Trucs et astuces pour un meilleur sommeil des travailleurs de nuit

11 octobre 2023 — Se rendre au travail après le coucher du soleil est devenu courant aux États-Unis, mais qu’est-ce que cela signifie pour la santé des travailleurs de nuit ?

Le Bureau du recensement américain estime que 11,4 à 14 % des travailleurs américains effectuent leur travail selon un « horaire non standard », ce qui signifie qu’ils ne travaillent pas pendant la journée et n’ont peut-être pas d’horaires de travail prévisibles.

Les Instituts nationaux de la santé définit le travail de nuit comme un travail qui a lieu alors que la majeure partie de la population dort et qui perturbe les fonctions naturelles du corps. rythme circadien — son horloge interne naturelle.

« Le rythme circadien joue un rôle important dans la régulation de nos habitudes de sommeil », a déclaré Shelby Harris, docteur en psychologieprofesseur agrégé clinique de neurologie et de psychiatrie/sciences du comportement à l’Albert Einstein College of Medicine du Bronx, New York, et directeur de la santé du sommeil à Sleepopolis. « Il suit un cycle de 24 heures et est fortement influencé par l’exposition à la lumière et à l’obscurité. Par exemple, lorsque nous sommes exposés à la lumière naturelle le matin, elle envoie des signaux à notre corps indiquant qu’il est temps de se réveiller, d’être alerte et de commencer. notre journée. Lorsque le soleil commence à se coucher le soir, notre corps commence à produire mélatonine, une hormone qui nous fatigue la nuit pour nous aider à nous préparer au sommeil. Les perturbations de notre rythme circadien, comme celles ressenties pendant le travail de nuit, peuvent entraîner des problèmes de sommeil, des irrégularités de l’humeur, de la somnolence et un ralentissement du traitement cognitif. »