aux journalistes et aux électeurs, mais il reste généralement réticent à dire plus que le minimum absolu.

Bon nombre de ces frustrations peuvent être attribuées à une simple aversion pour le risque : plus un gouvernement publie d’informations, plus un politicien parle librement, plus il est probable que quelque chose d’embarrassant sortira. Et les responsables publics n’ont pas tort de supposer que les journalistes et les rivaux politiques attendaient, prêts à bondir allègrement sur tout ce qui ressemble à une erreur. (Trudeau a appris cette leçon très tôt lorsqu’il était chef libéral .)

A ces préoccupations il y a une réponse simple : la transparence est une question de responsabilité démocratique. C’est une préoccupation fondamentale. Mais les commentaires de Trudeau en 2015 suggéraient également qu’il voyait une valeur plus large dans une plus grande ouverture.

Le secret comme forme de régulation

Daniel Patrick Moynihan, le regretté sénateur américain qui a présidé une commission fédérale sur le secret gouvernemental, a déclaré que le secret est une « forme de régulation ». Et tout comme trop de réglementation peut enliser l’activité économique, le secret autoritaire peut étouffer la conversation sur la politique publique .

Favoriser un meilleur débat public est un objectif louable. Et la transparence qui permet aux Canadiens de comprendre le fondement des décisions gouvernementales pourrait, en théorie, mener à une conversation plus riche.

Ce n’est peut-être pas trop attendre de penser que toutes les parties sont capables de gérer un débat plus nuancé. Prenons l’exemple des audiences publiques sur l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence par le gouvernement Trudeau. Dans les divulgations publiées au cours de ces audiences, il y avait un quelques SMS peu flatteurs .

Les Canadiens ont entendu beaucoup de rapports contradictoires au sujet de la manifestation du convoi. L’enquête sur l’utilisation par le gouvernement de la Loi sur les mesures d’urgence les a sans doute aidés à mieux comprendre l’événement. (Evan Mitsui/CBC)

Mais le plus grand résultat a été que les Canadiens ont eu la chance de mieux comprendre ce qui s’est passé et pourquoi. Le ciel ne nous est pas tombé dessus et le gouvernement non plus.

Beaucoup de choses devraient changer pour que ce niveau de transparence devienne la norme plutôt que l’exception. Et la prochaine opportunité de réforme importante pourrait ne pas se présenter tant qu’il n’y aura pas un autre changement de gouvernement – ​​lorsqu’un autre parti arrivera au pouvoir avec de grandes promesses d’être plus transparent et sentira, du moins au début, que certains doivent tenir ces promesses.

D’un autre côté, les libéraux pourraient éventuellement se rappeler qu’un jour ils ne seront plus au gouvernement — à ce moment-là, ils pourraient vraiment souhaiter qu’il soit plus facile d’examiner ce que fait le gouvernement.

Il y a de nombreuses raisons pour qu’un gouvernement enraciné résiste à une plus grande transparence. Mais un gouvernement qui sait qu’il ne sera pas au pouvoir avant une autre décennie voudra peut-être laisser derrière lui un meilleur ensemble de règles (pensez à Jean Chrétien intérêt tardif pour la réforme du financement des campagnes ).

Il n’est jamais trop tard pour faire avancer la conversation démocratique.